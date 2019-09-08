Следственный комитет начал проверку северодвинской матери-ехидны

Вчера в социальных сетях размещен пост и видеоролик от подписчицы о том, что в городе Северодвинске женщина избила ребенка, находившегося в коляске. По факту применения физической силы к малолетнему органы полиции организовали проведение проверки и установили личность женщины, зафиксированной на видео. Ей оказалась 30-летняя жительница города Северодвинска, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком. В связи с тем, что происшествие вызвало общественный резонанс, по инициативе руководства Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу материалы переданы из полиции в региональное следственное подразделение Следственного комитета РФ для проведения процессуальной проверки.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Есть подозрение, что женщина на видео наркоманка со стажем и искала на земле "закладку", а, не найдя, выплеснула гнев на ребенка.