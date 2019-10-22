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«Адмирала Кузнецова» подожгло… раздолбайство

Пожар на авианесущем (не авианосце!) крейсере «Адмирал Кузнецов», которого Северодвинск считает практически своим кораблем, продолжался почти сутки и был потушен только сегодня утром.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, в инциденте пострадали 12 человек. Шестеро из них находятся в реанимации, состояние только одного пострадавшего врачи оценили, как лёгкой степени тяжести.

Один контрактник был найден спасателями без признаков жизни, еще один военнослужащий числится в пропавших без вести.

Всем еще очень и очень повезло, что на время ремонта с смертоносного корабля было снято все вооружение, включая боеприпасы.

Отдельного внимания заслуживает причина возгорания. Как сообщают сразу несколько источников, заслуживающих внимание, пожар начался с… промасленной ветоши, оставленной кем-то в трюме, на нее попала горячая окалина во время сварочных работ. И занялось.

Наблюдатели почему-то не удивлены. Давно известно, что 95 % трагедий, происходящих в мирное время в армии и на флоте, следствие чьего-то разгильдяйства.

13 декабрь 13:41 | : Происшествия

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