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РОЗЫСК: Ищем северодвинца в Архангельске

ОМВД России по городу Северодвинску разыскивается ВОЛКОВ Марк Алексеевич, 06.08.1992 года рождения, который 20 сентября 2019 года в 04 часа ушел из дома 12 «в» по проспекту Морскому, и дальнейшая его судьба не известна.

Может находиться в Архангельске.

Приметы: на вид 27 лет, рост 189 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, выбриты виски и затылок, носит небольшую бороду.

Просьба граждан, знающих местонахождение разыскиваемого или видевших его, звонить по телефонам: 8-911-571-12-99, 56-07-67 или 02.

 

27 сентябрь 15:01 | : Происшествия

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