Кандидатский минус. Участники губернаторской гонки выходят на старт

Итак, мы в шаге от начала большого избирательного дерби. Областной избирком окончательно определился с её участниками, допустив до старта 6 человек. Что соответствует общероссийскому тренду – времена метровых бюллетеней, которые читаешь как ЖЗЛ и создаёшь очередь к кабинкам для тайного голосования, остались в 90-х.
Можно было допустить всех заявившихся? На мой взгляд - да, было бы более яркое шоу с привлечением большего числа болельщиков. Что добавило легитимности победителю в глазах электората. Но, как сложилось… точнее, решили в кулуарах.
С 15 августа стартует агитационная кампания. От каждого участника по средствам – не стоит обращать внимания на официальный избирательный фонд. Хотя и так понятно, значительный финансовый ресурс есть только у одного (и вы его знаете), «Единая Россия» решила поделиться с симпатичными ей кандидатами только депутатскими голосами при прохождении муниципального фильтра, на не деньгами.
Большого мочилова соперников не ожидается, это развлекательное зрелище осталось в прошлом. По крайней мере, в официальных СМИ (телеги не в счёт). Соответственно, избирателей ожидает реклама в советских традициях, когда агитировали летать самолётами «Аэрофлота» (а чем ещё?!) – все кандидаты порядочные люди, но наш просто душка
Ну, а как же интрига? Посему предлагаю рассмотреть слабые стороны каждого перед выходом на старт. О сильных они сами расскажут.
Начнём с Александра Цыбульского. Главный электоральный минус у ВрИО губернатора на поверхности – он москвич, поставленный на регион президентом. То есть, участвует в выборах не по зову сердца, а по приказу. Что, с одной стороны, неплохо – человек новый, неопутанный местными коррупционными связями. Александр Витальевич и не скрывает, что является солдатом Путина, из-за этого он вступил в «Единой Россию». «Мне поставили задачу, я еду ее выполнять» - так он ответил своим родителям на вопрос, зачем их успешный сын меняет министерское кресло на холодный Север. Хотя, казалось бы, в его возрасте достичь таких карьерных высот в федеральном ведомстве при тамошней конкуренции… до места в кабмине оставалось совсем чуть-чуть. Вдобавок к сказанному, если Кремль присылает своего человека в разгар пандемии, то и дальше будет его контролировать. Но не все избиратели, тем более, представители старшего поколения, читают федеральную прессу. В представлении многих ссылка москвича на север означает наказание, ведь с успешными поступают ровно наоборот. С этим стереотипом его команда обязательно столкнётся в районах области, причём у той возрастной группы, которую трудно переубедить.
Вторым слабым моментом в глазах обывателя я назову осторожность временного главы региона в кадровых вопросах. Народ наш традиционно жаждет расправы с бывшими, которые не справились, а именно так выглядит команде Орлов после отставки последнего, ранее заявившего о своей готовности баллотироваться на третий срок. Сразу возникает сомнение, а есть ли у нового своя команда единомышленников-управленцев, готовых повести область по новому курсу? Особенно это касается должности заместителя главы региона по внешней политики, слабость данной позиции проявилась в истории с «муниципальным фильтром» и преждевременными комментариями от политсовета ЕР до вердикта Избиркома… лучше было промолчать.
И только на третьем месте история с неудавшимся (отложенным?) укрупнением региона за счёт присоединения НАО. Просто потому, что на жизни основного населения области это никак не отразится, если нефтяные реки и потекут, то явно не из водопроводных кранов жителей Мезени. Однако осадочек остался, в России традиционно сочувствуют гонимым властью, но не жалуют неудачников. Политические соперники временного главы уже устроили хайп вокруг планов строительства железнодорожной ветки до порта Индига – это, де, окончательно убьёт морской порт Архангельска (как будто до этого сюда караваны судов заходили).
