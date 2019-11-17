А вы все про Вареника… Путин снова в упор не видит Шиес и не только

У нас в году есть три информационных события похожего телевизионного формата: обращение президента к Федеральному Собранию; прямая линия с главой государства; пресс-конференция Владимира Путина.
Первое, скорее, набор лозунгов для чиновников – как вести себя на данном историческом отрезке. Однако общество наше ещё в нулевых вспомнило навыки чтения между строк и делает выводы, отличные от скрывающегося в послании посыла. Увы… для власти, конечно.
Вторая ничто иное, как шоу великого иллюзиониста. Глава государства с ловкостью двух Акопянов вынимает из рукава то поездку якутской девочке в Москву на ёлку, то щенка для малообеспеченного мальчика, походя прокладывая водопровод в забытый богом хутор или направляя онкобольную на лечение в специализированную клинику (да, не спас, но ведь попытался). То есть, делает практически невозможное у нас, и в тоже время обыденное в развитых странах враждебного России западного мира. Остальное можно оставить за кадром, как очередную говорильню.
Наконец, третье. О, здесь интрига! Кого больше всего боятся главы демократических государств (кроме избирателей на выборах)? Правильно, вопросов журналистов на таких вот пресс-конференциях, куда допускается не только президентский пул. Не ответишь, замнёшься… съедят вместе с галстуком.
Я до сих пор не уверен, отсматриваются ли предварительно вопросы редакторской группой, или у Дмитрия Пескова (модератора) так хорошо развита профессиональная интуиция. Смотрю подобные телешоу с 2005-го года… и не помню ни одного вопроса – «когда же вы снимете нашего губернатора?». Это же настоящий приговор в прямом эфире! Какие деликатные у меня коллеги…
Но и без этого можно прославится. Как тот кировский журналист, спросивший насчёт «Вятского кваса» и услышавший в ответ – а вы уже сколько с утра на грудь приняли? Года три или четыре прошло… народ помнит. И квас тот продаётся в Архангельске.
Пару лет назад прямо перед президентом прыгала на стульчике неугомонная Леночка Ларионов из нашего КРАО. Её «водоросли только ленивый не обстебал, а Путин так и не приметил. Да что там говорить, для 2017-го проблема Архангельского водорослевого комбината была для региона самой насущной, о мусоре тогда никто и не задумывался. Хотя… не зря же бывший министр поморского АПК после отставки отправился именно туда на работу. Может, и приметили.
В прошлый год на встречу с президентом попали другие люди действительно из изданий (а неиз пресс-служб). Которые могли бы задать более предметный вопрос, но не получили права голоса. Сегодня только одно издание похвасталось – наш Вареник в зале. Он как раз из тех, которые могут. Если повезёт. Остаётся ждать, выпадет ли фарт.
Вообще-то подобные мероприятия должны… нет, просто обязаны начинаться с острых социальных вопросов, чтобы сразу поднять градус дискуссии. Но не в нашем случае. Радиостанция «Маяк» игриво спросила Гаранта: «Как вы будете поздравлять страну с Новым годом без… снега?»… ну и вдогонку про Парижское соглашение по климату. «Уел», - констатировал президент, и минут десять рассказывал о вкладе России в борьбу с парниковым эффектом. В кадре мелькали недоуменные мины присутствующих.
Видимо, дружеское «уел» в адрес малоизвестного радиожурналиста понравилось и настроило аудиторию на игривый лад. Камчатка спрашивает: «Что-то вы давно к нам не залетали… денег нет?», - имея ввиду безумные цены на авиабилеты в их сторону (в Америку слетать по акции гораздо дешевле). «Я – льготник», - гордо отвествовал президент, намекая, что ему повезло не попасть под пенсионную реформу. Правда, позже успокоил, что тем, кому положено, оставят компенсации и даже расширят. Тем не менее, обстановка в зале слегка стала напоминать восточный базар.
Клянусь, это было срежиссированно. Среди общего гвалта прорвался трагический мужской голос – «я про питерский мусор!». Вот-вот, заинтересовался глава государства, как бы напоминая, откуда он родом, очень интересно.
Журналист лениздания рассказал о том, что мегаполисы получили отсрочку в проведении мусорной реформы. То есть, у них запас времени вагон на строительство мусороперерабатывающих заводов и полигонов под хранение ТКО. А пока тихой сапой мусоровозы с Невского идут в область и там всё сбрасывают. А куда им идти, к Северному Ледовитому океану, удивился Гарант и напомнил, что Ленобласть и собственно культурная столица по сути один агломерат, просто разделённый территориально, причём достаточно условно. И напомнил, что многие жители области работают в Петербурге, едят-пьют там, иногда ночуют и такое после себя оставляют… чем фактически повторил тезис губернатора Орлова из моего интервью о детях протестников, которые переезжают в Москву, задыхающуюся от мусора. Дальше президент грозно прошёлся по мусорной мафии и «серым» схемам. Несколько раз прозвучало про «диалог с населением» и «недостаток информации», особенно в части формировании тарифов. И уже под конец упомянул ОНФ, «который проконтролирует, разберётся и доложит».
Кажется, на этом острая тема, что делать с отходами, была закрыта (пресс-конференция продолжается). Вы этого ожидали?
Дошло до политики. Первый канал (тот, что почти-банкрот, в том числе и «благодаря» пустым политическим ток-шоу, изрядно надоевшим и обременительным в производстве) поинтересовался дальнейшей судьбой Донбасса и личным мнением нашего президента о Зеленском. Я не сторонник обсуждать коллег за глаза, пожал плечами Путин и съязвил – «пусть сначала станет исторической личностью». Конкретно по Донбассу – «нет ничего кроме Минских соглашений».
