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ШОК: Умереть в архангельском автобусе. Реанимобили, как они есть...

Вера Деева, жительница Архангельска:

Печальные новости сегодня...

Я не знаю как описать произошедшее... в автобусе (138) стало плохо мужчине. Очень шокировала работа реанимобиля. На вызов мед. работники ехали без сирены, не спеша, хотя при вызове скорой им сообщили, что человек попросил вызвать скорую, что у него плохо с сердцем. Потом звонили второй раз, когда человек потерял сознание, но и тогда они не спешили.

Две молоденьких девчонки до приезда скорой делали массаж и искусственное дыхание. Я не медик и не могу сказать, могли ли врачи его спасти. Но шокировал вопрос врачей: есть ли у водителя автобуса преобразователь 220вт. Из чего наводит на мысль, что аппаратура у них не заряжена. В общем не знаю, как всё описать, но если так ездит реанимобиль, то как ездит скорая?!

Хотелось бы выразить соболезнования родным и огромную благодарность двум девушкам, которые до последнего боролись за его жизнь.

23 январь 09:58 | : Скандалы

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