"Наши рабочие совершили трудовой подвиг". Интервью с Андреем Поташевым

Когда город больше суток сидит без воды из-за «какой-то аварии», жители на чем свет стоит проклинают нерасторопность коммунальщиков - «не предусмотревших», «не предупредивших». Волне понятная нервная реакция рядового горожанина. Но так ли всё просто в реальности? О случившемся на этой неделе прорыве на архангельском «тысячнике» мы говорим с директором компании «РВК-Архангельск» Андреем Поташевым:
- Андрей Петрович, перед майскими праздниками в городе произошли две крупные аварии, много было разной информации. Мы бы хотели услышать версию из первых уст.
А.П.: Не совсем так. Если мы берем первый эпизод, то это были плановые работы на Ленинградском проспекте, в районе стыковки нового дюкера, который идёт от острова Краснофлотский сюда на Правый берег и выходит напротив школы №95. Мы проводили работы по замене неисправной задвижки диаметром 400 мм и параллельно выполняли мероприятия по переключению абонентов о. Краснофлотский и Левого берега на новый дюкер. Да, в ходе производства работ был выявлен дополнительный объем, который необходимо было выполнить здесь и сейчас. Разумеется, это заняло определенное время, горожане столкнулись с неудобствами – не было воды. Зато эффект от проведенных мероприятий люди ощутят уже в этом году. Новый дюкер обеспечит жителей острова Краснофлотский и Левого берега бесперебойным водоснабжением и улучшит качество подаваемого потребителям ресурса.
По второй ситуации – там действительно мы столкнулись с крупной аварией. Дело в том, что повреждение возникло на территории строительства нового здания Арбитражного суда по проспекту Ломоносова. При производстве работ был повреджден магистральный водовод-«тысячник». Наши бригады оперативно приступили к работам в непростых условиях. На стройплощадке был сосредоточен большой объём грунта, который мешал производству работ, т.е. прежде чем найти утечку, нужно было убрать его. Во-вторых, при аварии вода тут же затопила как само пятно застройки, так и участок проспекта Ломоносова. Потребовалось осушать территорию, работала откачивающая техника. Это дополнительное время. Также при демонтаже участка трубы выяснилось, что необходима замена отрезка бетонного основания, что снова отодвинуло сроки устранения аварии, т.е. преодолевая одну преграду мы сталкивались с другой. И все эти трудности наши рабочие героически преодолели, порой стоя по колено в ледяной воде! При этом аварийные работы были завершены в течение суток, таким образом мы уложились в нормативный срок и восстановили целостность трубопровода. Работа велась в безостановочном режиме 24 часа, одна бригада сменяла другую. И я хочу поблагодарить своих коллег за этот, поверьте, трудовой подвиг. Все мы хотели, чтобы в домах наших горожан скорее появилась вода.
Для того, чтобы в будущем при плановых ремонтных работах на «тысячнике» не отключать половину города, уже в этом году мы приступим к строительству нового кольцевого водовода.
- Жители города жаловались, что вода подвозилась в недостаточном объеме. Почему?
А.П.: Сразу после начала ремонта «тысячника» мы разработали график подвоза воды жителям Октябрьского, Соломбальского и Маймаксанского округов. Машины развозили воду вечером, ночью и утром следующего дня. Для решения этой задачи мы выделили все имеющиеся у нас водовозки, но охватить разом такую огромную территорию от ул. Поморской до Экономии, конечно, было не реально. При этом мы запросили помощи у наших соседей из МУП «Водоочистка» и они смогли выделить еще две единицы для подвоза воды. И в целом мы задачу выполнили, жилые кварталы и социальные объекты, в первую очередь поликлиники и больницы, мы водой обеспечили. Да еще есть над чем работать в этом вопросе. И мы тоже извлекли для себя урок. На этот год запланирована поставка новой техники и потребность в закупке машин для подвоза воды также будет учтена.
- Были претензии и к несвоевременной выдаче информации в случае первой ситуации?
А.П.: Мы живем в очень мобильное время, когда ситуация меняется ежечасно. Именно это и происходило при ремонтных работах на дюкере. Аналогичным образом события развивались и при аварии на тысячнике. Информация постоянно менялась, работы продлевались, менялось время и маршрут подвоза воды. Это производственные реалии. Порой невозможно предугадать, как будут развиваться события, что ждет нас за следующим изгибом трубы. Поэтому для того, чтобы всегда быть в курсе событий, мы создали и развиваем нашу группу вКонтакте. Потому что сейчас люди порой не только сидят, но и живут в социальных сетях, оперативно получая информацию в сообществах. Мы тоже стараемся идти в ногу со временем и выкладываем сперва информацию о ремонтах и авариях в соцсети, а уж затем на сайт и в СМИ.
- Ещё одна острая тема – благоустройство. Эта проблема касается не только «РВК-Архангельск», но и других ресусроснабжающих организаций. Наверное, есть причина, почему не удается быстро привести город в порядок?
