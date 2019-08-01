Так жить нельзя… умереть можно? Рецензия на фильм «Донбасс. Окраина» Рената Давлетьярова

Иногда я берусь писать о заведомо провальных фильмах. В качестве предупреждения.
Что можно ожидать от фильма на тему конфликта на Востоке Украины? Есть три возможных варианта: 1) взгляд со стороны российских ток-шоу; 2) взгляд со стороны украинской внутренней политике; 3) отстраненный холодный взгляд наблюдателя. Последний, хоть и проще в исполнении, но требует большого гражданского и творческого мужества. Но именно его ждёт искренняя зрительская благодарность, подавляющее большинство вменяемых людей относится к происходящему там по заветам Пушкина – чума на оба ваших дома!
Что можно ждать от фильма режиссёра Давлетьярова? Ничего особенного с учётом специфики его киношной биографии. Напомню вкратце, когда-то шустрый и не по мастеровому деловой постановщик декораций («человек с молотком») приглянулся Никите Михалкову, и тот его продвинул. Замечу, не в режиссуру, что было бы естественно для человека, у которого собственная режиссёрская мастерская, а в администрацию. То есть, не рассмотрел в нём ту искру божью, какую раздуть по силам.
Надо отдать должное, Ренат в администрировании преуспел, быстро стал директором картины, потом продюсером, да ещё много лет был вторым человеком (после Никиты) на Московском кинофестивале. Красивые романы с красивыми женщинами с экрана… мосфильмовское воплощение голливудской мечты, да и только!
В какой-то момент успешный продюсер Давлетьяров решил, что способен на большее и… . Зря он это. Попытка ремейка классической военной драмы «А зори здесь тихие», провалилась по всем статьям. Именно в режиссуре (литературный источник там дай бог каждому). Спрос с этого фильма гораздо серьёзней, чем с предыдущих семейных комедий или проходных триллеров, редкий критик в его сторону камень не кинул.
Ну и что, я знаю много примеров (и какие имена!), когда профессионалы из других профессий, попробовав свои силы в режиссуре, вздохнули и вернулись к исходному ремеслу. Или хотя бы решили, что этот жанр не для них.
Ренат продолжает экспериментировать. Не исключаю, что таков был госзаказ, и честный продюсер Давлетьяров принял мужское решение взвалить на себя эту тяжёлую ношу и критику от коллег. По-человечески это оправдано, но художественно…
Сюжет «Донбасса» относит нас к самому началу конфликта. Что в какой-то степени спасает последние крупицы достоверности происходящего на экране. Два солдата-срочника с украинской стороны везут подушки бойцам регулярной армии через мертвый посёлок. Причём один говорит исключительно на официальной государственной мове, а второй на литературном русском языке, даже не на суржике, что уже раздражает. Последнему захотелось отлить посреди заброшенных и разбитых улиц с остовами сгоревших машин (в основном российского автопрома). Ощущение от картинки такое, что из подъездов с выбитыми дверьми сейчас же выскочит какая-нибудь фантастическая нечисть… а тут отважный паренёк со спущенным штанами.
Вместо фэнтэзийной нечисти прилетел реальный снаряд точно в грузовичок. Причём непонятно, с чьей стороны, по крайней мере для зрителя. Но общее настроение указывает – свои своих разбомбили. То есть, украинцы (по гражданству) украинцев. То есть, плохие плохих.
И кто спасёт-приютит растерянного украинского «духа»? Конечно, опытный российский офицер-десантник. Попинав морально (для порядка), ведёт его в гостеприимный подвал, выполняющий в фильме Давлетьярова роль донельзя упрощённого Ноевого ковчега, куда сползаются все неприкаянные. Почему именно туда, не поддаётся никакому пониманию. Ведь это не Сталинград, в посёлке полно целых зданий с вполне благоустроенными квартирами. За него не идут ожесточённые бои, на фиг никому не нужен. Если и бомбят, то по чистой случайности. Зачем? По логике создателей (я так думаю), именно интерьер андеграунда лучше всего раскрывает противоречивые характеры там собравшихся.
