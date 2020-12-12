Пять лет без Неса

«Человек мира», «Человек с двумя новыми годами»… так его называли журналисты.
Пять лет назад этот весёлый, но такой несовершенный мир покинул друг нашей редакции Дмитрий Александрович Несанелис. Наш Нес.
Историк. Этнограф. Политолог. Яркий публицист. Удивительный собеседник, с которым можно было проговорить всю ночь (и необязательно под рюмку). Умевший найти общий язык с представителем любой национальности или конфессии. От политика федерального уровня до работяги. От умудрённого жизнью старика до пятилетнего ребёнка.
Он ушёл неожиданно и насовсем почти сразу после своего 56-летия, как говорится - ничего не предвещало. И сразу в жизни образовалась пустота, которую никто не заполнил и не заполнит. «Лёня, дорогой…» - как же не хватает его фирменного начала любого телефонного разговора.
Сегодня Диму вспоминают в Архангельске, Сыктывкаре, Усинске, Нарьян-Маре, Москве, Ашдоде, Вашингтоне… везде, где он успел побывать и обрести друзей. А обретал он их моментально, такой лёгкий характер.
Вспомним и мы. Статьёй, написанной на следующий день после его кончины. Тогда эмоции были ярче и боль от потери острее.
- Страшная формулировка – скоропостижно скончался. И это о Диме?! Вечном двигателе, еврее-бойце, каждые выходные играющий или в футбол, или в настольный теннис?! Тот, у которого такой вкусный стол на шабат. У которого самые вкусные шашлыки на даче. Нежная жена-единомышленница, сыновья, которыми можно только гордиться… Нет, не верю, не хочу верить.
Для меня это вдвойне трагедия. Нес (его «партийная» кличка в кругу друзей) был одним из очень немногих, с кем мне интересно и адекватно общаться в Архангельске. Не всегда взгляды совпадали, как правило, в деталях, но интерес огромный. Обоюдный, смею надеяться. Да, последнее время редко получалось, в сентябре на полчаса заглянул с Лёней Зильбером фактически пролётом. Даже по рюмке выпить не успели. Должны были встретиться в феврале…
С Дмитрием Александровичем мы познакомились зимой 2001 года на выборах в Нарьян-Маре. Жили в соседних квартирах «Дома с голубыми» (балконами) в посёлке Искатели. На кухне за рюмкой кофе горько иронизировали по поводу легковерности отечественного избирателя, которого так просто было убедить в том, что высокие цены на нефть, прибавки к зарплатам и пенсиям зависят исключительно от доброй воли их прибандиченного губернатора Бутова. Понимали, что в тех условиях выиграть выборы невозможно при всех лукойловских ресурсах, поэтому просто старались профессионально делать своё политтехнологическое дело.
Потом пересеклись уже в Архангельске, где оба оказались волею судеб. Поначалу Нес курировал наше агентство, как глава представительства губернатора НАО (мы никогда и не скрывали, что в те годы являлись информационным ресурсом Алексея Баринова). Потом, после начала крупных неприятностей у последнего, совместно боролись за его освобождение из-под стражи.
Ну, а дальше начался простой кайф общения. Особенно летом, на несовской даче в Малых Корелах. Бесконечные разговоры обо всём на свете, примерно одинаковый круг чтения. С Димой мы почти ровесники, я на полгода старше, но в сравнении с его багажом знаний, мой – жалкий дорожный несессер. Умел ими поражать. В те годы он часто жаловался, что никак не доберётся до Америки, когда Европу и Восток изъездил вдоль и поперёк.
Однажды привёз к нам в гости петербургского вице-консула США. Наш сайт как раз находился в стадии острого противостояния с губернатором Киселёвым, этот визит должен был стать некой формой внешней поддержки. Я напряг все свои знания английского (девять лет в школе, институт, год работы в США). В итоге за столом от принимающей стороны по-английски говорил один Нес. Без всяких спецшкол, после провинциального вуза, на одном самообразовании!
А как он общался с представителями разных религиозных конфессий. С полным знанием предмета разговора. Часто был связующим звеном в общении между православным священником и раввином. Нет, это не экуменизм, это уважение к чужим взглядам и культурам, вера в то, что интеллектуалы самых полярных убеждений всегда найдут общий язык.
Только не надо представлять Дмитрия Александровича этаким карикатурным интеллигентом в шляпе и очках (последние он носил). Мог резко поставить на место любого хама, предложить зарвавшемуся громиле «выйти на воздух и разобраться по-пацански» (реальный случай из жизни). Всё-таки у человека за плечами служба сержантом в стройбате (после университета) в начале 80-х при той дедовщине, представляете, что это за школа?! Это вам не инфантильный Ваня Бровкин.
Последняя публикация Димы на Руснорде – опыт литературной критики по новому роману Людмилы Улицкой «Лестница Якова». Стали думать о создании отдельной рубрики по типу моего «ПроКино». Теперь уже вряд ли придётся...
Удивительно, но факт – Дмитрий Александрович Несанелис давно не занимал никаких официальных постов в Архангельской области, однако некрологи по его безвременной кончине опубликовали многие издания региона. Вот, что значит быть настоящим ЯВЛЕНИЕМ в культурной, научной и общественной жизни.
P.S. Валечка, Максим, Глеб, мы с вами. ВСЕГДА.