И тут точно по Станиславскому и Немировичу-Данченко микрофон перешёл в руки украинского журналиста, которого трудно отнести к поклонникам российской стороны. «По моей стране ходят ваши танки…». «Какие, Т-78 или тридцатьчетвёрки?». Сарказм, как известно, лучшее оружие в диалоге, особенно, когда симпатии зрителей на твоей стороне. Тем более, что спрашивающий в самом начале признался – «у меня нет проблем с работой на вашей территории», ну и какие претензии? (теперь могут возникнуть). Но дальше наш сказал многое. «Откуда танки у местных сил самообороны? От государств, им симпатизирующих». Это признание? А кто за рычагами? Если вспомнить недавнее заявление Влада Суркова (известного), что у России «практически безграничный добровольческий ресурс», угрожающая картинка получается, почти по Ренату Давлетьярову. Главный же тезис в этом эпизоде – «Донбасс порожняк не гонит». Ну, это как сказать. Если судить по рассказам Захара Прилепина…
Интересную тему затронула барышня из Омска – почему Дальнему Востоку всё, и гектар, и льготная ипотека, а Сибири шиш, одни лозунги? Ответ даже меня шокировал – «а знаете, какая там депопуляция?!». То есть, если не остановить отток своего населения, все места займут китайцы. Хочу расстроить первое лицо – ребят с того берега Амура и на Сибирь хватит, и на Урал… и далее до Калининграда. Тут одной ипотекой под 2% не отделаешься.
Слово попросил Андрей Колесников, личный бытоописатель Путина (мог быть и поскромнее). Его Песков ободряюще представил «патриархом отечественной журналистики», Андрюша (младше меня, между прочим) аж зарделся. Вспомнил диалог на СПЧ с Сокуровым, так страстно обсуждаемый в соцсетях, попросил уточнений. Путин уточнил – Ленина он действительно не любит, но «пусть лежит, где положили». Про КПСС – «как только затрещала партия, затрещала вся страна». Да бог с ним, коммунисты сейчас не в той силе, чтобы возмущаться. Затем последовал плавный переход к теме Кадырова. Если помните, всемирно известный режиссёр задал президенту вопрос, волнующий даже школьников. Особенно тех, у кого родственники погибли в Первую Чеченскую – «как может бывший боевик, не раз хватавшийся своими «подвигами» в горах, носить Звезду Героя России, не оскорбление ли это памяти тех же псковских десантников?». Наш главнокомандующий стал скрупулёзно объяснять… сразу перескочив на Вторую Чеченскую, где Кадыровы приняли сторону Москвы (часть наблюдателей считает, что это был самый удачный бизнес-проект в истории современного Кавказа). Так вот, Владимир Владимирович жалеет, что отпустил тогда Ахмата Абдулхамидовича домой на праздник, где его и взорвали – «я ему говорил, оставайся у меня» (ночевать на раскладушке?!). А Рамзан Ахматович герой потому, что «ежедневно подвергается опасности» (естественно, с их-то кавказскими разборками и вендеттами), мало того – «лично участвует в спецоперациях, хотя начальник его личной охраны против». Всё, сил нет комментировать…
Пророссийский американец, часто выступающий на разных наших ток-шоу, назвал Трампа президентом в прошедшем времени. Путин одёрнул – рано вы Дональда хороните, и иносказательно признался в симпатиях ко всей Республиканской партии США. В сравнении с Демократической, конечно.
Одно из политических обращений – не пора ли ввести персональную ответственность губернаторов за выполнение их регионом Майских указов? Путин успокоил – давно ввели, разве что, стоит более предметно детализировать. Наверное, позже он пожалел о таком своём заявлении. А именно, когда рассказали о бедственном положении питерской больницы им. Боткина. Городом тем управляет Беглов, его кадр. Главный российский начальник обещал для начала «просто поговорить» с подчинённым, мы с вами этот диалог вряд ли услышим.
Ну вот, дошли и до губернаторов! Но… просили не снимать, наоборот, вернуть. Конкретно – иркутского Левченко, журналистка с берегов Байкала доказывала его эффективность, а президент из Москвы возражал – да вы ничего не знаете! «У меня свои мерила»… «он работал не спеша»… В итоге из президентских уст мы узнали, что крупному промышленному региону крайне требовался «специалист по климатическим катаклизмам», вот и подобрали годного в МЧС.
Загадка эфира. «Господин президент, не пора ли изменить политическую систему?». «Не думаю… разве что из «двух сроков подряд» убрать последнее слово». Это как – два раза был президентом (губернатором, мэром…) и хватит, или избирайся себе, сколько влезет, но через раз?
Перлы дня:
«Мы собираем деньги на лечение детей…». «Какие деньги? У нас бесплатная медицина… лишь отдельные частные сегменты».
«В неволе люди не размножаются». «Неверные сведения… ещё как размножаются!».
В какой-то момент автор этих строк понял, что стар (хорошо, суперstar) и уже не может следить за почти пятичасовым спектаклем. Занялся делами, только ухом ловил слово «Шиес», плакатом с этим географическим наименованием грозно протрясал архангельский журналист Вареник с 29.ru. Потрясал на своём сайте, в объективы телекамер плакат так ни разу и не попал, Архангельская область опять не прозвучала.
Зато несколько раз показали воззвание «Время пить Боржоми!». Это что было – корпоративная реклама или оптимистический призыв?
По-моему, нам ближе горько-ироничное «Поздно пить боржом, когда почки отвалились».
Ну, с праздничком, сограждане…
Леонид Черток