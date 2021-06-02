«Времена не выбирают, но мы держимся». Валентина Сырова о политическом полугодии

Полгода назад мы с моей собеседницей говорили о том, что 2020-й стал неожиданно тяжёлым. Прежде всего, из-за накрывшей страну и регион пандемии, смену власти в области и Архангельске можно рассматривать, как следствие. И что наступивший 2021-й будет по прогнозам ненамного легче. Будто в воду смотрели…
Поэтому первым вопросом, заданным на встрече с председателем Архангельской городской Думы Валентиной Сыровой, был – почему отменили празднование Дня города?! Ну, не совсем отменили – предложили архангелогородцам культурный проект «Другой», куда вошли Фестиваль уличных театров, книжный «Белый июнь», приезд столичных музыкантов и пр. То есть, местные деятели, в их числе самодеятельные коллективы - традиционные участники главного праздника столицы Поморья, фактически остались за бортом. Плюс набор ограничений в виде обязательного тестирования на ковид, регистрации онлайн, что априори снизит уровень посещаемости. А ведь этот праздник всегда был днём духовного единения жителей города, не говоря уже о финансовых потерях организаторов мероприятий.
- Не обидно? – спрашиваю.
Моя собеседница только вздыхает:
- Времена не выбирают. В прошлом году вообще ничего не было. Администрацией города и нами, депутатами, было принято нелёгкое решение минимизировать прямые контакты горожан и гостей, причину объяснять излишне. Мечтали провести большой городской флеш-моб… увы.
- А столичные, питерские гости… они что, заговорённые?
- Порядок один для всех – все участники должны быть привиты в обязательном порядке или иметь действующую справку на наличие антител. К тому же мероприятия проводятся на открытом воздухе, там риске заражения существенно ниже. Ну и обязательные профилактические меры – ношение масок, соблюдение социальной дистанции, для продавцов книжной продукции использование антисептика.
- Вы представляете, сколько шишек посыплется на ваши головы?
- Не в первый раз… власть в обывательском представлении никогда не бывает хорошей. Но администрация города и поддержавшие её депутаты берут на себя этот удар, народу нужно выпустить пар. Сейчас главная задача – не довести ситуацию до нового локдауна, которого бизнес может и не перенести. Пока работают ТЦ, музеи, общепит, кинозалы… пусть и с ограничениями. Кстати, выйти в этот день на улицу, погулять по набережной никто не запрещает, во многих европейских странах власть действует гораздо жёстче. Увы, пришлось отменить праздник «Сабантуй», татарское землячество отнеслось с пониманием.
Спрашиваю о личных взаимоотношениях с коронавирусом. Оказывается, Валентина Васильевна перенесла его в феврале, благо, в облегчённой форме.
- Жду, когда пройдёт полгода, так врач сказал, и тут же пойду прививаться. У меня в семье все уже привиты. Нет, не боюсь, я когда-то перенесла грипп в очень тяжёлой форме, чуть не умерла, теперь каждый год делаю прививку. Просто не хочу повторения. И всех призываю не верить слухам и не провоцировать болезнь. В своё время мой муж лечился от онкологии, таких относят к группе риска, но полный курс вакцинации перенёс спокойно, без осложнений.
- Вы за обязательную вакцинацию?
- Двумя руками! А вот покупать справки о её прохождении считаю головотяпством… если не преступлением. Я в принципе не понимаю, как в нашей ситуации можно не доверять медикам.
Но ведь не ковидом единым… Напоминаю своей визави как осторожно входили в новый политический год, как перед первой сессией городской Думы не был готов к рассмотрению бюджет города. Вот прошло полгода и...?
- У нас первое полугодие прошло на удивление спокойно… всё-таки общие проблемы и напасти объединяют. Помните, я в прошлый раз говорила об омоложении депутатского корпуса? Так вот, пришедшие притираются, учатся конструктивной работе, а не говорильне, как многим кажется со стороны. Впрочем, не исключаю, что в итоге кто-то поймёт – работа в законодательном органе не его стезя. Но такое бывает и на высшем уровне.
И тут мы вспомнили Палкина.
Переходим к практическим вопросам.
- Легкого в парламентской работе нет, разве что кулуарное общение после сессии. А что было самым сложным?
- Этого «добра» целый список. На первое место я бы поставила разрытия, так портящие внешний вид города. Увы, но мы, парламентарии, не имеем достаточных механизмов влияния на ресурсные организации, можем делать только представления для разбора городской администрации. Конечно, убирают за собой, но очень медленно.
