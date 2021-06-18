SOS: Из Первой ГКБ Архангельска бегут врачи!

Первую городскую клиническую больницу Архангельска опять лихорадит… Теперь - новая напасть… исход хороших врачей… Отнюдь не первый из этой больницы с тех пор, как она перешла от города в ведение облздрава…
Наши источники в первой ГКБ сообщают, что там назревает коллапс, который может привести к резкому снижению качества оказания медицинской помощи жителям города Архангельск.
За 2020 г. из больницы уволилось 120 квалифицированных сотрудников, из них 70% - средний медицинский персонал и 30% - врачей.
В 2021 г. продолжается массовый отток кадров, каждую неделю увольняется по 1-2 врачу и 2-3 медицинских сестры. Только в июле уходят 3 реаниматолога, 2 травматолога, 1 сосудистый хирург.
Уже в настоящий момент не доукомплектованы дежурные бригады для оказания неотложной помощи или медицинский персонал работает сверхнормативно. Причинами ухода из больницы уходящие сотрудники называют:
Медицинский персонал Первой ГКБ уходит в другие медицинские учреждения, в которых почему-то эти проблемы решены или решаются оперативно. Остановить отток кадров из больницы, в настоящее время может только комплексное оперативное решение этих проблем!
Редакция ИА «Руснорд» просит считать данную публикацию официальным обращением к главе министерства здравоохранения Архангельской области Александру Герштанскому и с просьбой: НЕ ДАТЬ ЗАГНУТЬСЯ, ЛИШИВШИСЬ ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЛУЧШЕЙ БОЛЬНИЦЕ В АРХАНГЕЛЬСКЕ!
К сожалению, сегодня его телефон и телефон его пресс-секретаря при попытке дозвониться был «вне зоны действия сети», очевидно, из-за поездки по медучреждениям в районах области. Уверены, что при вмешательстве Герштанского диалог между главврачом больницы Сергеем Красильниковым и заведующими отделениями будет налажен. Или же будут приняты адекватные кадровые решения.