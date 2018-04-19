Архангельская область: Вам знаком этот убийца?

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего жителя Вологодской области, который проживая длительный период на территории Архангельской области без регистрации, совершил серию особо тяжких преступлений, предусмотренных п.п. «а,в,з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем) и ч.2 и п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (5 эпизодов разбойных нападений, в том числе, совершенных с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Благодаря системной работе по раскрытию преступлений прошлых лет, проводимой Следственным управлением Следственного комитета России по Архангельской области и НАО совместно с сотрудниками УМВД России по Архангельской области, раскрыты дерзкие преступления в отношении пожилых женщин, совершенные в 2006-2012 годах на территории региона.

По версии следствия, 25 мая 2006 года в поселке Березник Виноградовского района Архангельской области обвиняемый, представившись работником коммунальной службы, проник в квартиру к 75-летней пенсионерке, нанес женщине смертельные ножевые ранения, после чего обыскал ее жилище и похитил более 50 тысяч рублей.

Он же, 26 февраля 2011 года в городе Северодвинске также представившись работником коммунальной службы, проник в квартиру к 75-летней женщине, нанес ей не менее 6 ударов ножом в область тела, после чего обыскал квартиру и похитил денежные средства в размере более 7 тысяч рублей. От полученных ранений пострадавшая скончалась через непродолжительное время на месте преступления.

22 октября 2011 года и 19 января 2012 года в городе Северодвинске обвиняемый, представляясь работником коммунальной службы, совершал разбойные нападения на пенсионерок по месту их жительства, и, угрожая применением ножа, требовал отдать ему деньги и ценное имущество. Опасаясь осуществления угроз, пострадавшие передали ему денежные средства в сумме более 50 тысяч рублей, с которыми обвиняемый скрылся.

23 февраля 2012 года в областном центре обвиняемый по отработанной схеме проник в квартиру к 81-летней пожилой женщине. Требуя передачи денег, нанес женщине удары кулаком и ножом по голове и телу. В результате разбойного нападения потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично.