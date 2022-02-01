«Вольное дело»: Если бы я стал мэром…

Совсем немного осталось до выборов… пардон, конкурса на замещение должности главы одного из ключевых городов Архангельской области – Северодвинска. Всего-то 5 месяцев… сущая ерунда при сегодняшнем темпе жизни.
В соцсетях прошел опрос – вы за действующего мэра (Игоря Васильевича Скубенко) или кто на новенького? Голоса разделились примерно поровну. В условиях прямых выборов (с учётом репрезентативности) это означало бы безоговорочную победу первого лица города.
На дружественном сайте члена Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал» не первый месяц действует рубрика «Хотите стать мэром Северодвинска?» (условное название), где известные, часто знаковые люди региона рассказывают о своих планах на осень. Разброс мнений от «ни боже мой» до «почему бы и нет».
Между тем с прошлого года в Поморье появился новомодный политический тренд – главами МО становятся журналисты (уже два). Поэтому нашу редакцию посетила мысль опросить на этот счёт членов упомянутой выше Ассоциации. Раз уж они сами нескромно называют себя «лидерами общественного мнения».
Первое слово предоставляем Андрею Рудалёву («Беломорканал»), имеющему к Северодвинску самое непосредственное отношение. Впрочем, вопрос касался не конкретного населённого пункта, а хождения журналистов в исполнительную власть в принципе:
- Приму такое предложение с благодарностью за оказанное доверие. Все-таки «Вольное дело» - это не хухры-мухры. В этой блестящей ассоциации не просто кадры. Ого-го какие кадры!
Тот же Игорь Скубенко в прошлом году вдохновил, когда в ходе пресс-конференции сообщил, что сейчас стать главой может хоть Андрей Рудалёв, главное – умение правильно распоряжаться теми финансами, которые поступают в город по всей вертикали власти.
Да, и прошлогодний эксперимент в области по назначению руководителями муниципалитетов журналистов себя оправдал. Та же Светлана Дейнеко вовсе не провалилась и работает себе в Котласе. Все лучше, чем прежний тамошний коррупционный клубок «Бральнин со товарищи».
Нужны яркие, умные, блестящие и эрудированные руководители. Такие - на кого любо-дорого посмотреть, а также и на их дела.
Одна персоналия погоду не сделает. Необходимы кадры. Понятно, что очень многие захотят работать в «команде Рудалёва». Для того же Игоря Васильевича найдется место, ведь опыт муниципального управления не должен даром пропадать. Но на «кузницу кадров» должен быть сделан особый акцент. Все-таки в этом плане необходимо встряхнуть Северодвинск: он всегда был ярким и бурлящим идеями, мнениями город. Необходимо преодолеть многие шаблоны и стереотипы в кадровой политике. Нужен движ, чтобы через него перешагнуть определенный интеллектуальный застой. Больше смелости, в конце концов. Не надо все асфальтировать конъюнктурой и подгонкой под шаблон, необходим и нонконформизм.
По поводу моих действий на посту… Здесь все зависит от известной геополитической конъюнктуры. Одно дело администрировать тучные финансы, поступающие в город из федерального бюджета. В последние годы – это колоссальные суммы, невиданные ранее. И на дороги, и на благоустройство. Бери – не хочу. Отсюда и возникшая главная проблема – в исполнителях. А когда с ними дефицит, то и проявляется халтура со всеми вытекающими...
И совсем другое дело, если атака Запада на Россию будет и дальше набирать обороты. То здесь, конечно, вилка вариантов более сложная: от антикризисного управления до широчайших перспектив по развитию регионов. Поживем – увидим. Девяностые, которые вполне могли обнулить и отменить Северодвинск, не вернутся и это главное.
Вообще, надо сказать, что Северодвинску не хватает мощного пиара, серьезной раскрутки на федеральном уровне. Возможностей в этом плане очень много. Пиар – это не пустышка и надувание щек, а особый магнетизм места. Я вот с большим скепсисом воспринимал давнюю идею Игоря Скубенко о развитии туризма. Но летом прошлого года понял, что в этом что-то есть, когда увидел, что статусные литературы, приехавшие в Архангельск на фест «Белый июнь», выкраивали время, брали такси и неслись в Северодвинск, чтобы только помочить ноги в Белом море на Яграх. Магнит в виде моря есть, но во всем прочем – большая печалька…
Северодвинску не хватает своей рассказанной истории, своей мифологии, своего текста в широком значении, который бы также притягивал, манил загадкой, отчего бы и у горожан было стойкое чувство гордости, что проживают в таком удивительном месте. Что город возник здесь вовсе не случайно, что у него огромные перспективы. И это не спекулятивная фигура речи.
Это и есть ментальный жизненный комфорт, когда человеку не надо нестись за тридевять земель, чтобы добиться успеха, он может чувствовать свое место, как центр мира, где можно добиться очень многого. За этим комфортом в голове, когда человек не просто примирился и свыкся с местом, но и возлюбил его, как себя, идет и бытовой, социальный комфорт, когда по городу радостно пройтись, а не уныло и депрессивно. Северодвинск же сейчас во многом обезличен.
