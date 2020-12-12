Закалённая Амдермой. С Валентиной Сыровой о жизни, Архангельске и гордуме

Прошедший год был, мягко говоря, непростым. Для всех.
Наступивший тоже не обещает быть лёгким, по прогнозам ряда эпидемиологов треклятый коронавирус даже не думает отступать. А это удар не только по здоровью, но по экономике, социалке и прочее, и прочее. Обывателям проще, они могут во всём винить нерасторопную власть, привычный способ психологической разгрузки. Кого же винить тем, на ком лежит ответственность за происходящее?
- Каким был 2020-й? Лично для вас? - спрашиваю у председателя Архангельской городской Думы Валентины Сыровой.
- Как и для всех, тяжёлым. Но, слава Богу, в семье все живы и здоровы, это главное. Лично по мне ударил не только коронавирус, но и известная история (с дипломом). Было разочарование в тех, кого считала своими, если не друзьями, то соратниками. И приятные, тёплые неожиданности, когда моральную поддержку оказали, от кого не ожидала. Не скрою, были моменты, когда хотелось просто хлопнуть дверью. Но взяла себя в руки, не привыкла сдаваться… я же Арктикой закалённая.
О, это отдельная тема. В начале 80-х молодая семья Сыровых, познакомившаяся во время учёбы во Владимирской области, получила назначение в холодную Амдерму. Это с только что родившимся ребёнком на руках! А куда деваться, муж летал штурманом на истребителях МиГ-31, такие приказы не обсуждают.
Есть расхожее предубеждение, что жёны советских офицеров в основном довольствовались ролью домохозяек (мужнины зарплаты позволяли), или, как максимум, выбирали себе рабочие места потеплее. Но это точно не о ней. За четыре амдермских года Валентина Сырова успела поработать техником в КЭЧ (квартирно-эксплуатационная часть). А это значило – проверка подвалов, отогрев труб, устранение течей и прорывов в климате, где минус за сорок вполне рядовое явление. Родила сына, через полгода отдала в ясли (бабушки-дедушки остались на Большой земле)… и снова на службу.
- Но воспоминания остались самые тёплые. Семейные узы окрепли, получили толчок к дальнейшей жизни.
- С белыми медведями сталкивались? – вспоминаю свой личный амдермский опыт, когда три часа просидел в здании почты, пока у дверей облизывались голодные умки.
- Без этого обошлось, уже действовало оповещение о подобных явлениях, ревуны. Драйва хватало без этого. И красоты тех мест, которая по сей день со мной - берег Белого моря, осенний сбор грибов. А какие вечера были в офицерском клубе, мы совсем не чувствовали себя на периферии жизни. Плюс осознание сопричастности к обороне страны, это тоже согревало.
Но жизнь у военных лётчиков кочевая. После Амдермы могли уехать служить в Подмосковье, даже в Грузию, СССР ещё стоял в полный рост. Но Сыровым выпал Архангельск.
- Мы там провели неделю, пока муж в штабе получал назначение в Арктику. Через 4 года – как в Марсель попали, по активности жизни с Амдермой никакого сравнения, что есть, то есть.
Первые несколько лет жили в Талагах, по новому месту службы мужа. Место на тот момент престижное, с соответствующей инфраструктурой и обеспечением. И там она не усидела дома. Пошла служить в ту же летную часть – рисовать полётные карты.
- Я по натуре абсолютный трудоголик, без работы сразу закисаю, характер портится. Близкие это знают и относятся с пониманием, - признаётся моя собеседница.
Дальше у Сыровых началось испытание девяностыми. Всё как у всех.
- Мы вдруг оказались не нужны своей стране. Открыто предлагали уволиться из армии. Начались задержки с зарплатами, а двое детей хотели есть каждый день. Да, уходить было сложно, у военных лётчиков особая философия жизни. Но мы рискнули, хотя и было страшно…
Всё-таки Архангельск не Москва (это автор от себя), здесь приложение своим способностям найти гораздо сложнее.
- Вся страна торговала, и нам пришлось. За нами ничего не было, ни связей, мы же приезжие, ни капиталов, жизнь на гражданке начиналась с чистого листа. Обычная судьба тогдашних челноков, может быть, чуть более удачная, чем у многих. Но как же по-первости ломало идти, упрашивать взять твой товар на реализацию, тогда впервые пришла мысль о своих торговых точках. А пока приходилось ломать самих себя.
- Ваш тандем с мужем…
- Очень удачный. Он - мозг, генератор идей, я – исполнитель, движитель процесса. В какой-то момент подключился и сын, но он уже пошёл своим путем – открывает в других городах картодромы, есть прицел на заграницу. Я же от бизнеса совсем отошла, вся работа в гордуме.
Вот это автору как раз и интересно – зачем успешному в бизнесе весь этот геморрой (пардон, если кого обидел).
- Если честно, сейчас бы не пошла, но уж взялся за гуж…
Идти в депутаты её уговорил Дмитрий Таскаев, тогдашний лидер архангельских либералов. Как и многих других видных архангельских предпринимателей.
- Он объяснял – кто защитит бизнес, если не мы сами. Нет, в партию свою не сманивал, мы все тогда были беспартийными, такими и на выборы шли. Уже позже в гордуме Кожин (тогдашний спикер) предложил подумать о членстве в ЕР. Я, после раздумий, приняла предложение – условия менялись, партийному работать стало проще и эффективней, чем одиночке.
