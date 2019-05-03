Ужасы "нашего городка": В Приморской районе обнаружена тележка с прошлогодними трупами свиней

В Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу поступила информация о складировании биологических отходов в тракторной тележке, находящейся на территории фермы по содержанию крупного рогатого скота в Приморском районе Архангельской области.
По данному факту было возбуждено административное расследование.
По прибытии на место государственным инспектором Управления было установлено, что тракторная тележка заполнена биологическими отходами – трупами свиней, а также отходами, образующимися от убоя свиней. На момент осмотра содержимое тракторной тележки замерзло, от него исходил специфический запах разложения биологических отходов.
Со слов свидетелей, транспортное средство находилось по указанному адресу с осени 2018 года.
В мае 2019 года биологические отходы убоя свиней были уничтожены путем сжигания. Общая масса отходов составила около трех тонн.
Индивидуальный предприниматель (собственник биологических отходов) признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ. Ему назначен штраф 30000 рублей.