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Главврач Северодвинской скорой помощи опровергает информацию о беспомощности бригады реаниматологов

Главный врач Северодвинской станции скорой медицинской помощи Елена Павлова пояснила, что информация кондуктора 138 маршрута Деевой В.А., опубликованная ИА «РУСНОРД», не соответствует действительности:

«22 января в 12:28 в диспетчерскую Северодвинской станции скорой медицинской помощи поступил звонок от кондуктора Деевой В.А. о том, что в автобусе, который двигался по маршруту Архангельск - Северодвинск, стало плохо мужчине. По просьбе кондуктора машина скорой медицинской помощи была направлена к остановке КСКМ (въезд в город Северодвинск). 

В 12:40 врачебная бригада прибыла на место. Доехали за 12 минут при нормативе в 20 минут, что зафиксировано в системе ГЛОНАСС. В течение получаса проводились реанимационные мероприятия, к сожалению, без эффекта. Была зафиксирована биологическая смерть.

Медицинская помощь мужчине была оказана в соответствии с требованиями и нормативами оказания скорой медицинской помощи». 

Напомним, что сегодня на сайте ИА RUSNORDбыла опубликована информация, взятая в социальной сети, о беспомощности бригады реанимобиля в критической для пациента ситуации.

Редакция нашего издания до прояснения ситуации не будет спешить с выводами в пользу одной из сторон конфликта…

23 январь 14:27 | : Происшествия / Скандалы

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