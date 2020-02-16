Журналисты в клеточку, или Прессуха в условиях коронавируса

Как я хотел вживую побывать на встрече с ВрИО губернатора. Всем туловищем, а не только говорящей головой.
Проехаться на колясочке от своего дома до Дома молодёжи (минут семь, не больше). Я его (Дом) помню киновертепом с ночными дискотеками и неоновой надписью «Модерн» по фронтону. Заодно протестировать на доступность для малобильных граждан (это про меня).
Да и свежая выпечка под стаканчик кофе, недавно ставшая атрибутом подобных мероприятий, лишней не бывает. В представлении обывателя, журналист, как артист – всегда голоден, безденежен, оттого и зол. Не будем разрушать…
Увы, буквально утром в назначенный день пришла депеша – общение с главой региона переносится в режим видеоконференции. Причина не уточнялась – то ли вспышка коронавируса в святая святых, о чём гудит весь город северных ангелов, то ли предупреждение о шторме, который вот-вот накатит, причём именно в означенные часы.
Понадеялся на второе, представив себя в колясочке под ливнем. Значит, заботятся о нас, журналюгах неблагодарных. Приятно.
Не люблю я этот режим. Сидишь, как попугай в клетке. Прямая ассоциация с одной из самых первых на отечественном ТВ азартно-познавательных игр (не могу вспомнить название), где так же сидели с дурацким видом известные медийные лица и задавали участникам не менее дурацкие вопросы за призы. Друг Орлуша продюсировал… потому и помню.
Но мы-то не дурацкие, мы пишущие. Поэтому собрались (внутренне), напряглись (лицами) и…
Право первого вопроса досталось представителю областной телекомпании (что понятно и не обидно). Для разгона и без ожидания подвоха. Открою маленький профессиональный секрет – от подобных встреч мы ждём сенсации, хотя бы одной. Но не сразу… можно в конце или даже в середине.
«Поморье» не подвело, задаёт насущный вопрос о последствиях разгулявшейся ночной стихии – больше всех пострадал Пинежский район… поможем? Ответ однозначный – поможем и возместим.
Только такая беда, у нас дома не только от ветра падают, но и от старости. Плавно перетекаем в больную тему аварийного жилья – в области 1160 домов, подлежащих сносу. Рискну предположить, что почти все они деревянные, когда в столице (страны) почти всех из каменно-бетонных хрущёвок уже переселили. Называется сумма в 220 млрд. рублей, которой всё равно на всех не хватит. Может ли область себе позволить вложить в это благое дело свои средства?
Цыбульский честен. Не скрывает, что надежда на федеральную казну, о чём ведутся переговоры с соответствующими структурами и ведомствами. Однако… больших денег ждать не приходится, сами понимаете - почему (понимаем). Как альтернативу дорогому новострою, Александр Витальевич предлагает ненецкий опыт – власти округа выкупают у жителей авариек их дряхлые квадратные метры, а они на эти деньги люди сами приобретают себе квартиры на вторичном рынке.
Опыт, конечно, прогрессивный. Но за сколько власть покупает там эти, с позволения сказать, жилища, которые только на растопку и годятся, чтобы денег хватило на что-то приличное?
Вот за что не люблю такой формат общения – ни спросить, ни перебить культурно. Остаётся только фантазировать.
«Регион 29» задал тактичный и одновременно каверзный вопрос – в каких районах главы работают лучше? С явным расчётом на то, что новый глава региона человек интеллигентный и не будет публично критиковать малознакомых (пока) ему людей.
Он и не стал. Ответил корректно – пока присматриваюсь, собираю начальственное «портфолио», знакомлюсь с документами, люди все разные. А в принципе о работе глав лучше знает население района и выносит бескомпромиссную оценку.
Тут настал мой звёздный час как участника дискуссии (правда, произошло это в самом конце встречи). Напомнил Цыбульскому, как на майской (очной) встрече задал вопрос – не пора ли вернуть прямые выборы глав МО? Тогда он ответил, что тема дискуссионная, у обоих вариантов есть свои плюсы и свои минусы.
Но сейчас он сам подтвердил, что избиратель лучше любого высшего начальства разбирается – кто лучше, а кто хуже. Тем более, что за прошедшее время общественная организация «Мы здесь живём» собрала по области 60 000 подписей за возвращение прямых выборов, в народе сей документ уже получил название «Закон Юрия Шевелева». Вот только местная «Единая Россия» устами одного из партдеятелей пренебрежительно ответила, что на её взгляд сверху шестьдесят тысяч голосов избирателей не то число, из-за которого стоит копья ломать… вот был бы миллион…
Глава региона поднял брови. По его мнению, названная цифра говорит об обратном – есть запрос на перемены в этой части областного законодательства. И он лично готов к диалогу. А своим однопартийцам по ЕР обещал внушить, что не стоит игнорировать мнение значительно части населения региона – это на треть больше, чем проживает на всей территории Ненецкого округа.