Далее Ирина Чиркова (расставляю участников таким образом по их объективным шансам на успех). Самый спорный момент в её кандидатской концепции с точки зрения автора… яркая внешность. Да-да, наш народ не привык к таким лицам и таким фигурам на политическом Олимпе. Да и не приучали, вспомните привычный женский состав Государственной Думы, где Ирина Владимировна выглядела изысканной фламинго среди домашних утиц (без конкретных фамилий). Ей бы на подиум, вздохнёт среднестатистический избиратель, кусая кончик авторучки за шторкой кабинки для голосования. А то, что внешность бывает обманчива, что по отзывам её коллег в нижней палате российского парламента (причём из конкурирующих фракций и одной гендерной принадлежности) Чиркова – жёсткий боец, так это не всем пока ведомо.
Плюс профессия. От которой кандидат в губернаторы давно отошла, но принадлежностью к которой гордится. Увы, некоторые коллеги, пришедшие в разные ветви власти, её опарафинили, взять того же Хинштейна. Да и вообще, журналистика – четвёртая власть, а тут сразу через несколько ступенек.
Ну и статус партии «Справедливая Россия», каждый раз с трудом берущей проходной барьер в высшие органы, лично я плохо представляю себе даже собирательный образ её электората… что-то наполовину беременное.
Красавчик Сергей Пивков. Это он сам себя таковым считает. Главные его грехи – нарциссизм и селфимания. Для увековечивания своего образа Сергей Анатольевич выбирает намеренно брутальные формы – горделиво отставленная ножка, напряжение плечевого пояса, гордый взмах головой. Вроде бы Казанова… но всё больше в окружении однополых соратников. И ни разу не был женат, что наводит на некоторые подозрения. Не готов к серьёзным отношения, а к управлению областью – запросто? Да и о несерьёзных ни слова, то есть, ни одной фотографии с дамой сердца. Я таких глав в России что-то не припомню.
И выражение лица. Извините за прямоту – дурашливое. На фото, в жизни оно другое, общались лично. Но ведь избиратель будет судить по фотографии. А то, что накаченные мышцы, так всё равно не Шварценеггер, и клан Кеннеди за ним не стоит.
К тому же ЛДПР, На пике скандала в Хабаровском крае, и без того у этой партии на пять горячих сторонников приходится до 15 таких же горячих противников даже из числа принципиально аполитичных. На данный исторический момент лицом российских либерал-демократов является не их лидер Жириновский, а сдвоенный портрет Фургал-Дегтярёв. Пивков же по своим опциям соответствует последнему… болтуну-популисту.
И, главное, в нём нет веры в победу… не чувствуется её.
(Интересный момент. У двух вышеупомянутых участников губернаторской гонки один крёстный отец в политике - Олег Черненко, ныне спикер АрхГорДумы. Ирина Чиркова, начиная с 2006 года, являлась его помощницей и в 2009 вместе с ним избралась в депутаты областного Собрания от округа Майская Горка, а в 2011 под его руководством в избирательной кампании получила мандат депутата ЛДПР в ГосДуме. Сергея Пивкова Олег Витальевич, будучи руководителем регионального отделения, переманил в ЛДПР в 2009 году из МГЕР, увидев в нём тогдашнем перспективного политика, и сразу поставил кандидатом на выборы мэра Новодвинска. Впоследствии Сергей стал депутатом горсовета Новодвинска, а потом и областным депутатом. Сам же Черненко в губернаторы не заявился… предпочитая издали наблюдать за успехами своих птенцов).
