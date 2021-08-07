Кто сказал, что скучно?! Документальное кино на V Arctic Open

Есть расхожее предубеждение обывателя (не только российского) в отношении документального кино – да ну… скукочище, что видят, то и снимают. Даже «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля 2004 года, отданная Майклу Муру за «Фаренгейт 9/11», снятому в документальной эклектике, расценивалась обществом как вклад в борьбу с Джорджем Бушем-младшем, а не высокой оценкой профессиональных достоинств ленты.
Увы, к такой оценке этого киножанра приложил руку и советский прокат, несмотря на декларируемый соцреализм в любом искусстве. Когда-то в Москве было два специализированных кинотеатра документального фильма со стоимость билетов на дневные сеансы 10 коп (как на детские в обычный кинотеатр) плюс специализированный зал в кинотеатре «Россия». И я помню только два случая, когда в их кассы стояли очереди и кто-то спрашивал лишний билетик - на «И всё-таки я верю» Михаила Ромма и «Легко ли быть молодым» Юриса Подниекса (с последнего, собственно, и началась Перестройка).
При этом только в Москве успешно функционировали две специализированные киностудии – ЦСДФ и НаучПоп, на режиссёрском факультете ВГИКа периодически набирался спецкурс документалистов. Куда всё уходило? Что-то на телевидение, что-то в киноальманахи, показываемые перед сеансом художественного фильма. Короче, бедные родственники, которые по определению не соберут достойную кассу. Ну и тематика была соответствующая…
Да, чуть не забыл. Был один уникальный пример бешенной популярности неигрового фильма, собиравшего полные залы московских (и не только) кинотеатров. «Воспоминания о будущем» западногерманского производства, относящийся по общепринятой классификации к разряду научно-популярных. Добротный набор конспирологических теорий о посещении Земли представителями инопланетных цивилизаций – в одну кучу свалены египетские пирамиды, статуи с острова Пасхи, Тунгусский метеорит и даже «снежный человек». Зрители ходили на него не один раз (сам автор этих слов грешен), саундтрек фильма одно время шёл заставкой к передаче «Очевидное-невероятное».
Спрашиваете, как это псевдонаучное чудо в начале 70-х могло попасть в советский прокат? Ларчик просто открывался – фильм имел чёткую антирелигиозную направленность, в нём красной нитью проходила мысль о внеземном происхождении мировых религий. Ну и кассовые сборы, конечно.
Расцвет отечественной кинодокументалистики пришёлся на Перестройку, когда не стало запретных тем. Но очень скоро не стало и денег на производство. Так что сейчас этот жанр возрождается параллельно с художественным. Просто медленней. Но свой зритель уже есть.
Зачем смотреть документальное кино?
Его стало проще найти, причём на любой вкус. Есть всемирный Netflix и отечественная Амедиатека, любопытный выбор предлагают кабельные каналы «24Док» и «РоссияДок» плюс целая россыпь в цифровом ТВ. Документальное кино быстрее реагирует на все значимые мировые события… пока там «художественники» раскачаются. За последние двадцать лет документальное кино очень прибавило в зрелищности за счёт развития компьютерных технологий, так и просятся на большой экран. А ещё кино этого жанра несёт ответственность за всё в нём сказанное, здесь уже не отмажешься «авторской фантазией» как в игровом.
Такая немаловажная деталь – говоря своим знакомым об интересе к документальному кино, вы автоматически записываете себя в разряд интеллектуалов и незаурядных личностей. Возможно, это поможет вам и в личной жизни…
Но самые изюминки, которыми гордятся их создатели, попадают, прежде всего, на кинофестивали.
На Пятый Международный кинофестиваль Arctic Open, что пройдёт с 9 по 12 декабря 2021 года в Архангельске, документалисты прислали около 300 работ. Отобрано в конкурс 22, труд поистине титанический. Поинтересовался у программного директора, она же главный оценщик и отборщик АО, Анжелики Долининой:
- Как сил и времени хватило с учётом нынешних сжатых сроков?
