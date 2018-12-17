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Где ты, Рома? Полиция Архангельска ищет подростка

Сотрудниками полиции устанавливается местонахождение Щукина Руслана Романовича 2004 г.р., ученика 8 класса, который 15 марта 2019 года около 17:00 часов вышел из дома по ул. Сплавная в г. Архангельске и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 14 лет, рост 160-165 см, черные волосы, глаза карие. Был одет в черную куртку типа «Парка», черные спортивные штаны, черные кроссовки с зеленными вставками, на голове черная шапка марки «Найк».

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Щукина Руслана Романовича просьба обратиться в полицию по телефонам: 68-71-24, 63-23-50.

 

16 март 21:03 | : Происшествия

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