«Отец всея Поморья» Андрей Есипов. Известный (не очень широко) как общественник, много лет утверждающий патриархальность в вопросе воспитания детей. Сразу возникает вопрос – зачем? Зачем предпринимателю идти от партии, отрицающей, судя по названию (КПСС), право частной собственности на средства производства в принципе. Напомню, развал СССР, где партия с такой же аббревиатурой была руководящей и направляющей, начался не только с гласности, но и с кооперативного движения, с которым этого кандидата роднит сфера бизнеса – пошив одежды. Первая мысль избирателя – подмена КПРФ, слившая своего кандидата в губернаторы за место в сенате. При другом раскладе сторонники идей Ленина просто бы остались дома, а тут могут прийти и отдать голоса… за кого-либо… из одного чувства мстительности. Впрочем, возможно, на этом и строился расчёт (догадайтесь, кого). С КПСС Есипова связывает, разве что, внешность второго секретаря обкома.
А ещё биография кандидата. Обратите внимание на такую строчку – работал учителем физкультуры в школе. Привет Нагиеву с его «Физруком»! Вот уж молодые избиратели, не слезающие с ТНТ, надорвут животики…
К слову, именно прохождение Есиповым через муниципальный фильтр вызывает больше всего вопросов к депутатам-единороссам, поставившим за него подпись – сам себе могилу роете, братцы, национализации захотели?
Самый возрастной кандидат Николай Вакорин. В СМИ его так и называют – пенсионер. И по году рождения, и по патпринадлежности. Пенсионеры за социальную справедливость… не много ли справедливости (целых три) на шестерых кандидатов? Вроде бы расчёт на возрастную категорию электората обозначен, но именно это может подставить ножку кандидату. На фотографиях, тем более, предвыборных, все бодро выглядят, фотошоп им в помощь. Но вот добредёт ровесник 70-летнего кандидата до своего избирательного участка и задумается – как человек одного со мной возраста будет по области разъезжать, на недострои взбираться? Вздохнёт и проголосует против из одного сочувствия к ближнему.
И снова биография. Человек, несмотря на журналистское образование, много лет отработал в милиции. Стоит ли напоминать, как на севере относятся к людям этой профессии, по статистике у нас больше проживает потомков ссыльных, чем охранников. Также указанно, что сотрудник МВД Вакорин когда-то испортил себе успешную карьеру критикой реформ Горбачёва. Такому бы от «КПСС» идти, но там место занял предприниматель Есипов. Ну вас с вашими играми - подумает вдумчивый избиратель и…
…и напоследок кандидат Айман Тюкина. Появившаяся в публичном поле на волне протестов против строительства полигона на Шиес. Только она была «за», объясняю эту позицию не столько с точки зрения экологии, сколько государственными интересами и основами Конституции. Что должно вызывать уважение – хрупкая восточная женщина пошла супротив общественного мнения, значит, боец. На её бы месте я продолжал отстаивать свою точку зрения, но ею избрана другая тактика – держаться в тени, даже на заседание избиркома не явилась. Имидж бойца померк… а как классно можно было раскрутить. В тех же дебатах с Чирковой, хоть очных, хоть заочных.
И имя. Готов принять любые обвинения в нетолерантности, но оно на Русском Севере непроходное. Двадцать лет назад мы вели на выборах кандидата в мэры Архангельска Альфию Гришко. Даму с романтическим прошлым (ушла из башкирского дома за любимым помором в халате и тренировочных штанах) и героическим настоящим (в качестве антикризисного управляющего отбивала наезды братвы на ЖБИ). Даже наши водители были от неё в восторге, но говорили – здесь никогда не пройдёт. И действительно, заняла последнее место. А ведь в соперниках такие клоуны были… Нилова в беретке вспомните.
Ну и партийность до кучи. «Зелёная альтернатива»… альтернатива чему – красно-бело-голубому? У меня в политическом смысле с этим цветом одна ассоциация – анархия. Батька Махно… тот ещё исторический персонаж.
P.S. «Других писателей у меня для вас нет», - шутил Иосиф Виссарионович Сталин, недобро глядя в глаза вечно недовольному председателю СП товарищу Поликарпову. «Других кандидатов у меня для вас нет!». Кто сказал? Попробуйте догадаться…
Леонид Черток