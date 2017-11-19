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Северодвинского отца осудили за порку детей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 51-летнему жителю города Северодвинска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Следствием и судом установлено, что савгуста2016 года по январь 2017 года по месту жительства в городе Северодвинске обвиняемый не проявлял должной заботы о 14-летнем сыне и 12-летней дочери, использовал недопустимые методы воспитания, систематически нанося детям удары ремнем за непослушание и неудовлетворительные оценки.

В ходе допроса обвиняемый не признал свою вину и объяснил свои действия методами воспитания.

Приговором Северодвинского городского суда ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также суд взыскал с него в пользу потерпевших компенсацию морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу.

18 январь 09:32 | : Происшествия

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