В лесах Архангельской области обнаружена таинственная секта

Как стало известно редакции ИА RUSNORD от собственных источников, религиозная секта нового типа обнаружена в лесной чащобе Приморского района недалеко от столицы области.
Егерь Кузьмич, обходя свои охотничьи угодья, неожиданно наткнулся на новообразованное капище*.
*Ка́пище (святилище, устар. идолище, жрище, поганище, кумирня) — культовое место, на котором устанавливаются идолы языческих богов, языческий храм.
Опытный охотовед, отслуживший срочную в разведроте десантно-штурмовой бригады, оборудовал в зарослях наблюдательный пункт.
Из его донесений в органы следует, что неосектанты во время своих обрядов поклоняются двум тотемам – марлевой повязке и увеличенной фотографии Путина, на которой главе государства ставят прививку от коронавируса**.
Недалеко от того же места обнаружен хорошо замаскированный схрон, куда поклонники нового культа сносят товары повышенного спроса, чья нехватка была зафиксирована в первые месяцы пандемии – рулоны туалетной бумаги, гречневую крупу, а также флаконы с настойкой боярышника, поддерживающей нужный душевный настрой при групповых медитациях.
Вместо Священного писания сектанты используют нашумевший роман писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро», буквально в деталях предсказавшей развитие эпидемии неизвестного типа. Символично, что при вступлении в секту кандидаты сдают текст на знание сериала, снятого по мотивам этой книги.
Нашей редакции удалось связаться по телефону с одним из адептов нового культа. Представившись бывшим куратором одного популярного молодежно-патриотического движения прокремлёвской ориентации Кириллом К., он пояснил, что не видит большой разницы в этих видах деятельности: «Психофизика явлений одна и та же, однако в коронавирус веры больше. Плюс взносы… некоторые готовы расстаться с собственными квартирами, лишь бы гречки и подтирки до конца света хватило. Сейчас к нам валом валят бывшие активисты антимусорного протеста, оставшиеся не у дел после с закрытия проекта «Шиес», вот недавно Дмитрий С. заходил помолиться. Но мы таких до руководства благоразумно не допускаем… потом ни крупы, ни боярышника не досчитаешься».
Силовые структуры уже заинтересовались неосектантами на предмет возможной организации партизанского движения в Поморье, а сектоведы проверяют Свидетелей коронавируса на деструктивность.
**С 1 апреля!