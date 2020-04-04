Полиция Архангельска задержала поджигателя домов

В конце мая – начале июня 2020 года в экстренные службы Архангельска поступил ряд сообщений о возгораниях домов в районе переулка Водников и проспекта Советских Космонавтов. Как было установлено в ходе проведения проверочных мероприятий, причиной возгораний были умышленные действия третьих лиц.
По фактам поджогов возбуждены шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении данных преступлений. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний мужчина, также проживающий в этом районе.
Следствием собрана необходимая доказательная база, подтверждающая его причастность к совершению данных преступлений. Судом в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовных дел находится на личном контроле начальника УМВД России по Архангельской области генерал-майора полиции Александра Прядко.