- Это шпилька в адрес «РВК-Архангельск»?
- Как раз к этой компании отношусь с должным пиететом. Я с самого начала была сторонником концессии нашего многострадального водного хозяйства, понимая, что другого пути просто нет. И не разочаровалась.
- Даже в момент весеннего отключения?
- Но РВК в этом же не виноват. Наоборот, как могли быстро вернули городу воду, ликвидировав прорыв на тысячнике.
- Последнюю неделю в социальных сетях много шума наделала новость об обезвоживании города ещё на два дня.
- В курсе. Администрация в этом вопросе очень осторожна, понимает, что горожане не обрадуются. Но сделать это необходимо для будущей спокойной жизни. Главное, как можно раньше оповестить население через любые каналы информации. К тому же, насколько мне известно, сейчас коммунальщики разрабатывают наиболее щадящий вариант отключения, ждём от них подробностей.
- Ещё проблемы?
- Уборка расселённых домов, их остовы тоже наши улицы не красят.
- А на их месте построить новые, - размечтался я.
- Для этого существует федеральная программа переселения. Которая, увы, скоро заканчивается, и нам жизненно необходимо попасть в её новый виток. Мы с главой Архангельска были в Москве на профильном совещании в Минстрое и просто в шоке – во многих регионах стоит вопрос о сносе панельных пятиэтажек, а мы с деревяшками никак не разберёмся. Но такое у нашего города наследие. Уже хорошо, что нам разрешили выкупать уже готовые квартиры для остро нуждающихся. Повторюсь, без помощи федерального центра глобально с этой проблемой не справиться.
- Помнится, на последней сессии был большой шум вокруг, так называемого, «бюджетного проектирования».
- О да, целевая программа «Бюджет твоих возможностей». Его ахиллесова пята – софинансирование. Населению предлагается оплатить 10% от общей стоимости. Моё мнение – это цифра запредельная. Даже при варианте, когда часть суммы покрывается бесплатным трудом жителей района на благоустройстве территорий. Например, люди живут в районе набережной, где отдыхают практически все горожане… где справедливость?! Ссылки на то, что, заплатив, все сразу бережно станут относиться к посадкам, скамейкам, детским качелям, считаю несостоятельными. Вандалов ничем не остановишь. Но Архангельск в этой программе пилотное муниципальное образование, на нас смотрит и равняется вся область.
- Ещё одна острая проблема лица региона – бродячие собаки на улицах. Догхантеры всё чаще поднимают головы…
- Моя позиция – питомники и стерилизация. Тоже деньги немалые, нужна федеральная целевая программа. Вот с собачьими площадками сложнее. Наш город так спланирован, что в нём для этого просто нет свободных мест, особенно в центре. Но обращаюсь и к собаковладельцам – не надо сваливать на недостаточное количество мусорных урн. Ведь несложно взять с собой на прогулку сразу несколько пакетиков для экскрементов и складывать их в большой пакет.
- Общее впечатление за прошедшие полгода?
- Стало проще работать с городской администрацией, в штате которой появились новые люди, профессионалы в своём деле. Глава города Д.А. Морев доступен и всегда с нами на связи. Он человек, который живёт здесь и сейчас, в существующей реальности. Ну и финансовая поддержка города от губернатора Цыбульского, его внимание к Архангельску. А то говорили – «москвич-москвич, дальше Садового кольца не видит».
- Ещё бы городскую промышленность развивать…
- А вот это уже не наша зона ответственности, помочь можем, разве что, советом. Если кто-то захочет к нему прислушаться.
- Сейчас на носу большие парламентские выборы…
- Наши депутаты в них участвуют. Александр Гревцов, наш вице-спикер, идёт от КПРФ по 73-му одномандатному. Надеюсь увидеть среди кандидатов и Марию Харченко, главу фракции ЛДПР. Хотя бы в партийном списке, но она может достойно выступить и в одномандатном. Может, ещё кто-то появится.
- Вы отдыхать-то собираетесь?
- А как же. Традиционно со всей семьёй.
- И с внуками?
- Обязательно.
- Что пожелаете жителям Архангельска к отпуску?
- Хорошей погоды. И беречь себя.
Договорились встретиться ближе к концу года. И ведь встретимся…
Леонид Черток