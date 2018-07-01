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Условным не отделаются. Архангельская областная прокуратура требует реальных сроков для мошенников Яковлева и Кузнецова

Сегодня Архангельская областная прокуратура распространила сообщение, в котором черным по белому написано – считаем приговор Яковлеву и Кузнецову слишком мягким и настаиваем на реальных сроках заключения.

Апелляционное представление на приговор принесено в целях изменения приговора с назначением осужденным реального лишения свободы, а также дополнительных наказаний в виде штрафа и лишения права: Кузнецова и Яковлева – занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, Васильева и Неверова – осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере рекламы.

Напомним, что на прошлой неделе Октябрьский районный суд областной столицы вынес приговор бывшему советнику главы города Александру Кузнецову, депутату ГорДумы Константину Яковлеву, а также двум представителям рекламного бизнеса Неверову и Васильеву. Яковлев и Кузнецов, пытавшиеся провернуть мошенническую схему, получили условное наказание и незначительный штраф. 

24 август 11:09 | : Происшествия / Скандалы

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