- Многие считают, да вы сами наверняка знаете, что предприниматели идут в законодательную власть почти исключительно за продвижением своего бизнеса, сокращением налогов и т.п.
- За себя могу сказать – мы с государством не играем, все территории под наши торговые центры нами же выкуплены. Что касается налогов… прибавляя что-то себе, ты отнимаешь у других, закон не только экономики. А это глубоко безнравственно, нам не в чем упрекнуть себя.
- Вы уже второй созыв спикером. Что-то меняется?
- Эта гордума непростая. Она и простой никогда не была, всё-таки в депутаты избираются в основном яркие личности. Но в нынешнем созыве у «Единой России» нет большинства. Вы, наверное, помните, как ждали непрекращающихся скандалов. Но мы не боремся друг с другом, мы работаем для города.
- Так уж и яркие… Вот, например, Гревцова (вице-спикер, коммунист) называют соглашателем.
- Это завистники из его же партии. Александр всегда выступает со своим мнением. Но он умеет учиться и понимает, что здравомыслящая оппозиция – не бесконечная ругань по поводу и без. К тому же во главе их фракции стоит житейски опытный и уравновешенный человек, Александр Николаевич Петухов, с которым одно удовольствие дискутировать и работать. Но вообще я не сторонник давать публичные оценки своим коллегам по парламенту, какие бы отношения меня с ними не связывали.
- Корона ударила по гордуме?
- А разве мы какие-то другие? Пришлось резко ограничить число очных контактов, встреч, отказали прессе в присутствии на сессиях. Даже награждения, вручение подарков детям теперь часто проходят заочно, а это не есть правильно. Но, скажу откровенно, эта ситуация наглядно показала, кто чего стоит. Например, «Единая Россия» волонтёрит, занимается той же развозкой врачей, матпомощью. И я, выделяя на это деньги из собственных средств, совсем не беспокоюсь, что они могут не дойти до адресатов. Увы, остальные партии больше критикуют, чем делают. Но и там учатся… в основном, молодёжь. На новый год все загадали – пусть всё будет, как прежде. Или ещё лучше.
Переходим непосредственно к главному объекту депутатского внимания.
- На ваш взгляд, главная проблема Архангельск – это…
- Внешний вид, как лицо всей области, всё-таки ветхий жилой фонд больше волнует проживающих в нём. А вот ямы и колдобины на дорогах – буквально всех. И, главное, нового губернатора (Цыбульского), всё-таки его предшественник (Орлов) больше тяготел к Северодвинску. С ЖКХ уже есть подвижки, с приходом в город «РВК» почти исчезла вонь из подвалов. Помните, как несколько лет назад город сидел по несколько суток без всякого водоснабжения из-за прорывов на «тысячнике»? Теперь же аварии ликвидируются в течении нескольких часов. Проблемы с отоплением? Увы, «ТГК-2» пока больше занимается Северодвинском, мы им на это неоднократно указывали.
- При приходе в регион Цыбульского было ощущение, что власть в городе тоже поменяется?
- Было. Из-за стиля работы предыдущего мэра. Годзиш, при всём моём благосклонном отношении к его личности, делал ставку на участие в федеральных программах, так называемые «длинные деньги», требующие значительных вливаний из местных бюджетов. А это шло в ущерб насущным задачам, тому же благоустройству придворовых территорий. Цыбульский сразу дал команду – умыть город. Вы видели, как был украшен Архангельск в эти праздники? И без копейки бюджетных вложений.
- И всё-таки, что будет с ветхим жилым фондом?
- Расселение возможно. Но здесь не только проблема в деньгах. Ещё попробуй найти жильцов, прописанных в этих деревяшках, уговори переселиться, удовлетвори все требованиях. Часто бывает, что из-за одного несговорчивого зависает весь дом. Но таково требование закона.
- Кстати о законах. Есть два типа хозяина, один всегда выбирает то, что подешевле, другой считает, что не настолько богат, чтобы гоняться за дешевизной, которая обязательно выйдет боком…
- Увы, федеральный закон поддерживает первый вариант, мне это тоже не нравится.
- Как в ситуации с «ПДУ», спрятавшемся за вывеской «Автодороги»?
- Наш депутатский корпус давно предлагал расторгнуть с ними отношения. А ещё зонировать городскую территорию и проводить отдельные конкурсы на их обслуживание. Увы, столкнулись с тем, что у потенциальных подрядчиков физически не хватает дорожной техники, всё аккумулировали у себя «Автодороги».
- Что нам ждать от первой в наступившем году сессии?
- Повестки пока нет и говорить о ней преждевременно, всё случится в феврале. Одно скажу, бюджет города на ней вряд ли будет рассмотрен… по целому ряду объективных причин.
- А как бороться с заразой?
- Однозначно прививаться, несмотря на все домыслы и критику. Уверена, мы её победим. А ещё выполнять все профилактические предписания. Кстати, в маске на морозе значительно теплее, я тоже бываю часто на улице и без машины.
…Мы общаемся уже полтора часа. Я смотрю на свою визави и не верю, что эта роскошная, стильная женщина с молодым задором в глазах одновременно счастливая бабушка ПЯТЕРЫХ счастливых (с такой-то бабушкой!) внуков. Которые называют её исключительно Валечкой, и никакой она для них не спикер.
- Мы уже публиковали ваше поздравление к архангелогородцам с новым годом. А теперь можно без официоза, по-домашнему?
- Здоровья и мира в каждой семье!
Ни добавить, ни прибавить…
Беседовал и млел Леонид Черток