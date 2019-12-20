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Юрий Шевелев: «Мы готовы к сотрудничеству». Бывший вице-губернатор возвращается в Архангельск

Уверен, каждый из нас может рассказать с десяток историй, когда человек, покинувший свою малую поморскую родину и добившийся успеха на «большой земле», при встрече с земляками снисходительно интересуются – ну и как вы там выживаете? После чего начинает расхваливать своё нынешнее житьё-бытьё с явным намёком – делай как я!

Тем более странным кажется тот, кто наладил бизнес в двух столицах, но деньги, знания, опыт вкладывает в город своего детства. Он как раз сидит передо мной. Юрий Шевелев.

Есть у меня привычка – начинать разговор с человеком о первых детских впечатлениях, как точки отсчёта на всю дальнейшую жизнь. Мой собеседник родился на юге Архангельской области в Сольвычегодске… который почти не помнит. Первые яркие картинки воспоминаний – суета от сборов, семья собиралась переезжать в Красноборск, куда переводили на работу родителей-медиков. Оттуда переехали в Новодвинск, где Юра Шевелев формировался, как личность.

Автору, привыкшему к московским расстояниям (отвыкнуть пока не получается), Новодвинск всегда казался отдалённым районом Архангельска, его рабочей окраиной. Однако…

- В те годы Архангельск мне казался большим и развитым центром жизни. Помню, как стояли с отцом перед первым светофором с кнопкой, это воспринималось как прорыв в технический прогресс. В Новодвинске при той интенсивности движения светофоры были, скорее, деталью городского пейзажа.

До 8 класса ученик Шевелев хотел идти по родительским стопам в медицину. Потом, в старших классах, появилась возможность подработки в больнице, и деньги какие-никакие, и практика. Сейчас он вспоминает это время с удовольствием, как школу жизни и общения со взрослыми людьми. И с благодарностью – понял, что профессия врача, в которую так были влюблены родители, не его путь.

Зато хорошо шла математика и вообще все точные науки. Для таких в том Архангельске прямая дорога в АЛТИ. Он и пошёл, предварительно отработав два месяца на АЦБК в отделе АСУ (автоматизированные системы управления). Провожали на учёбу с пожеланием вернуться. Что Юрий и сделал, причём продолжая учиться в вузе – середина 90-х, сложное время, в семье любой рубль не лишний.

- Вы тогда связывали свою дальнейшую жизнь с АЦБК? – спрашиваю.

- Наверное, новодвинский комбинат был островком стабильности в том безбрежном океане безвременья.

- Заслуга Крупчака?

- Ну, АЦБК по любому бы не дали умереть. Заслуга Владимира Ярославовича в том, что поменял философию производства, ориентируясь не на количественные показатели выпускаемой продукции, а на их продаваемость, основу любого успешного бизнеса. Плюс его неуёмная энергия, вряд ли кому-то ещё в те годы удалось бы расшевелить эту махину.

- То есть, вас можно отнести к «золотому менеджменту» Крупчака…

- Разве золотые работают с 6 утра до часу ночи, не обращая внимания на красные дни календаря? Основное моё приобретение в те годы – бесценный опыт руководящей работы. Я же начинал с самого низа, с рядового экономиста, и дальше по всем ступеням. Поэтому, когда стал директором «Архбума» (предприятие, входящее в «империю Крупчака» - прим. редакции), не боялся серьёзных разговоров с рабочими. Там как раз возник конфликт с оплатой сверхурочных. Моё твёрдое убеждение – людям нужно платить за их труд. Задержку премий ещё можно объяснить, но то, на что рассчитывают ежемесячно, вынь да положь!

После испытания «Архбумом», Шевелев возвращается на АЦБК уже в ранге замдиректора. И очень скоро получает предложение стать советником у губернатора Киселёва (2004-2008), откуда пересел в кресло заместителя главы региона по экономике и финансам. Тоже, кстати, интересный момент…

- Я, грешным делом, думал… да и не только я… что вы попали в правительство с подачи Крупчака, типа его недремлющее око.

- Ровно наоборот. Владимир Ярославович очень удивился, узнав о поступившем мне предложении. Но и препятствовать не стал.

- Но вам-то самому зачем это было надо?! Работали на крупнейшем в области предприятии…

- …и к тому времени уже достиг своего потолка. Хотелось испытать себя в деле совершенно другого масштаба. Это позже стало понятно, что мной заткнули очередную брешь, одну из многих, постоянно возникавших в той команде.

- У вас получилось?

