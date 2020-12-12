Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Закалённая Амдермой. С Валентиной Сыровой о жизни, Архангельске и гордуме

Прошедший год был, мягко говоря, непростым. Для всех.

Наступивший тоже не обещает быть лёгким, по прогнозам ряда эпидемиологов треклятый коронавирус даже не думает отступать. А это удар не только по здоровью, но по экономике, социалке и прочее, и прочее. Обывателям проще, они могут во всём винить нерасторопную власть, привычный способ психологической разгрузки. Кого же винить тем, на ком лежит ответственность за происходящее?

- Каким был 2020-й? Лично для вас? - спрашиваю у председателя Архангельской городской Думы Валентины Сыровой.

- Как и для всех, тяжёлым. Но, слава Богу, в семье все живы и здоровы, это главное. Лично по мне ударил не только коронавирус, но и известная история (с дипломом). Было разочарование в тех, кого считала своими, если не друзьями, то соратниками. И приятные, тёплые неожиданности, когда моральную поддержку оказали, от кого не ожидала. Не скрою, были моменты, когда хотелось просто хлопнуть дверью. Но взяла себя в руки, не привыкла сдаваться… я же Арктикой закалённая.

О, это отдельная тема. В начале 80-х молодая семья Сыровых, познакомившаяся во время учёбы во Владимирской области, получила назначение в холодную Амдерму. Это с только что родившимся ребёнком на руках! А куда деваться, муж летал штурманом на истребителях МиГ-31, такие приказы не обсуждают.

Есть расхожее предубеждение, что жёны советских офицеров в основном довольствовались ролью домохозяек (мужнины зарплаты позволяли), или, как максимум, выбирали себе рабочие места потеплее. Но это точно не о ней. За четыре амдермских года Валентина Сырова успела поработать техником в КЭЧ (квартирно-эксплуатационная часть). А это значило – проверка подвалов, отогрев труб, устранение течей и прорывов в климате, где минус за сорок вполне рядовое явление. Родила сына, через полгода отдала в ясли (бабушки-дедушки остались на Большой земле)… и снова на службу.

- Но воспоминания остались самые тёплые. Семейные узы окрепли, получили толчок к дальнейшей жизни.

- С белыми медведями сталкивались? – вспоминаю свой личный амдермский опыт, когда три часа просидел в здании почты, пока у дверей облизывались голодные умки.

- Без этого обошлось, уже действовало оповещение о подобных явлениях, ревуны. Драйва хватало без этого. И красоты тех мест, которая по сей день со мной - берег Белого моря, осенний сбор грибов. А какие вечера были в офицерском клубе, мы совсем не чувствовали себя на периферии жизни. Плюс осознание сопричастности к обороне страны, это тоже согревало.

Но жизнь у военных лётчиков кочевая. После Амдермы могли уехать служить в Подмосковье, даже в Грузию, СССР ещё стоял в полный рост. Но Сыровым выпал Архангельск.

- Мы там провели неделю, пока муж в штабе получал назначение в Арктику. Через 4 года – как в Марсель попали, по активности жизни с Амдермой никакого сравнения, что есть, то есть.

Первые несколько лет жили в Талагах, по новому месту службы мужа. Место на тот момент престижное, с соответствующей инфраструктурой и обеспечением. И там она не усидела дома. Пошла служить в ту же летную часть – рисовать полётные карты.

- Я по натуре абсолютный трудоголик, без работы сразу закисаю, характер портится. Близкие это знают и относятся с пониманием, - признаётся моя собеседница.

Дальше у Сыровых началось испытание девяностыми. Всё как у всех.

- Мы вдруг оказались не нужны своей стране. Открыто предлагали уволиться из армии. Начались задержки с зарплатами, а двое детей хотели есть каждый день. Да, уходить было сложно, у военных лётчиков особая философия жизни. Но мы рискнули, хотя и было страшно…

Всё-таки Архангельск не Москва (это автор от себя), здесь приложение своим способностям найти гораздо сложнее.

- Вся страна торговала, и нам пришлось. За нами ничего не было, ни связей, мы же приезжие, ни капиталов, жизнь на гражданке начиналась с чистого листа. Обычная судьба тогдашних челноков, может быть, чуть более удачная, чем у многих. Но как же по-первости ломало идти, упрашивать взять твой товар на реализацию, тогда впервые пришла мысль о своих торговых точках. А пока приходилось ломать самих себя.

- Ваш тандем с мужем…

- Очень удачный. Он - мозг, генератор идей, я – исполнитель, движитель процесса. В какой-то момент подключился и сын, но он уже пошёл своим путем – открывает в других городах картодромы, есть прицел на заграницу. Я же от бизнеса совсем отошла, вся работа в гордуме.

Вот это автору как раз и интересно – зачем успешному в бизнесе весь этот геморрой (пардон, если кого обидел).

- Если честно, сейчас бы не пошла, но уж взялся за гуж…

Идти в депутаты её уговорил Дмитрий Таскаев, тогдашний лидер архангельских либералов. Как и многих других видных архангельских предпринимателей.

- Он объяснял – кто защитит бизнес, если не мы сами. Нет, в партию свою не сманивал, мы все тогда были беспартийными, такими и на выборы шли. Уже позже в гордуме Кожин (тогдашний спикер) предложил подумать о членстве в ЕР. Я, после раздумий, приняла предложение – условия менялись, партийному работать стало проще и эффективней, чем одиночке.

- Многие считают, да вы сами наверняка знаете, что предприниматели идут в законодательную власть почти исключительно за продвижением своего бизнеса, сокращением налогов и т.п.

