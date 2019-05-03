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Ужасы "нашего городка": В Приморской районе обнаружена тележка с прошлогодними трупами свиней

В Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу поступила информация о складировании биологических отходов в тракторной тележке, находящейся на территории фермы по содержанию крупного рогатого скота в Приморском районе Архангельской области.

По данному факту было возбуждено административное расследование.

По прибытии на место государственным инспектором Управления было установлено, что тракторная тележка заполнена биологическими отходами – трупами свиней, а также отходами, образующимися от убоя свиней. На момент осмотра содержимое тракторной тележки замерзло, от него исходил специфический запах разложения биологических отходов.

Со слов свидетелей, транспортное средство находилось по указанному адресу с осени 2018 года.

В мае 2019 года биологические отходы убоя свиней были уничтожены путем сжигания.  Общая масса отходов составила около трех тонн.

Индивидуальный предприниматель (собственник биологических отходов) признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ.  Ему назначен штраф 30000 рублей.

13 июнь 14:55 | : Происшествия

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