Сейчас по федеральной программе каждый год создаются оазисы благоустройства, но вложенные деньги и название программы ничего не означают сами по себе, эти места еще надо обживать и не факт, что все они будут приняты, а, значит, впишутся в город. Такие островки – хорошо, но общей погоды они тоже не делают. Северодвинск всегда славился своей зеленью, но тополя отжили свое, газоны уничтожены транспортом и особенностями уборки дорог. На их месте грязевые пустыри и проплешины – печально.
А еще, мне очень нравится давняя и хорошо забытая идея о «наукограде».
«Наукоград Северодвинск» - офигенно звучит, притягательно. Также, в том числе из разряда ментального комфорта. Это вовсе не Нью-Васюки, а вполне реальная вещь и очень перспективная. Особенно во времена, когда Россия возвращается в полной мере к ставке на развитие собственных сил и ресурсов. Соответственно, обязательно будет происходить подъем промышленности и всплеск науки. Наукоградность с мощной научно-интеллектуальной базой и потенциалом стало бы мощным конкурентным преимуществом Северодвинска. Тем более, что не надо забывать: сравнительно не так давно в этот город стремились самые перспективные кадры со всего Союза. В этом может быть и рецепт сохранения перспективной молодой крови, ее приумножения.
Илья Азовский («Эхо Севера»):
- Хочу ли я во власть – мэром, или губернатором, или замом губера как Пивков? Нет. Решительное нет. Я состоявшийся, свободный человек. И не пойду работать во власть ни за какие соцпакеты, зарплаты. За годы моей свободной жизни я обрёл свой стиль, манеры, привычки. И в свои 53 года не желаю их менять. Я люблю в обед стаканчик «Кьянти» испить, я могу выйти и пойти куда хочу. У меня нет костюма с галстуком, и эту ненавистную мне униформу я не желаю одевать. Я могу материться в кабинете, могу закурить. Могу снять носки, футболку.
К тому же, у меня пёсь Джек. Он со мой на работе, и он гавкает. И ещё и не перевариваю условности: «уважаемые товарищи», «спасибо за доклад» и прочее словоблудие. Ещё я могу послушать громко музыку, или уехать за город побродить в лес. Я могу обругать кого-то, если этот кто-то достал меня. Мой образ жизни противоречит чиновничьим манерам. Хотя, конечно, иной раз я понимаю, что я умный и гораздо умнее и опытнее, чем иной упырь в галстуке. И тогда позыв возникает. Но потом я снова выпиваю стаканчик вина, закуриваю, включаю Таркана и позывы исчезают.
P.S. И ещё важно: любой орган власти - это банка с пауками: чуть зазевался - сожрут. Я привык жить в маленьком коллективе, где нет интриг и никто не стоит сзади с дурными мыслями.
Леонид Черток («Руснорд»):
- Я абсолютно убеждён, что во главе города должен стоять его уроженец. Все мы родом из детства… поэтому интервью с людьми, обличёнными реальной властью государственного уровня, как правило, начинаю с вопроса о первом ярком впечатлении жизни, от него идёт всё остальное. В этом контексте я должен ждать приглашения возглавить Москву… хотя такая мысль вряд ли придёт последнему пациенту больницы им. Алексеева (в простонародье «Кащенко»). К тому же моя фамилия абсолютно негосударственная и гармонично смотрится только в титрах или зарплатной ведомости.
Впрочем, чудеса пусть редко, но случаются. Предложат – приму, потому что авантюрист по натуре. Вот представил себя в кресле мэра Северодвинска (Архангельска, Новодвинска, Воронежа… без разницы). Первое, чтобы сделал – стал подтягивать на ключевые посты своих дружков (так поступают многие, нам ли не знать). С кем жизнь прожита, кому доверяю, с кем после напряжённого рабочего дня на благо Отчизны приятно расслабиться за стаканчиком совсем нерабочего напитка. То есть, сюда потянутся косяком сценаристы и режиссёры, кинооператоры и звукооператоры, гримерши и костюмерши… вам это надо?!
Конечно, придётся привлечь и опытных управленцев. Но эти достойные люди будут неуютно чувствовать себя на чужом празднике, с завистью поглядывая на веселящийся кабинет первого лица города. Мне один раз приходилось заниматься серьёзным делом из другой сферы деятельности, так наблюдающие прямо говорили – этот бородатый в кожаном пиджаке всё что угодно или в мосфильм превратит, или в квн.
И ещё один важный момент. Полжизни работаю в коммерческих структурах, чаще всего в доле прибыли, поэтому к любым деньгам чисто подсознательно отношусь как к своим собственным. А садиться в мои 63 года за коррупцию поздновато, да и не хочется.
Так что заранее беру самоотвод – без меня.
Николай Прокофьев (в прошлом «Архсвобода», ныне гигант Telegram-каналов):
- Буду, как всегда, краток. Мой интеллектуальный уровень выше предлагаемой должности. К тому же осталось такое понятие как СОВЕСТЬ. Понимайте, как хотите…
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Вывод: Игорь Васильевич, Дмитрий Александрович, Сергей Фёдорович и др. - будьте спокойны, эти люди вам не конкуренты. Хотя… как знать.