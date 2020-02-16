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Прогноз для НАО: Нефть может подняться в цене до 150$ за баррель

Нефть в ближайшие годы поднимется до уровня от 100 до 150 долларов за бочку.

С таким прогнозом выступили сразу несколько авторитетных американских изданий, освещающих вопросы мировой экономики.

Их мотивация – к этому приведет сокращение добычи черного золота и снижение инвестиций в  нефтеотрасль.

Напомним, именно резкое падение нефтяных котировок на мировых биржах этой весной стало главной мотивацией к объединению Архангельской области и НАО, где область выступала настоящим спасителем – окружной бюджет сверстан под цену 51 доллар за баррель.

Вчера на пресс-конференции временный глава Поморья Александр Цыбульский сказал, что временный глава Ненецкого округа Юрий Бездудный не имел морального права в одностороннем порядке отказывать от планов объединения двух субъектов Федерации, а он сам от этой идеи не отказывается.

10 июль 06:41 | : Политика / Экономика

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