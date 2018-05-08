Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Трагедия в Коряжме: утонули пятиклассница и герой-спасатель

Вчера в Коряжме на берегу Вычегды в районе насосной станции разыгралась трагедия. Тонули двое пятиклассников - мальчик и девочка. Находившиеся на берегу взрослые бросились спасать детей, мальчика удалось вытащить из воды невредимым, а к девочке помощь не успела.

По словам директора Коряжемской службы спасения Николая Евсевьева, сигнал о трагедии от очевидцев поступил на пульт дежурного в 14.24, через две минуты - второй. Через четыре минуты спасатели были на месте.Девочку уже подняли к этому времени на берег, она была мертва...

В суматохе никто не заметил, что на берегу не оказалось молодого человека, который вместе со всеми бросился на помощь детям. Спасатели обследовали всю акваторию реки в этом районе. В 18 часов к поискам пропавшего приступили водолазы. С наступлением темноты водолазные работы были прекращены. Cегодня с раннего утра спасатели снова приступили к обследованию дна.
Место, где утонула одиннадцатилетняя девочка, по словам Николая Евсевьева, очень опасное. Песчаная коса резко переходит в глубокий обрыв.

Пляж официально еще не открыт, в силу этого дежурство спасателей на воде еще не установлено. Но сегодня в Коряжме было под тридцать, и люди потянулись к реке. Как у воды оказались двое пятиклассников без присмотра взрослых, почему никто не обратил внимания на детей - на эти вопросы предстоит ответить правоохранительным органам.

Установлено имя героя. Это Андрей Владимирович Коробов 1981 города рождения. Работает в Норд-авто.

Объявлены поиски еще одного молодого человека, который, не задумываясь, бросился на помощь детям. Его спохватились, когда на берегу утихла суматоха, связанная со спасением мальчика и гибелью девочки.

(по материалам tk-online)  

25 июнь 11:51 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2018 (224)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20