А.П.: Соглашусь с вами. Благоустройство и восстановление объектов после завершения ремонтных работ – наша «ахиллесова пята». Это непрофильная сфера нашей работы, но от этого не менее важная, прежде всего для города и горожан. Самый верный, пожалуй, путь в этой истории – это найти генерального подрядчика, организацию, которая занимается как асфальтированием дорог и пешеходных зон, так и благоустройством после земляных работ. И здесь мы сталкиваемся с тем, что таких организаций в Архангельске крайне мало. И все они уже задействованы в крупных федеральных проектах, которые финансово очень выгодны. Я говорю о проектах, «Безопасные и качественные дороги России» и «Формирование комфортной городской среды». Крупные игроки на этом рынке заинтересованы в крупных подрядах. А наши объекты находятся в разных местах, и крупная дорожная компания не будет срывать технику с асфальтирования улицы Воскресенской ради 10-20 метров в Соломбале. Поэтому мы ежегодно укрупняем заявки, формируем единый лот, чтобы заинтересовать дорожников и решить вопрос с благоустройством территории. Мы уверены, что это должен быть очень профессиональный партнер, который отлично знает специфику работы, регион, в идеале – местный подрядчик. В настоящий момент этот вопрос также находится в стадии проработки, потому что лето в Архангельске короткое и за три-четыре месяца нам нужно провести благоустройство и привести в порядок территории после проведения ремонтных работ.
- В сообщениях предприятия часто встречается информация, что часть городских сетей – бесхозные или эксплуатируются ненадлежащим образом другими организациями, управляющими компаниями, страдает потребитель. Ведет ли компания работу по улучшению ситуации?
А.П.: Сегодня предприятие «РВК-Архангельск» обслуживает 559 км сетей водоснабжения и 444 км сетей водоотведения. Суммарно это больше тысячи километров. Это те сети, которые переданы нам по концессионному соглашению администрацией города. При этом в ходе обследований и ремонтных работ мы выявляем бесхозные сети, которых порой даже нет на схемах города. Эти бесхозы мешают в работе, потому что мы не имеем права «зайти» для проведения ремонта на объект, который нам не принадлежит. В этом случае мы обращаем в администрацию Архангельска, в департамент городского хозяйства и совместно решаем поставленные вопросы, создаем комиссии, актируем факт обнаружения бесхозных сетей, ремонтируем их, и дальше решается вопрос о передаче их на баланс «РВК-Архангельск». Также мы ведем работу с собственниками тех сетей и оборудования, которые находятся в руках частных организаций. Не всегда они эксплуатируются должным образом. В частности на Сульфате минувшей осенью люди столкнулись с отключением канализационно-насосных станций, которые обслуживала сторонняя организация. Здесь мы тоже ведем совместную работу и с профильным департаментом администрации, и с министерством ТЭК и ЖКХ. Вопросы сложные, но решать их необходимо. И пусть непросто, но сегодня мы сдвинули ситуацию с мертвой точки.
- Безусловно, для обывателя чувствительны именно аварии, ежедневная работа по приведению городских сетей в порядок не так заметна. Расскажите, пожалуйста, все-таки какие ключевые проекты удалось реализовать в прошлом году и за первый квартал 21 года. Какие мероприятия включены в инвестпрограмму этого года?
А.П.: Что касается производственной или как ее еще называют, ремонтной программы, то в 2020 году выполнены мероприятия по повышению качества водоснабжения и водоотведения в объеме 46 млн рублей. Это как раз ремонты на сетях как по воде, так и по канализации, как плановая замена коммуникаций, так и аварийные работы. Кроме этого, была реализована инвестпрограмма компании в объеме 591 млн рублей с завершением ключевых задач. Прежде всего, это строительство нового трубопровода от ВНС № 91 на Талажском шоссе до улицы Мусинского в Северном округе, в том числе был смонтирован дюкерный переход под рекой Кузнечиха, с установкой станции повышения давления и подключением к водопроводу ДУ-500 по Талажскому шоссе. Это позволило перевести потребителей на центральный водозабор, что в конечном итоге повысит качество воды и в целом улучшит ситуацию с водоснабжением Северного округа, где проживает 38 тысяч горожан. Также мы проводили большие работы по замене оборудования на ЦОСВ, именно оттуда поступает очищенная вода в жилые домах, второй год подряд проводили санацию канализационных коллекторов в Соломбале, центре города, в Майской горке.
Что касается планов на 2021 год, то в приоритете строительство первой очереди кольцового водовода ду-500 от Кузнечевского моста до Швейной фабрики. Это первый этап. И в 2022-2023 году мы строим еще два участка, чтобы полностью завершить закольцовку и запустить в работу дублирующий «тысячник» водовод. Также в этом году мы проведем санацию канализационного коллектора по Окружному шоссе, которые давно требует ремонта. Построим дополнительную линию водовода д-500 мм на ВНС-91 в Северный округ. Также из важных задач следует отметить поставку станции ультрафиолетовой очистки воды на Центральные очистные сооружения водоснабжения, которая способна убивать любые микроорганизмы в воде.
- Готово ли предприятие к работе в майские праздники?
А.П.: Как говорили пионеры: «Будь готов – всегда готов!» Следуя завету строителей коммунизма, мы всегда на страже водных рубежей столицы Поморья. На предприятии подготовлен и утверждён график работы в период майских праздников, определены ответственные лица, которые в круглосуточном режиме будут осуществлять оперативное руководство предприятием. Усилена охрана режимных и производственных объектов предприятия. Также сформирован аварийный запас сил и средств, необходимых для ликвидации возможных нештатных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения. К работе полностью готов специализированный транспорт, в том числе экскаваторы, илососы, каналопромывочные машины, самосвалы, автомобили аварийно-ремонтных бригад, водовозы. Диспетчерская служба предприятия будет работать круглосуточно без перерывов и выходных в течение всех майских праздников. Информацию по холодному водоснабжению и водоотведению можно уточнить по телефону: 8 (8182) 61-00-00. По этому же номеру можно сообщить об аварийных ситуациях, открытых и сломанных колодцах, засорах на сетях. Также для абонентов всегда доступны новый сайт компании arh.rosvodokanal.ru, социальная группа вКонтакте, мобильное предложение РВК.Услуги.