Но и раскрывать особо нечего, все персонажи плоские, как через асфальтовый каток пропущен «А вы…», «а ваши…», «нацисты», «оккупанты»… к этому сводится любой диалог. Моральный перевес, конечно, на стороне офицера-десантника… стоп, а он-то какого чёрта делает в зоне чужого конфликта?! Судя по многочисленным камбэкам, гоняется за украинским офицером-изувером, пытавшим и расстреливающим пленных ополченцев. А как же многочисленные заявления про «нас-там-нет!» от первых лиц государства-фильмопроизводителя… куда смотрит военная цензура?! Наверное, в очередном отпуске… за что, в случае расшифровки, обязательно понесёт не только служебное, но и уголовное наказание. Опять сценарный ход не продуман, приехай он за старенькой мамой или любимой девушкой, я бы сопереживал.
Я профессионально сочувствую Давлетьярову, ему, как, впрочем, и Лознице, снявшему украинскую версию событий на Донбассе, изначально приходится придерживаться определённой трактовки. Но ведь можно, можно было подвесить в воздухе хотя бы парочку вопросов. Как получилось у Алексея Германа даже в цензурно выхолощенной «Проверки на дорогах».
Но Герман снимал для умного зрителя (ибо сам был умён). Давлетьяров снимает для тех, кто хочет вдобавок к отечественной телеговорильне «чего-нибудь этакого». Пенсионерка, не пожелавшая покидать брошенный людьми город «потому что мой здесь лежит» - это ли не Родина-мать? Безвинное больное дитё-сирота, чудесным образом выздоравливающее сразу по приезде на границу с Россией – это ли не надежда на светлое будущее под защитой Большого Брата? Две дивы с украинской стороны против одной с донбасской как разтроившийся «Брат» с безапелляционным «вся сила в правде». Но у Алексея Балабанова это был кич на гране издевательства (я в это верю), предупреждение тому, что фашизм у определённого типа людей может принимать самые благородные и патриотические формы.
А ведь идея изначально выигрышная. При хорошем сценарии эти же персонажи в тех же предложенных ситуациях могли стать обвинителями того маразма, что пятый год происходит вблизи нашей государственной границы. Только дать немного сомнения в правоте не только тех, но и этих. Но это уже будет личная авторская позиция, что чревато для дальнейшей успешной карьеры.
Хорошо, что создатели всё-таки не скатились к очередному целлулоидному «Крымскому мосту», за который, как говорят, стыдно самим крымчанам. Ещё им в плюс – капитан-десантник никак не ассоциируется с донбасскими полевыми командирами типа «Моторолы» и «Гиви»… это был бы полный кошмар. «Такого можно было полюбить»… известная фраза из известного сериала про советскую милицию. Это всё о нём, в некоторых эпизодах создавалось ощущение, что герой замутит сразу с двумя идеологическими противницами, обе были не против, и это хоть как-то разбавляло предсказуемость сюжета. Но так и не дошло до дела…
Только не думайте, что «Донбасс. Окраина» лихой военный боевик, войны в нём толком нет, жертвы минимальные, откуда взяться отвращению к происходящему – из разговоров прав – не прав? Уже поэтому параметру фильм Давлетьярова на статус «антивоенного» не тянет, а он бы хоть что-то оправдал.
Во всем сюжете есть один неожиданный поворот под финал, оставлю его интригой.
И концовка. Украинский солдат стоит с российским мальчиком, взявшись за руки, у обочины дороги. А на другой стороне мнутся захваченные в плен бойцы украинской армии, которых, конечно, скоро обменяют. Полное ощущение, что эти двое думают – остаться или перейти.
Наверное, случайно так получилось снять…
Леонид Черток