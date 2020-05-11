«К сентябрю можем остаться без выборов и врио». Деньрожденьческий разговор с кандидатом в губернаторы

Юрий Шевелев – человек в Поморье известный.
Начинал в команде топ-менеджеров, работавших в бизнес-империи Владимира Крупчака. Ушёл в исполнительную губернскую власть, где быстро дорос до заместителя главы по экономике и финансам. Потом были «Севергаз» и САФУ (подробнее о трудовой биографии Юрия Шевелева читайте в мартовском интервью).
Людям с подобным потенциалом и амбициями свойственно стремиться к собственному делу. Что Юрий Валерьянович и сделал, на время исчезнув из Архангельского информационного пространства. Созданные им предприятия успешно работают в Архангельске, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Нет, не подумайте, связей со своей малой родиной он не терял. Но в Архангельске больший акцент он делал на благотворительность, помогал, чем мог. Если внимательно присмотреться, то на нескольких памятниках на Чумбаровке среди других меценатов стоит и его фамилия. Основной проект Шевелева сегодня - «Возрождение поморского коча» и подготовка яхтенного похода из Архангельска в Салехард в честь 75-летия Великой Победы.
Системной работой на благо родного Поморья он занялся осенью прошлого года, инициировав создание общественного Движения «Мы здесь живём!», которое прогремело на региональном политическом поле предложением вернуть прямые выборы глав муниципальных образований. Заметим, предыдущий губернатор их отменил, нынешний, в ранге врио, сомневается в целесообразности возвращения права народу самому выбирать себе местного руководителя (хотя и готов к диалогу на эту тему).
Что прикажете делать в подобной ситуации? Ответ напрашивается сам собой – попробовать собственные силы в борьбе за главный пост в регионе. Что Шевелев и сделал, подав документы на участие в осенних выборах. И тут же столкнулся…
Вот об этом мы и говорили с ним накануне его дня рождения. 20 июля Юрию Шевелеву исполняется 47 лет. Самый возраст для политика: сзади - тыл в виде успешного бизнеса, единомышленников и семьи, впереди - ЦЕЛЬ.
- Ваше движение «Мы здесь живем!» оправдывает поставленные цели?
- Безусловно. Прежде всего, это инструмент поддержки гражданских инициатив, тех, что поднимаются снизу, а не спускаются сверху. В принципе, мы могли бы его официально не регистрировать (что отняло немало времени и сил). Главное в нём - общность взглядов и стремление участников. Но правила игры сегодня иные…
- Однако создаётся впечатление, что ваша основная цель больше политическая – вернуть прямые выборы глав муниципалитетов.
- Конечно, на сегодня - это самая главная наша инициатива. Причём, поддержанная жителями области – под документом подписались более 60 тысяч жителей Архангельской области. Даже временно исполняющий обязанности губернатора признал, что это далеко не маленькая цифра, в отличие от мнения его однопартийцев. Но, кроме этого, мы делали и делаем много менее громких, но не менее важных дел.
- Почему об этом никто не знает?
- Причина в действительности, в которой мы живем. Не секрет, что большинство региональных СМИ монополизировано властью. А власть очень скептически относится к тем событиям и действиям, к которым она сама не имеет прямого отношения. Мы постоянно упираемся в нежелание власть предержащих не то, чтобы взаимодействовать, а даже вступать с нами в конструктивный диалог.
- Это и подвигло вас заявиться на выборы?
- И это тоже.
- Кого считаете своим главным конкурентом? Сразу предупреждаю, действующий и.о. главы региона отказался отвечать на такой же вопрос, сославшись на его деликатность.
- Конечно того, у кого в руках административный ресурс. Скажу честно, нам было бы намного проще, если бы от партии власти на выборы шёл Орлов. Считаю, что все мы перегрели ситуацию с ним, Москва сделала выводы. Команда, которая работает сейчас, более беспринципна. Чего только стоят разосланные в районы и заполненные опросники по лояльности каждого депутата, оформленные заранее листы поддержки на шестерых нужных кандидатов, доведенные до местных администраций биографии с указанием какой кандидат технический, а какой реальный, сканы подписных листов, направляемых для проверки правильности в администрацию области и т.д. Вся эта информация доходит до нас пока анонимно, но то, что она приходит из разных районов, наводит на мысль о её подлинности. Если это подтвердится, думаю, сентябрьские выборы и допустивший этот беспредел врио окажутся под угрозой. Согласитесь, неприкрытая поддержка шестерых кандидатов со стороны исполнительной власти ещё не Хабаровск, но достаточно серьёзное для этого основание.
