Условным не отделаются. Архангельская областная прокуратура требует реальных сроков для мошенников Яковлева и Кузнецова

Сегодня Архангельская областная прокуратура распространила сообщение, в котором черным по белому написано – считаем приговор Яковлеву и Кузнецову слишком мягким и настаиваем на реальных сроках заключения.

Апелляционное представление на приговор принесено в целях изменения приговора с назначением осужденным реального лишения свободы, а также дополнительных наказаний в виде штрафа и лишения права: Кузнецова и Яковлева – занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, Васильева и Неверова – осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере рекламы.

Напомним, что на прошлой неделе Октябрьский районный суд областной столицы вынес приговор бывшему советнику главы города Александру Кузнецову, депутату ГорДумы Константину Яковлеву, а также двум представителям рекламного бизнеса Неверову и Васильеву. Яковлев и Кузнецов, пытавшиеся провернуть мошенническую схему, получили условное наказание и незначительный штраф.