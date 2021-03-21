Архангельск без воды. Хроника сухих суток

Рассказывает пресс-служба компании «РВК-Архангельск»:
- 26 апреля произошла нештатная ситуация на ул. Карла Либкнехта, где был поврежден магистральный водовод д-1000 мм. Работы по устранению нештатной ситуации продолжались двое суток без перерыва даже в ночное время.
Сперва две ремонтные бригады предприятия убрали большой объем строительного грунта, который складировался на коммуникациях и стал одной из возможных причин аварии. Вывоз грунта и земляные работы продолжались до глубокого вечера силами «РВК-Архангельск». Только к 21.00 специалисты смогли добраться до места течи, определить объём повреждения и приступить к восстановительным работам.
Дополнительные сложности и время вызвала подготовка бетонного основания для укладки новой трубы. В результате приложенных усилий поврежденный участок был демонтирован и заменен на новый. После проведения сварочных работ специалисты приступили к чеканке стыков. В 13.00 27 апреля основная фаза ремонтных работ завершилась.
Главный инженер "РВК-Архангельск" Юрий Ленченков: «Наши специалисты два дня работали без перерывов и выходных в непростых погодных условиях на строительной площадке. Наши коллеги работали даже в ночное время. Сейчас мы завершили необходимые работы на трубопроводе и занимаемся переключением запорной арматуры, а также приступаем к наполнению системы с плановым открытием задвижек и повышением давления в сети. Параллельно будет проведена ревизия водонасосных станций и другого оборудования. Мы благодарим жителей города за понимание и хотим заверить, что прикладываем все усилия, чтобы в домах горожан быстрее вернулась вода».
P.S. Как уже сообщилось, виновником прорыва на «тысячнике» оказалась фирма «Строй Центр», воздвигающая в центре областной столицы помпезное здание Арбитражного суда. О её финансовом положении и прочих делишках читайте в расследовании наших коллег по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера».