Гардемарин, тебе здесь не рады. О кинофестивале «Сполохи» конкретно

Главная культурная новость недели, ставшая одновременно и самой скандальной: «Сполохи» возвращается в Архангельск».
Почему возвращаются? Потому что 17 лет назад их отсюда попросил вон губернатор Киселёв, у которого главным пунктом предвыборной программы стояла борьба с излишествами своего предшественника Ефремова – кинофестивалями, презентациями, концертами на городских площадях, «Водник»-чемпион» и т.д. Что вполне соответствовало его тоскливому характеру. Пришлось «Сполохам» перебираться на другой конец страны, от Ледовитого океана к Тихому, с изменением названия на «Утро Родины».
Но это причина, почему кинофестиваль отсюда уехал. А вот, почему хочет вернуться: - Сахалин в 2021 году, скорее всего, останется без полюбившегося кинофестиваля «Край света». С 99-процентной вероятностью не будет и сериального «Утра Родины» Сергея Жигунова. В новом, урезанном бюджете финансирование на это пока не запланировано. Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», из-за того, что островной бюджет стал дефицитным, вычеркнуть придется многие мероприятия и стройки. В приоритете — важнейшие для жизнеобеспечения траты. Собственно, о тех же приоритетах говорил и наш Киселёв, другое дело, как они продвигались в реальности.
Возвращение «Сполохов» с энтузиазмом воспринял губернатор Цыбульский - Я много хороших отзывов слышал о фестивале «Сполохи» и от представителей культурно-театрального сообщества нашего региона, и от жителей во время встреч с ними – и принял предложение возглавить его оргкомитет.
Заявление главы региона спорно сразу в двух частях. Местное культурное сообщество - не только кинематографическое - восприняло весть о явлении чисто московского фестиваля крайне настороженно, не сказать - в штыки (о причинах ниже). Зрители же путают «Сполохи» с ещё одним фестивалем Жигунова «Созвездием», когда-то наводнявшим Архангельск подзабытыми и не очень трезвыми медийными лицами. И это тоже стоило Ефремову губернаторского поста.
Этот материал я готов был писать сразу после объявления о возвращении «Сполохов» на их «историческую родину» (метафора от Жигунова). Остановило обращение от редакторов «Поморья» за советом – кого пригласить в качестве противников и сторонников на ближайший эфир программы «Позиция». Среди первых я сразу назвал членов оргкомитета кинофестиваля Arctic Open. Местного, родного, четыре года назад делавшегося буквально на коленке (теперь по нему узнают Архангельск в кинематографических кругах многих стран). Нет, ответили мне, нам бы кого-нибудь непричастного, кому любой фестиваль по фиг.
- Ну, это совсем просто – выйдите на Троицкий. Уверен, каждый второй из проходящих мимо подойдут под этот портрет, никакого Киселёва доставать из нафталина не надо.
Короче, решил подождать эфира…
…мог бы и не смотреть. Приглашённые эксперты, хорошо владеющие язвительной риторикой, предсказуемо спорили о чём угодно, только не о сути проблемы («живенько получилось» - позже прокомментировали мне редакторы «Поморья»). Сторонники «Сполохов» не единожды повторили тезис – «гости кинофестиваля вольют в жителей Архангельска свежую кровь, чем оздоровят общество». Любом взрослому человеку, знакомому с физиологией, известно, что оздоровляющая общество жидкость иначе называется, и вливают её из определённого места. Ну и дальше в том же духе.
Нет, всё-таки не зря смотрел. К сути подошёл «отец» «Сполохов» Жигунов, зримо присутствовавший в архангельской студии благодаря современным технология. Польстив Архангельску сравнением с Венецией и Каннами – «там каждый день фестиваль… и у вас так пусть будет» - он приоткрыл завесу финансирования своего проекта. Есть надежда на получение президентского гранта (известно станет в начале июля, когда подготовка к кинофестивалю должна идти полным ходом). Что-то должны подкинуть федеральные структуры, курирующие культур-мультур. Да, и спонсоры тоже желательны. Которых должно напрячь областное руководство, ибо он сам здесь 20 лет как не был.
А дальше просто вишенка на торте, преподнесённого в стан критиков «Сполохов».
- И бюджет, - взволнованным голосом изрёк Сергей Викторович, - местный бюджет обязательно должен нам помочь. Ведь надо же КУДА-ТО тратить бюджетные деньги.