- В сроках-то всё и дело, на предыдущие конкурсы присылали ещё больше. Но у меня за плечами опыт шести арктических экспедиций, я достаточно быстро могу определить, какая работа соответствует фестивальному уровню и будет интересна зрителям. Всё-таки на последних мы и работаем. Например, пришлось отказать нескольким красиво снятым картинам про арктические путешествия, где много видов, но мало оригинальных мыслей.
Хочу заметить, к её работе не подходит известное выражение отделить зёрна от плевел. Скорее, отобрать бриллианты высшей пробы…
Номинанты конкурса условно разделены на несколько тематических программ. Это не только Арктика и Север, но и злободневная тематика (вспомните о быстроте реакции документалистов). Причём в каждой представлены различные, порой полярные, взгляды… и это фирменный стиль конкурсного подхода на Arctic Open.
Программа «АРКТИКА… ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». Различные взгляды на Страну Белого Безмолвия, восприятия (или неприятия) её через объектив камеры. Здесь есть операторская работа, которая может создать достойную конкуренцию любому художественному блокбастеру со всей грудой вспомогательной техники и компьютерными прибамбасами. А ведь существует мнение, что красоты Арктики плохо снять в принципе невозможно. Плохо – да, но вы ТАК попробуйте… в определённые моменты начинает казаться, что ты смотришь захватывающий триллер с философским подтекстом. Лично меня заворожила история (увы, не наша) белого медведя, забрёдшего в зону человека и вышедшего из неё без потерь. Медведь не был дрессированным… как только сняли?!
Программа «МОЙ ОБРАЗ МИРА». Тематика подборки точно соответствует названию. Неспешный рассказ про семью, где отец живёт в дикой северной природе, а дочь - в центре Рима, при этом оба понимают и уважают выбор друг друга, пересекается с исповедью заполярного маргинала, любящего Сталина и больше никого, ненавидящего как родной город, так и всех людей скопом. А ещё неожиданный рецидив северного сепаратизма (не про НАО) и неудачный опыт москвичей-«разночинцев», приехавших в провинциальную школу совершить педагогическую «революцию» и обломавшихся о местные реалии и нестоличный менталитет. Кстати, сюда же вошли две вполне поморские были с малой родины Фёдора Абрамова – семья москвичей, променявшая столицу на Верколу в поисках истины и гармонии с природой, и заочный диалог писателя со своими современными земляками.
Программа «САМОИЗОЛЯЦИЯ». Ну, тут всё понятно… злободневней не бывает. Другое дело, как относиться к пандемии и связанными с ней ограничениями. Про QR-коды снять ещё не успели (хотя уверен, над этим уже работают). Зато есть авторский взгляд на новый вид бизнеса – совместное выпивание по скайпу за небольшую плату. С разговорами, вплоть до интимных. Ироничная тональность этого «пира во время чумы» компенсируется, если не нивелируется, репортажем из сибирского ковидного госпиталя, после которого натурально тянет бежать за прививкой. И далее, как баланс между увиденным ранее, история московского школьника, убежавшего вместе с родителями от короны в глушь и нашедшего в новой, доселе непонятной жизни свои прелести.
Очень важный момент – все упомянутые мной остросоциальные истории идут без закадрового текста, авторы не навязывают своего мнения. А зритель - судья. К слову, в советской документалистике этот приём практически не использовался… слишком много свободы.
Программа «МАРШРУТЫ МЕЧТЫ». Что называется, на любой вкус. Путешествие по «иностранному» Северу (с заездом в Мексику) и рядом Арктика с Антарктикой под отечественными парусами. И «вишенка на торте» - история совсем уж странного путешественника, положившего жизнь на поиски того самого «снежного человека». Пока не нашёл… но верит. Близкие относятся к его увлечению, мягко говоря, по-разному (да он и сам выбрал для себя жизнь отшельника), но понимают и даже где-то уважают. Подвижник науки или слегка свихнувшийся эгоист? Решать зрителю.
Я, как председатель медиа жюри, которое будет судить документальную программу, сознательно опускаю названия картин, чтобы раньше времени не выдать свои приоритеты и симпатии. Просто идите и смотрите. Скучно не будет. Гарантирую.
Леонид Черток