- За себя могу сказать – мы с государством не играем, все территории под наши торговые центры нами же выкуплены. Что касается налогов… прибавляя что-то себе, ты отнимаешь у других, закон не только экономики. А это глубоко безнравственно, нам не в чем упрекнуть себя.

- Вы уже второй созыв спикером. Что-то меняется?

- Эта гордума непростая. Она и простой никогда не была, всё-таки в депутаты избираются в основном яркие личности. Но в нынешнем созыве у «Единой России» нет большинства. Вы, наверное, помните, как ждали непрекращающихся скандалов. Но мы не боремся друг с другом, мы работаем для города.

- Так уж и яркие… Вот, например, Гревцова (вице-спикер, коммунист) называют соглашателем.

- Это завистники из его же партии. Александр всегда выступает со своим мнением. Но он умеет учиться и понимает, что здравомыслящая оппозиция – не бесконечная ругань по поводу и без. К тому же во главе их фракции стоит житейски опытный и уравновешенный человек, Александр Николаевич Петухов, с которым одно удовольствие дискутировать и работать. Но вообще я не сторонник давать публичные оценки своим коллегам по парламенту, какие бы отношения меня с ними не связывали.

- Корона ударила по гордуме?

- А разве мы какие-то другие? Пришлось резко ограничить число очных контактов, встреч, отказали прессе в присутствии на сессиях. Даже награждения, вручение подарков детям теперь часто проходят заочно, а это не есть правильно. Но, скажу откровенно, эта ситуация наглядно показала, кто чего стоит. Например, «Единая Россия» волонтёрит, занимается той же развозкой врачей, матпомощью. И я, выделяя на это деньги из собственных средств, совсем не беспокоюсь, что они могут не дойти до адресатов. Увы, остальные партии больше критикуют, чем делают. Но и там учатся… в основном, молодёжь. На новый год все загадали – пусть всё будет, как прежде. Или ещё лучше.

Переходим непосредственно к главному объекту депутатского внимания.

- На ваш взгляд, главная проблема Архангельск – это…

- Внешний вид, как лицо всей области, всё-таки ветхий жилой фонд больше волнует проживающих в нём. А вот ямы и колдобины на дорогах – буквально всех. И, главное, нового губернатора (Цыбульского), всё-таки его предшественник (Орлов) больше тяготел к Северодвинску. С ЖКХ уже есть подвижки, с приходом в город «РВК» почти исчезла вонь из подвалов. Помните, как несколько лет назад город сидел по несколько суток без всякого водоснабжения из-за прорывов на «тысячнике»? Теперь же аварии ликвидируются в течении нескольких часов. Проблемы с отоплением? Увы, «ТГК-2» пока больше занимается Северодвинском, мы им на это неоднократно указывали.

- При приходе в регион Цыбульского было ощущение, что власть в городе тоже поменяется?

- Было. Из-за стиля работы предыдущего мэра. Годзиш, при всём моём благосклонном отношении к его личности, делал ставку на участие в федеральных программах, так называемые «длинные деньги», требующие значительных вливаний из местных бюджетов. А это шло в ущерб насущным задачам, тому же благоустройству придворовых территорий. Цыбульский сразу дал команду – умыть город. Вы видели, как был украшен Архангельск в эти праздники? И без копейки бюджетных вложений.

- И всё-таки, что будет с ветхим жилым фондом?

- Расселение возможно. Но здесь не только проблема в деньгах. Ещё попробуй найти жильцов, прописанных в этих деревяшках, уговори переселиться, удовлетвори все требованиях. Часто бывает, что из-за одного несговорчивого зависает весь дом. Но таково требование закона.

- Кстати о законах. Есть два типа хозяина, один всегда выбирает то, что подешевле, другой считает, что не настолько богат, чтобы гоняться за дешевизной, которая обязательно выйдет боком…

- Увы, федеральный закон поддерживает первый вариант, мне это тоже не нравится.

- Как в ситуации с «ПДУ», спрятавшемся за вывеской «Автодороги»?

- Наш депутатский корпус давно предлагал расторгнуть с ними отношения. А ещё зонировать городскую территорию и проводить отдельные конкурсы на их обслуживание. Увы, столкнулись с тем, что у потенциальных подрядчиков физически не хватает дорожной техники, всё аккумулировали у себя «Автодороги».

- Что нам ждать от первой в наступившем году сессии?

- Повестки пока нет и говорить о ней преждевременно, всё случится в феврале. Одно скажу, бюджет города на ней вряд ли будет рассмотрен… по целому ряду объективных причин.

- А как бороться с заразой?

- Однозначно прививаться, несмотря на все домыслы и критику. Уверена, мы её победим. А ещё выполнять все профилактические предписания. Кстати, в маске на морозе значительно теплее, я тоже бываю часто на улице и без машины.

…Мы общаемся уже полтора часа. Я смотрю на свою визави и не верю, что эта роскошная, стильная женщина с молодым задором в глазах одновременно счастливая бабушка ПЯТЕРЫХ счастливых (с такой-то бабушкой!) внуков. Которые называют её исключительно Валечкой, и никакой она для них не спикер.

- Мы уже публиковали ваше поздравление к архангелогородцам с новым годом. А теперь можно без официоза, по-домашнему?

- Здоровья и мира в каждой семье!

Ни добавить, ни прибавить…

Беседовал и млел Леонид Черток    

16 январь 15:16 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


"Не могу молчать!". Секретарь партячейки о проблемах архангельского обкома КПРФ
Коронавирус подкосил Архангельский драмтеатр. Но он не сдается

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (128)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20