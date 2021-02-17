Конституционный Суд призвал не разделять коренные народы на «тундровиков» и «горожан»

Конституционный Суд России ответил на вопрос о том, является ли постоянное проживание на исконных территориях обязательным условием для получения предусмотренных законом льгот лицами, относящимися к коренным малочисленным народам.
Согласно действующему законодательству к коренным малочисленным народам относятся народы России, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, осознающие себя самостоятельными этническими общностями, сохраняющие традиционный образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, численность которых в Российской Федерации составляет менее 50 тысяч человек.
Одним из таких народов является народ саами - финно-угорский народ, который в пределах России насчитывает менее двух тысяч человек.
Андрей Данилов является этническим представителем саами. В годы советской власти его семья в духе социализации была принудительно интегрирована в институты светского общества: его предков переселили с традиционных территорий Мурманской области в места компактного проживания этого региона. Поэтому в настоящее время Андрей живет и работает в городе, а в выходные дни и во время отпуска возвращается в традиционные места проживания своих предков, где ведет традиционный образ жизни и традиционное природопользование, рыбачит, занимается собиранием дикоросов.
Данилов - известный саамский активист, он имеет многочисленные награды и признание со стороны саамского сообщества, является директором Фонда саамского наследия и развития, цель деятельности которого - возрождение, сохранение и передача саамского культурного наследия настоящим и будущим поколениям, в том числе путем просветительской деятельности, сохранения ремесленного и промыслового опыта, информационной и правовой помощи. На период 2021-2022 годов Андрей Данилов, как представитель российских саамов, выбран одним из пяти членов Культурного комитета международной неправительственной организации Союз саамов, объединяющей саамов России, Норвегии, Финляндии, Швеции.
Однако, несмотря на общественную деятельность и вовлечение в традиционную культуру, а также этническую принадлежность к саамскому народу, Данилову в 2019 году не удалось ни в административном, ни в судебном порядке закрепить за собой право традиционной охоты. Суды, отказывая в удовлетворении иска, указывали, что Данилов проживает в городской среде, имеет доход от трудовой деятельности, а потому не отвечает условиям предоставления преференций. Суды указали, что преференции применимы лишь к тем лицам из числа коренным народы, которые постоянно проживают на традиционных территориях и для которых традиционное природопользование является основой существования. Такой вывод суды сделали на основании ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» и ч. 1 ст. 19 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов».
Таким образом, поскольку препятствием в осуществление традиционных прав явился несправедливый вариант судебной интерпретации действующего правового регулирования, Андрей Данилов и его представитель адвокат Владимир Цвиль приняли решение обратиться к защите прав посредством конституционной жалобы, которая была подана в ноябре 2020 года.
В Постановлении от 5 июля 2021 года № 32-П Конституционный Суд РФ выявил конституционный смысл вышеназванных норм закона. Как указал Суд, они не исключают осуществления традиционной охоты представителем коренного малочисленного народа, если такое лицо не проживает постоянно в местах традиционного проживания этого народа, но сохраняет объективно подтвержденную связь с данными территориями, с традиционным образом жизни и традиционной хозяйственной деятельностью своих предков, в том числе осуществляет в указанных местах традиционную хозяйственную деятельность в дополнение к основной деятельности по месту постоянного проживания. Исходя из данного варианта истолкования закона, Конституционный Суд предписал судам общей юрисдикции пересмотреть дело Данилова, а законодателю – уточнить правовое регулирование по указанному вопросу.
После опубликования решения Андрей Данилов сказал, что в рамках этого дела было доказано, что можно добиваться правды и что есть правовые рычаги для преодоления неправильного применения федеральных норм на местном и региональном уровне. Также он обратил внимание, что в данном деле был реализован его девиз, знаковая для саамов фраза - «мы должны говорить и пытаться понять, даже когда нет никакой надежды!». Андрей Данилов отметил, что вынесению этого постановления предшествовали три года судебных тяжб, а конституционная жалоба стала следствием его стремления к восстановлению справедливости и профессиональной работы адвоката Владимира Цвиля, который специализируется на обращениях в Конституционный Суд.
По словам адвоката Владимира Цвиля, суд досконально разобрался в поставленной в жалобе проблеме, и вынесенное постановление решило очень важную и задавненную проблему – проблему обладания специальных прав теми представителями коренных народов, которые в силу трудовой деятельности или иных причин не могут постоянно находится на традиционной территории, но которые не утратили связь со своей землей и традиционным образом жизни.
Правозащитник обратил внимание, что КС поставил на вид системно-функциональное прочтение требования закона о проживании на исконных территориях, связав его с объективно подтверждаемой связью с этими территориями, которая может выражаться в продолжительном и регулярном пребывании в целях осуществления элементов традиционной культуры и не обязательно в сфере природопользования.
Также Владимир Цвиль отметил, что, хотя КС и призвал не разделять представителей коренных народов на «тундровиков» и «горожан», но вместе с тем Суд указал на возможность дифференцированного регулирования лимитов использования объектов животного мира.
«На мой взгляд, этот вывод очень важен. Наша позиция также заключалась в том, что законодатель должен обеспечить справедливое и гибкое правовое регулирование, предусмотрев механизм реализации гарантий коренных народов путем пропорционального подхода, предполагающего не безальтернативный выбор между традиционной и общей жизнедеятельностью, а учитывающий возможность определенного совмещения соответствующих укладов жизни» - указал адвокат.
В истории Конституционного Суда России это второе постановление о защите прав коренных народов (первое постановление от 28 мая 2019 года № 21-П также касалось вопросов традиционной охоты на исконных территориях). Данные решения разделяет период в два последних года. Это свидетельствует о положительной динамике обращения Высокого суда к проблемам прав коренных малочисленных народов.
(на нижнем фото слева направо: Родион Суляндзига, член Экспертного механизма ООН по правам коренных народов, Андрей Данилов, директор Фонда саамского наследия и развития, Геннадий Щукин, председатель семейно-родовой общины коренного малочисленного народа Долган, президент Ассоциации общественных объединений коренных малочисленных народов Севера Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края)
Елена Ломова, специально для ИА RUSNORD