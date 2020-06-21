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«Мы не хотим потерять своё кино». Разговор о будущем кинофестиваля Arctic Open

Этот год стал самым тяжёлым для кинематографа. Всего. За всю его более чем столетнюю историю, если исключить период двух мировых войн.

Съёмки новых проектов только-только начались. Кинотеатры только-только открылись, и то не везде (в Архангельске вопрос будет решаться 15 сентября). И то идут разговоры о второй волне – Роспотребнадзор предупредил, что тогда закроются даже непродовольственные магазины.

Что делать? Поклонники этого важнейшего из искусств стройными рядами ушли в интернет, где до сих пор выкладывается продукция, снятая до пандемии. Но, говорят, подходит к концу, вовсю ставятся опыты по созданию «коронавирусного кино» - действие фильма разворачивается в скайпе или на платформе ZOOM. Артисты сидят в «клеточках», и мы взаперти. Как равные.

Привыкнем? Да ни фига! Грустим по магии большого экрана в тёмном зале, по звуку в Dolby Surround, который никакие стерео-колонки не заменят. Даже по ненавистному раньше запаху попкорна скучаем… ей-богу, мне жаловались. Кино в XXI веке окончательно стало не просто зрелищем, а целой индустрией досуга, где можно тусоваться целый день.  А то и ночь… насколько денег и здоровья хватит.

Но круче всего пришлось кинофестивалям. Даже следующего «Оскара» не будет – голливудским бедолагам просто нечего показывать. Их страсти вокруг нового регламента для всякого рода меньшинств зрителем оценивается адекватно – дожить бы, а там посмотрим.

Так что говорить про архангельский Arctic Open? Не «Канны», но наш. Любимый. Выстраданный. Международный. Вылупившийся из совсем уж провинциальной «Берегини», где силами мерились только местные энтузиасты.

И, всё-таки, есть о чём говорить. С директором кинофеста Тамарой Статиковой.

- Итак, кинофестиваль в этом году будет. Но без жюри, без конкурса, без забитых зрителями просмотровых залов, как год или два назад. Без президентского гранта, почти на энтузиазме. И зачем это надо, для собственного эго?

- Для того, чтобы не выпасть из информационного поля. Всего за три года (кинофестиваль существует с 2017-го) мы вошли в топ-200 важнейших культурных событий по всей России. Люди сведущие удивляются – Фестиваль уличных театров и «Европейская весна» скоро второй десяток разменяют… и тут же мы, «малолетки». Но главная задача – не растерять своего зрителя. Мы же тоже зрители, я и ты, мы хотим видеть хорошее кино у себя в городе. Кто-то из великих сказал: «Художник (любой) – это на 50% талант, и ещё на 50 – зритель». Плюс есть возможность в несколько декабрьских дней пообщаться с его создателями. А это дорогого стоит.

- Обидно, что в этом году всё будет в усечённом формате?

- А то! Уже сейчас подают заявки на конкурс, которого на этот раз не будет. Но саму концепцию фестиваля мы не хотим менять, просто корректируем её под наше «коронавирусное» время. В этом году у Arctic Open не будет цифры 4, она появится в следующем.  

- Лично мне казалось, что на фестиваль идут, прежде всего, посмотреть новое кино, причём бесплатно, для зрителей конкурс вторичен…

- Что ты! Награждение - всегда неожиданность. Наша манка в том, что зрители почти всегда смотрят кино с кем-нибудь из авторов или актёров, которые общаются с ними после просмотра. Возникает та самая обратная связь, сопричастность к магии экрана, у людей появляются свои фавориты… хоть тотализатор открывай. А какие сюрпризы может подкинуть само награждение…

И тут мы вместе вспомнили, как на закрытии крайнего кинофеста швейцарский режиссёр со сцены Драмтеатра сказал всего несколько слов в поддержку протеста на Шиес. Как весь зал в одном порыве встал и разразился аплодисментами. И как в эти минуты перекосило Орлова. К слову, именно с того момента экс-губернатор стал внимательнее относится к Arctic Open, встречаться с оргкомитетом и даже строить планы на будущее развитие. Короче, вспомнил слова Ильича про важнейшее из искусств, которое в определённых обстоятельствах может стать политическим инструментом. Когда мирным, а когда и не очень…

- Вот поэтому к нам на северную окраину и едут со всего мира, хотя у нас нет денежных призов, - резюмирует директор фестиваля.

- А в этом году такой облом, - начинаю тосковать я, вспоминая сразу три закрытия.

- Ну, что делать, мы приняли коронавирусный вызов. Не одни такие, в других кинофестивальных регионах такое же положение. В этом году делаем ставку на образовательные программы, которые можно вести и дистанционно. Учим, как передать искусство через онлайн связь. У нас даже есть своё ноу-хау, программа «Искусство без барьеров».

- Пристроим к каждому кинотеатру пологий пандус? – иронизирую о наболевшем.

- И это тоже, -отмахивается серьёзная девушка Тамара. – Но сейчас я говорю об инвалидах по зрению и слуху, для которых кино ещё более недоступно, чем для тебя. Представь, на всю Архангельскую область ОДИН тифлопереводчик! Приглашаем на лекции специалистов из других регионов. Вопрос: почему их не готовят у нас на базе САФУ?

Или СГМУ хочу добавить… но понимаю, что в этой специфике ни черта не понимаю.

