Трагедия в Коряжме: утонули пятиклассница и герой-спасатель

Вчера в Коряжме на берегу Вычегды в районе насосной станции разыгралась трагедия. Тонули двое пятиклассников - мальчик и девочка. Находившиеся на берегу взрослые бросились спасать детей, мальчика удалось вытащить из воды невредимым, а к девочке помощь не успела.

По словам директора Коряжемской службы спасения Николая Евсевьева, сигнал о трагедии от очевидцев поступил на пульт дежурного в 14.24, через две минуты - второй. Через четыре минуты спасатели были на месте.Девочку уже подняли к этому времени на берег, она была мертва...

В суматохе никто не заметил, что на берегу не оказалось молодого человека, который вместе со всеми бросился на помощь детям. Спасатели обследовали всю акваторию реки в этом районе. В 18 часов к поискам пропавшего приступили водолазы. С наступлением темноты водолазные работы были прекращены. Cегодня с раннего утра спасатели снова приступили к обследованию дна.

Место, где утонула одиннадцатилетняя девочка, по словам Николая Евсевьева, очень опасное. Песчаная коса резко переходит в глубокий обрыв.

Пляж официально еще не открыт, в силу этого дежурство спасателей на воде еще не установлено. Но сегодня в Коряжме было под тридцать, и люди потянулись к реке. Как у воды оказались двое пятиклассников без присмотра взрослых, почему никто не обратил внимания на детей - на эти вопросы предстоит ответить правоохранительным органам.

Установлено имя героя. Это Андрей Владимирович Коробов 1981 города рождения. Работает в Норд-авто.

Объявлены поиски еще одного молодого человека, который, не задумываясь, бросился на помощь детям. Его спохватились, когда на берегу утихла суматоха, связанная со спасением мальчика и гибелью девочки.

(по материалам tk-online)