Представляю, как в этот момент благодарно увлажнились глаза министра финансов Елены Усачёвой – спасибо тебе, Серёженька, за заботу, а то я думала-гадала куда потратить лишние деньжищи.
Представляю реакцию (если, конечно, смотрел) Александра Цыбульского, ведь это прямая подстава. Даже Ефремов на эти игры из бюджета не брал ни копейки (как он напрягал спонсоров – отдельный разговор). Местные участники старого проекта до сих пор вспоминают передаваемые из рук в руки пакеты с аппетитной «зеленью». Тогда денег было меньше, зато теперь времена строже.
Напомню, в расходной статье бюджета Архангельской области на 2021 год нет строки «кинофестиваль «Сполохи».
Всё-таки Сергей Жигунов актёр и может позволить себе некоторую речевую вольность. Бизнесмен он не самый удачливый (известно из открытых источников). Как продюсера фестиваля его развратил ещё недавно профицитный сахалинский бюджет. Других ходов он просто не знает.
Но местных фестивальщиков обидело уже заявление о спонсорах. Чтобы получить от них значительную сумму, необходимо деятельное поручительство руководства региона (лично с этим сталкивался). Похоже, у Жигунова есть такие гарантии. А как же мы? – вопрошают Панов, Статикова, Тим Дорофеев…
Мне сложно предположить, во сколько обойдутся «Сполохи» (краем уха слышал, что одно открытие в АрхДраме – 20 млн.). Точно знаю, что на круг гораздо дороже Arctic Open (далее АО), там гостям оплачивали проживание, питание, дорогу (и то не всегда), никаких гонораров. Кто-нибудь поверит, что наши сериальные звёзды поедут летом на Север из одной любви к зрителю (а если не звёзды, то сразу становится неинтересно)?
Да-да, именно сериальных, лукавство скрыто в самом названии «фестиваль многосерийных художественных фильмов». К таковым относятся «Семнадцать мгновений весны», «Адъютант его превосходительства», «Вечный зов»… Из созданного за последние четверть века в нашей стране что-нибудь дотягивает до такого уровня, хотя бы технически?
Насчёт самого фестивального процесса. На АО члены жюри смотрели конкурсную программу в одном зале со зрителями, это приближало последних к таинству, давало возможность сравнить собственные впечатления с мнением профессионалов. Вы можете представить себя высиживающим в темном кинозале хотя бы 12 серий (среднеарифметическое)? Тогда по каким критериям будут раздаваться награды за «лучшую режиссуру», «лучшую операторскую работу» «лучшему исполнителю мужской роли», другие номинации? Или члены жюри будут лететь к нам с готовым решением, по принципу «друзья рекомендовали»?
А как быть просто с просмотрами? На фестивале сериального кино приличествует смотреть именно сериалы. Если привезут на усладу зрителя кино обычного формата вкупе с концертами и творческими встречами со звёздами, это будет что угодно, только не фестиваль. Попса голимая… на которую тоже найдутся любители.
Потом «Сполохи» уедут. До следующего лета, до следующих выборов, навсегда… неважно. АО же работает круглый год (подробности читайте здесь). Почувствуйте разницу.
Да, авторское кино на любителя, «не для всех». Как попса и классическая музыка, если сравнивать, Бузова завсегда больше народу соберёт, чем самый известный органист. Но такое кино учит мозги думать, а душу чувствовать. Очень благодарен своим родителям, бравшим меня школьником на закрытые просмотры, а потом объяснявшим, что есть что-то поважнее «Неуловимых мстителей». Вот коллегу Азовского явно не брали… какой с него спрос.
Ещё местных представителей культурного сообщества неприятно удивило то, что за дни своего пребывания в Архангельске Жигунов так и не нашёл времени встретится с ними. Хотя знал о существовании АО… авторитетные люди так в «чужую хату» не входят. Зато на «Позиции» успокоил – всем работа найдётся… у нас будет огромная дирекция (опять к вопросу о финансах, АО организовывала небольшая команда единомышленников-фанатов, зато пахали те пять дней чуть ли 24 часа). То есть, сразу расставил приоритеты – я, мол, хозяин, и вас нанимаю. Кому такое понравится?
P.S. Прошлой осенью в беседе со мной организаторы Arctic Open говорили о том, что не хотят потерять своё кино. Речь шла о коронавирусе. Тогда о Сергее Жигунове никто и не думал…
Леонид Черток, член жюри трёх Arctic Open