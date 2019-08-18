За гранью. В Северодвинске мать(?) избила малыша в коляске

Эту отвратительную сцену зафиксировал пользователь Сети и выложил в социальной группе Вконтакте (по понятным соображениям мы ее не размещаем на своем сайте).
Сначала женщина просто гуляет с коляской и ищет что-то на земле.
Позже без видимых на то причин наносит ребенку несколько ударов кулаком.
На записи отчетливо слышен детский плач.
За кадром мужской возмущенный голос призывает прохожих вызвать полицию.
Впрочем, до конца непонятно, почему именно эта женщина привлекла внимание снимавшего.
Напомним, что не так давно в том же Северодвинске произошла отвратительная история, когда некий папаша избил чужого ребенка, катавшегося на велосипеде по детской площадке. Тогда у него даже нашлись защитники…