- Хорошо, а как всё-таки с показами, с премьерами, без них какой кинофест? Ведь что-то у кого-то есть в загашнике…

- Ждём, что Иван Воропаев («Эйфория», «Кислород»...) привезёт к нам свой новый фильм «UFO» и спектакль. Он вообще в нынешней ситуации стал фанатом онлайн-театра, как единственного выхода на массового зрителя. «Саха-фильм» обещала прислать «Надо мною солнце не садится». Якутское кино здесь в тренде, его наш зритель лучше понимает, чем эстетские изыски шведов и норвежцев. Ещё ведём переговоры… ты бы, кстати, мог помочь.

- То есть, опять авторское кино?

- Обрати внимание, что попадает в широкий прокат – или развлекуха, или пропаганда, либо их микст. А есть кино на развитие – общественного сознания, гражданской позиции, культуры, науки. Ты давно видел документальное кино на широком экране? Разве что на кинофестивалях.

Я напряг память. В мою советскую молодость на Москву было всего два небольших зала под документалку. И очереди туда стояли два раза – на «И всё-таки я верю» Михаила Ромма и «Легко ли быть молодым» Юрия Подниекса. Маловато будет… документалисты как бедные родственники.

- Ещё одна наша программа – кино в районы. Помнишь, с каким восторгом возвращались оттуда артисты, как рассказывали о зрительской реакции, когда люди глубинки узнавали в сюжете фильма свои подлинные истории. На нашей территории… сколько в ней Франций?... нужно мобильное кино.

- И кто мешает?

- Мешает инерция чиновничьей системы, нацеленная только на освоение бюджета. Не столько это в районах, сколько в областном минкульте. Всё бюджетникам, а такие, как мы, НКО, на положении сирот. Причём мы же оставляем полученные по тому же президентскому гранту деньги в области. Гонораров у нас почти никто не получает, зато оплачиваем номера в местных гостиницах, кормим в местных ресторанах и т.д. А потом ещё попробуй отчитаться за этот грант, как «Войну и мир» пишешь, на нас гораздо больше ответственности, чем на любом бюджетнике. В чиновничьем же сознании некоммерческие организации годны только на помощь инвалидам и бездомным животным… ой, извини, пожалуйста.

Я извинил… в одной лодке плывём.

Тут мы почувствовали себя одиноко и подключили к разговору доцента САФУ, социолога Ольгу Руссову, до этого момента тихо чиркавшую что-то в своём блокноте. Как Arctic Open выглядит с точки зрения её науки? Оказывается, отлично выглядит.

- Я все три года наблюдаю за вашими праздниками кино. Людям очень важен момент гордости. А у нас вся гордость в прошлом – в войне победили, в космос запустили, целину подняли. У кинофестиваля в этом смысле социальный бонус – к вам с удовольствием едут успешные, состоявшиеся люди со всего мира. Люди это видят и ценят. Готовый повод для гордости в настоящем времени.

- А вот некоторые мои коллеги, пишущие, в том числе, и о кино, в основном, зарубежном, заявляют – кому нужна эта ваша местечковость, - жалуюсь доценту.

- Не слушайте вы завистников, это мажоры, пусть и архангельского розлива. А ребятам из рабочего Северодвинска это очень надо, я лично наблюдала за их горящими глазами на просмотрах и дискуссиях. Или вот пример, своего главного героя почтальона Тряпицына Кончаловский постеснялся брать с собой в Венецию, посчитав инородным телом, а здесь он звезда закрытия, и что ценнее не берусь определить. Кинофестиваль – это источник развития. С двумя векторами – внутрь и вне. Если хотите, та самая народная дипломатия, которая никуда не делась с 90-х, но просто обрела новые формы, сменила одёжку. На культурных незаорганизованных мероприятиях мы лучше понимаем себя и других. Причём это тот нечастый случай, когда простые люди готовы искать сложные ответы на такие же сложные вопросы… уходит повседневная однозначность.

- Вот-вот, - перебиваю, - всегда удивляюсь, когда вижу на сложном в восприятии фильме полный зал, в котором нет ни одного замороченного киноведа.

- Ну, во-первых, ходить на ваши просмотры стало престижно не только в кругах местного бомонда. Во-вторых, атмосфера затягивает. У меня профессиональная память на лица, и на третьем АО я видела тех же людей, что и на втором. Есть даже статистика – возвращаются на следующий фестиваль 70% зрительского состава, вы подсаживаете людей на сложное кино. Это уже не говоря о том, что благодаря фестивалю многие узнали, где в городе располагается Научная библиотека САФУ, в которой проходят кино-семинары, до этого ведь понятия не имели и даже не интересовались.

- Мы их ещё не так заинтересуем, - снова вступает Тамара, - если прошлый фестиваль прошёл у нас под знаком Чернобыля с отдельной тематической программой, то будущий, полноценный, пройдёт под знаком космоса. Представляете, что нам привезут?! Ещё бы побольше поддержки со стороны областной власти… да и от городских не помещает.

А я опять к социологу, жуть, как их люблю (ну и женщин вообще):

- На ваш взгляд, когда АО можно будет считать вполне успешным, по каким признакам?

- Когда люди начнут брать отпуска в начале декабря, чтобы попасть на него. Можете считать это тостом.

За это и выпили… чаю, чаю.

Развлекал милых дам Леонид Черток  

11 сентябрь 18:22 | : Горячая тема / Культура

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