- А всего заявились 8. Следовательно, независимых двое…
- …я и Мандрыкин. Выстроенная система четко выявила «кто есть who».
- Кем выстроенную?
- Смотрите. Ваге Петросяна 20 апреля назначили на должность, совмещающую в себе функции руководителя аппарата правительства и заместителя по внутренней политике. Однако 15 мая, вдруг, произошло разделение, и курирование внутренней политики области, фактически, принял на себя временный глава. А судя потому, что в адрес орг.отделов муниципалов направляются инструкции с электронных почт лиц, не являющихся сотрудниками администрации, можно говорить, что внутренней политикой региона, кроме врио, занимаются сторонние технологи, традиционно привыкшие действовать кавалерийским наскоком, что мы и наблюдаем сегодня. Повторюсь, это пока еще неподтвержденная информация, но уже от источников из «дома с оленями».
- А еще коммунисты не выставили своего кандидата…
- Считаю это фатальной ошибкой Архангельского отделения КПРФ, окончательно разочаровавшей свой сплоченный и ядерный электорат. При этом, у них был свой кандидат, предварительно одобренный Москвой. Самое главное - у него были все шансы на победу. Кстати, многие порядочные и принципиальные депутаты-коммунисты отказались от позиции «моя хата с краю» и поддержали меня и Олега Мандрыкина. Да и у депутатов других партий хватило смелости просто посылать глав, предлагающих им документы поддержки провластных кандидатов. Однако, иметь собственное мнение сейчас - очень большая роскошь, которую не все могут себе позволить. В результате, за одного зависимого кандидата собирается больше подписей, чем требует положение о муниципальном фильтре. Самое смешное, что депутаты-единороссы подписываются за кандидатов от Справедливой России, ЛДПР, партии пенсионеров или «КПСС»….
- Тем не менее, кому-то эта предвыборная суета в радость. Например, в Архангельске в срочном порядке стали ремонтировать дороги…
- Это называется не «ремонтировать», а закатывать в асфальт. Считаю, целесообразней было начать с сетей ливневой канализации, но приказ «Думать!» не поступал. А о последствиях подобных работ уже пишут в соцсетях после каждого дождя, которыми богато нынешнее лето.
- Ещё четыре месяца назад считалось, что для победы на осенних выборах будет достаточно решительного отказа от проекта Шиес, чего не сделал только один из заявившихся кандидатов.
- Если говорить о выборах, то закрытие Шиеса больше всех выгодно Цыбульскому, он разом разрушил бы протестный монолит, два года создававшийся коалицией «Анти-Шиес», это должно случиться в августе. Мандрыкину, Чирковой и Пивкову тлеющий Шиес только на руку. А вообще, иметь такую поддержку населения в этом вопросе и не решить его за два года - нужно было «сильно постараться». Складывается впечатление, что лидеры протеста либо не в состоянии принимать решения и приводить своих сторонников к победе, либо они заинтересованы в затягивании процесса и политической спекуляции на чувствах людей.
- А какое отношение лично у вас к полигону на Шиесе и протестному движению?
- Повторюсь, при желании лидеров протеста стройка могла и должна была быть закрыта ещё в прошлом году. Что касается протестного электората, который я оцениваю в 35-40%, то на нём будут спекулировать Мандрыкин, Чиркова и Пивков. Сейчас главный акцент нужно делать на оставшиеся 60%, которые могут дать победу Цыбульскому в первом туре, а для этого бегать и кричать «Шиес-Шиес!!!» - мало. В Котласе на одной из встреч я услышал поразительно простую и в то же время логичную фразу, что Цыбульский и Мандрыкин очень похожи: они много ГОВОРЯТ, только первый, что всё хорошо, а второй - что всё плохо. Возникает вопрос: а кто же РАБОТАТЬ будет?
- Ваш совет потенциальным избирателям, особенно тем, кто будет голосовать впервые, как мой старший сын?
- Не верьте слухам и внимательно читайте биографии кандидатов, лучше сделать это заранее. И делайте правильные выводы…
- С днём рождения! Удачи, сил и здоровья!
- Спасибо на добром слове. Постараюсь соответствовать.
Беседовал Леонид Черток