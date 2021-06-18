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SOS: Из Первой ГКБ Архангельска бегут врачи!

Первую городскую клиническую больницу Архангельска опять лихорадит… Теперь - новая напасть… исход хороших врачей… Отнюдь не первый из этой больницы с тех пор, как она перешла от города в ведение облздрава…

Наши источники в первой ГКБ сообщают, что там назревает коллапс, который может привести к резкому снижению качества оказания медицинской помощи жителям города Архангельск.

За 2020 г. из больницы уволилось 120 квалифицированных сотрудников, из них 70% - средний медицинский персонал и 30% - врачей.

В 2021 г. продолжается массовый отток кадров, каждую неделю увольняется по 1-2 врачу и 2-3 медицинских сестры. Только в июле уходят 3 реаниматолога, 2 травматолога, 1 сосудистый хирург.

Уже в настоящий момент не доукомплектованы дежурные бригады для оказания неотложной помощи или медицинский персонал работает сверхнормативно. Причинами ухода из больницы уходящие сотрудники называют:

  • неадекватное обеспечение лекарственными препаратами. Иногда жизненно важных препаратов для лечения пациента приходится ждать неделями, при этом администрация больницы прикрывается фразой «тендеры прошли, закупки ведутся, ждите». У врачей возникают риторические вопросы – как умирающему пациенту объяснить, что лечить сегодня не можем, а сможем через месяц?
  • устаревшее и изношенное медицинское оборудование;
  • отсутствие взаимодействия с администрацией больницы, которая удалилась от решения проблем, прикрываясь бюрократическими отговорками;
  • отсутствие возможности повышать профессиональную квалификацию в ведущих медицинских центра страны, мира, и учитывая устаревшее медицинское оборудование внедрять новые методы лечения;
  • высокая нагрузка с несоизмеримо низкой заработной платой.

Медицинский персонал Первой ГКБ уходит в другие медицинские учреждения, в которых почему-то эти проблемы решены или решаются оперативно. Остановить отток кадров из больницы, в настоящее время может только комплексное оперативное решение этих проблем!

Редакция ИА «Руснорд» просит считать данную публикацию официальным обращением к главе министерства здравоохранения Архангельской области Александру Герштанскому и с просьбой: НЕ ДАТЬ ЗАГНУТЬСЯ, ЛИШИВШИСЬ ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЛУЧШЕЙ БОЛЬНИЦЕ В АРХАНГЕЛЬСКЕ!

К сожалению, сегодня его телефон и телефон его пресс-секретаря при попытке дозвониться был «вне зоны действия сети», очевидно, из-за поездки по медучреждениям в районах области. Уверены, что при вмешательстве Герштанского диалог между главврачом больницы Сергеем Красильниковым и заведующими отделениями будет налажен. Или же будут приняты адекватные кадровые решения.

28 июль 13:18 | : Горячая тема / Будни

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