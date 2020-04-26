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Телефонный террорист, пугавший взрывами на Шиес, получил срок

Вилегодским районным судом Архангельской области вынесен приговор в отношении 35-летнего жителя Ленского района, обвиняемого в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма, то есть преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ. Судом ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год.

 

Ночью с 6 на 7 февраля 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил со своего мобильного телефона на единый номер телефона экстренных служб (112) и сообщил ложные сведения о готовящемся взрыве и заложенных взрывных устройствах на станции Шиес Ленского района Архангельской области.

Незамедлительно правоохранительными органами были проведены первоочередные меры по обследованию указанной территории. Взрывных устройств специалисты не обнаружили. От нормального ритма работы были отвлечены значительные силы и средства территориальных ведомств УМВД, РУФСБ, Управления Росгвардии и скорой помощи, что создало реальную опасность для жизни и здоровья людей.

Правонарушителя задержали в ту же ночь. Уголовное дело в отношении подозреваемого было возбуждено и находилось в производстве ОМВД России по Ленскому району.

В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину полностью. Учитывая все обстоятельства дела, в том числе нахождение у мужчины на иждивении двух несовершеннолетних детей, суд пришёл к выводу о том, что цели наказания в данном случае достижимы при назначении подсудимому ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

 

Напоминаем, что за преступления, предусмотренные ст. 207 УК РФ, судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы, сроком до пяти лет и выплаты крупного денежного штрафа за причиненный материальный ущерб.

26 май 11:53 | : Происшествия

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