Будем ждать диалога… кто начнёт?
«Правда севера» затронула больную тему Шиес. Больную ещё совсем недавно – казалось, что тот кандидат в губернаторы, кто скажет твёрдое «нет» полигону ТКО, запросто положит себе в карман ключи от главного кабинета Дома за оленем. Но это был расчёт на участие в выборах Игоря Орлова… а сейчас все против (не знаю только за Айман Тюкину). Оказалось, интрига в том, что работы там вёл не только московский «Технопарк» по строительству инфраструктуры под обслуживание полигона, но и федеральный монополист РЖД. На которого в суд, если что, подавать – себе дороже.
Александр Витальевич, в который уже раз, подтвердил своё негативное отношение к данному проекту. По его сведениям, РЖД все работы там приостановила (кстати, а сама станция работает… хотя бы на посадку-высадку?). Но если есть какие-то сомнения, то он планирует рабочую поездку в Ленский район на август, заедет и лично проверит.
Трепетный главред региональной вкладки «АиФ» взволнованно поведала о бедственном положении местных санаториев. Один, в Онеге, собственники собираются то ли закрывать, то ли перепрофилировать, а моё нелюбимое «Беломорье» (не пускают меня туда, хлопотный для них Черток пациент) прибывает в совковой дремучести, но лупит такие деньги за путёвки, что твой четырёхзвёздочный отель.
Глава вздохнул, он в курсе. Засада в том, что «Беломорье» принадлежит местным профсоюзам. Которые на переговорах с областной властью отвергают любые разумные предложения и тупо хотят денег. Но при этом совсем не хотят развиваться, только меняют главврачей, а у областного правительства по существующему законодательству управы на них нет.
Мы это и так знали, была бы возможность, я ещё не такое порассказал. Единственное, удивило восклицание Натальи Поповой – «наши люди мечтают лечиться и отдыхать у себя на родине!». Откуда только взяла, сама-то при первой возможности то в Турции, то в Эмиратах. Нам из Фэйсбука хорошо видно…
Пришло время вопроса про экономику. Такое сейчас время… не поймешь – где экономика, а где карантин. Цыбульский и начал с коронавируса. Фраза, претендующая на маленькую сенсацию – «нам с ним теперь жить», и в тоже время трезвый взгляд на вещи. Деньги, лишние и нелишние, уходят на борьбу с пандемией, на рост нефтяных котировок надежды мало (хотя у американцев иное мнение), уже в этом году областной бюджет недополучит 9 миллиардов по налоговым сборам. Дали послабление бизнесу где только можно, но все потери компенсировать власть не может. Будут потихоньку открываться, но тут всё зависит от динамики заболеваемости. Власть готова к любому дальнейшему сценарию… по крайней мере, морально. Надо жить!
Это я так понял довольно длинный монолог главы.
Действительно интересный вопрос был задан о привлечении выпускников медуниверситета в сельскую местность. Вроде бы им и миллион дают подъёмных, и с жильём помогают. Не едут, или через пару лет сбегают на Большую землю. Целевой набор тоже себя не оправдывает, находятся лазейки (уйти в армию, выйти замуж и т.д.), энтузиасты-народники с 19 века все повывелись.
Цыбульский считает, что главная причина в том, что молодые специалисты не видят в глубинке перспектив. Специфика профессии – в отрыве от большой цивилизации, общения с коллегами, медик быстро теряет связь с наукой, соответственно, и квалификацию. Плюс нет перспектив карьерного (и зарплатного) роста, нельзя же молиться на пандемию нового вируса, когда государству ничего не жалко. По мнению кандидата в губернаторы, нужны профессиональные лифты. А где их взять, если и социальные хреново работают. Хорошо работает только новые лифты от Фонда капремонта… можете считать это моё заявление наглой корпоративной рекламой.
Вопрос из той самой глубинки области – лети пойдут 1 сентября в школу, а то скучают дома (странные дети, мы бы в их возрасте… - прим. редакции)?
Ответ – обязательно пойдут! Но опять же, всё зависит от…
Ковид рулит.
На свой последний вопрос об оценке конкурентов на осенних выборах я так и не получил от главного участника пресс-конференции прямого ответа. Точно в соответствии с избирательным законодательством. И правильно… обнаглел Черток совсем.
P.S. Все это время вопреки грозным прогнозам синоптиков за окном светило солнце. Но уже через полчаса после окончания застучали по стеклу капли. О чём это говорит? Да ни о чём. Поживём – увидим…
Леонид Черток