- Я привык на любой работе выстраивать систему, выстроил и там. Да, было интересно, в какой-то момент экономика области заработала в плюс. Что мешало? Полное отсутствие понимание между Донским (тогдашний мэр Архангельска – прим. редакции) и Киселёвым. Но даже при тех сложных отношениях город получал от области… и немало.

- Самый яркий момент из той вашей практике?

- Их много. Например, как ездили в НАО договариваться о передаче всего объема полномочий и их финансирования из областного бюджета, чуть ли не объединения двух субъектов Понятно, что в округе ни один референдум по этому вопросу не прошёл бы. Зато мы договорились о перераспределении доходов – миллиард в пользу области. Да, в каком-то смысле шантаж, но это было частью моей работы. Кстати, вот-вот должно произойти продление этого договора… получится ли?

- Когда вы уходили из правительства, ходили слухи, что Киселёв увидел в вас конкурента.

- Ну, не знаю… наверное, это пошло от Станислава Второго. Представляя меня депутатам, он выдал фразу: «Мы должны утвердить будущего губернатора», возможно, Киселёв это запомнил. Нет, к пинцетному скандалу отношения не имею, за происходящим наблюдал как зритель. Без злорадства, но с сочувствием к жителям области.

Из правительства Юрий Шевелев переходит в «Севергаз» на должность генерального директора.

- Очень интересный момент в моей биографии. Занимались действительно важным делом – тянули газовую «ветку» к Плесецкому космодрому. Искренне жаль, что, когда задачу выполнили, предприятие было угроблено уже не нашими руками.

Неудивительно, что после пережитого разочарования Шевелев задумался о собственном бизнесе, где сам себе голова и хозяин. Первое своё предприятие открыл в Гатчине (под Санкт-Петербургом), перед этим поработав в должности проректора САФУ по экономическому развитию.

- И как?

- У вуза большой потенциал… по крайней мере, был на тот момент.

Сейчас бизнесмен Шевелев большую часть времени проводит в Москве.

- Заходите в «Поморское землячество»?

- Не интересуюсь.

Он действительно интересуется не говорильней, а практическими делами. Например, участвует, как попечитель, в проекте «поморский коч», о чём мы сообщали ранее.

- И как, поплывёт?

- Обязательно поплывёт! Рассчитываем в мае 2022 года спустить на воду… и прямо на Мангазею. Кстати, из этого проекта уже выросла Школа традиционного поморского судостроения, недавно получившая президентский грант на развитие.

Плюс к уже сказанному мой собеседник увлечён идеей общественного договора между властью и населением.  

- Если коротко, в чём его смысл?

- Смысл на поверхности. Главный объект заботы исполнительной власти любого уровня – российский народ. Население страны, области, города, района, сельского поселения… суть от масштаба не меняется. Нельзя что-то делать для людей вопреки их желанию, как часто происходит. Соответственно, нужна обратная связь между властью и обществом, плюс условия игры, которые будут отражены в подобном договоре. Убеждён, инициативы должны идти снизу, наверху их подхватывают и помогают в реализации. Например, популярная сегодня такая форма, как самоуправление – власть должна не пытаться ей руководить, а создавать под неё инфраструктуру. Прибавить к этому изменение принципа успешной работ, пока основанного на отчётах, сколько больных от какого заболевания вылечили за такой-то период. Изменение качества жизни в положительной динамике – вот основной показатель эффективности власти.  И мы готовы помочь в этой перенастройке.

- Кто это «мы»?

- Мы – общественное движение «Мы здесь живём», которое сейчас проходит регистрацию. А то мне, человеку, знающему и любящему этот город, иногда страшно делается. Полное впечатление, что Архангельск существует в границах «от моста до моста», за ними начинается чужая, чуть ли не враждебная территория. А ведь туда придётся расселять людей из аварийного жилья, как из центра города, так и с островов, а в перспективе из глубинки региона. В нашем движении считают, что нет нерешаемых вопросов, но есть люди, неспособные их решать. Мы же готовы к сотрудничеству и помощи на любом уровне, как на нижнем, так и на самом верхнем.

- У нас тут на носу губернаторские выборы, ну, вы в курсе. Какая главная задача стоит перед любым главой Поморья?

  - Думать о том, какой Архангельская область будет через двадцать лет. А не на год и даже не на пять вперёд.

Всё-таки он идеалист, мой собеседник. Может, это и хорошо…

Леонид Черток

(фото echosevera)

02 март 07:11 | : Горячая тема / Общество

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