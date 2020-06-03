В Шенкурске несовершеннолетний торговал наркотиками

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Шенкурского района в возрасте 16 лет и 21 года, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3, «в» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства, совершенный группой лиц по предварительному сговору, один эпизод- сбыта наркотика несовершеннолетнему).
По версии следствия, 11-12 июня 2020 года в городе Шенкурске подозреваемые сбыли знакомым, включая одного 16-летнего местного жителя, наркотическое средство общей массой не менее 1 грамма. Их противоправные действия пресекли сотрудники ОМВД России по Шенкурскому району.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также всех лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении 21-летнего подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Несовершеннолетний подозреваемый, признавший свою вину, находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении.