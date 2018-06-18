Очередной провал Маргаритинки. Как жить ярмарке дальше?

Чую – ждете от меня высказывания о прошедшей Маргаритинке. Обмануть ваши чаяния я не могу, а потому съездил, посмотрел и сейчас поделюсь своими наблюдениями и размышлениями о нашей чудо-ярмарке этого года.
Итак – начнём с хорошего.
Если было ещё что-то хорошее – добавьте в комментариях. Я обязательно отмечу это себе. А пока переходим к негативу.
Конечно же первое, что бросается в глаза, это разделение ярмарки на 2 куска. Вообще так поступают для ликвидации – большое грохнуть сложно, гораздо легче его расчленить и каждый кусочек задушить потихоньку.
Что мы сегодня наблюдаем? Мэрия всеми силами убивает свой же Центральный рынок – вместо вложений в его реконструкцию, организовав действовавший всё лето рядом у Дворца спорта (под памятником освобождения Севера!!!) уличный базар. Во всех городах России это убожество убирают и переводят под крыши рынков, а у нас наоборот. Лишая свой же муниципальный рынок доходов и развивая антисанитарию и бардак на улицах. Отсюда же и уличная торговля у Диеты и прочих местах… И эта тенденция отнюдь не архангельская, во всех городах области в людных местах идёт бойкая торговля с ящичков всякой всячиной, в том числе и продуктами. Как будто мы в 1998 годе, а не в 2018…
Думаю, что торговцы, которые в этот раз расположились в ярмарочных рядах у Центрального рынка были сильно разочарованы торговлей – былого ажиотажа не наблюдалось, народ просто прогуливался с пустыми руками. Наконец-то до людей дошло, что в магазинах практически весь их товар лежит и дешевле, и часто более качественный. Наверняка на следующий год большинство их к нам уже не поедет – и это приведёт к практически полной ликвидации ярмарки в центре города. Разве что нашим фермерам и дачникам от этого будет польза, стоимость мест снизится и их станет на ярмарке больше.
По качеству торговли ничего не поменялось. АУ, СЭС!!! АУ, Роспотребнадзор!!! Где все эти борцы за качество, свежесть и чистоту продуктов??? Если бы такой рынок был организован в Москве, то его через 15 минут блокировали полицией и без разговоров всю продукцию вывезли бы на свалку! Но во время Маргаритинки они все по норам каким-то прячутся… Может быть, всё дело в том, что Архангельская область теперь – свалка для московского мусора? Чего тогда жеманиться… Всё тоже самое и на новой площадке ярмарки на Объездном шоссе – уличной торговлей полностью игнорируются требования СЭС. А чиновники Минагропрома соучаствуют в этом...
Самое печальное с Центральным рынком это то, что посетители ярмарки не то, что не заходят в него – но такое даже не предусмотрено! Входы в здание перекрыты плотными рядами торгующих… Зачем он тогда? Одним словом – бардак в нашем городе со всем, что касается организации торговли…
Но хуже всего ситуация с новым зданием «Норд Экспо». Все самые плохие прогнозы подтвердились. Начнём с транспорта. Ажиотажа на бесплатный автобус не было, хотя он ходил не часто. Доехать через пробки было очень долго… Место высадки пассажиров у «НЭ» – в каких-то кустах на задворках для тех, кто прибыл в первый раз, вгоняло в ступор. «Куда завез нас, Ирод!» – при мне возопили старушки на водителя… А он по привычке послал их по прямой – лесом…
На улице у «НЭ» организовано всё было на троечку. Главный широкий проход – это хорошо, но ближе к самому зданию ещё какие-то торговые лавки с узким проходом примостились. Зачем? Неужели нельзя было ещё один широкий ряд организовать? Непривычно – привыкли к сутолоке, грязи – избавиться не можем… Картошка с машин на новой площадке оказалась дороже, чем у центрального рынка, к остальным ценам не присматривался. Ассортимент такой же… Парковку заняли машинами продавцов – а покупателям пришвартовать своих железных коней было негде…
Уж не знаю, что двигало строителями и организаторами всего этого, но «НЭ» построен так, что входить в него возможно лишь через задние эвакуационные выходы… Главный вход гордо отвёрнут от посетителей и спрятан за трибуной с выступающими… Эту бы избушку повернуть к лесу задом, а к людям передом! Внутри чувствуешь себя так, будто попал в тот же самый центральный рынок. Узкие проходы, в которых не разойтись и двум человекам и бесконечные ряды шмотья. Понятно, что за счёт проходов добавили ещё пару рядов с торговцами – они ведь платят за размещение – а покупатели для организаторов не главное. Всё как обычно – с ног на голову поставлено…
Сам комплекс как типичный огромный сарай с современной наружной отделкой. Хотя не такой и огромный для нужд Маргаритинки – как я и предполагал ранее, нужно помещение раза в 2-3 больше. Но не только в площади ведь дело, посетителям оно неудобно – там нет парковки, нет нормального транспорта, нет кафешек, детских зон, нет сервиса по доставке купленных тяжестей, нет интересной программы, привлекающей людей к месту. И самое главное, места для появления всего этого в будущем нет. Так что мой вердикт, который я давал в прошлом году, полностью подтвердился – место неудачное и не проходное. Ярмарке там не быть.
Что ещё? По качеству представленных товаров. Как обычно – 60% шмоточный ширпотреб, 30% белорусские товары, 7% товары других регионов плюс мёд… остальное местная картошка с машин и несколько лавок Райпо и остальных местных.
Опять, как и прошлом году, обращаю внимание на выданные администрациям районов области ярмарочные места. Я там был в пятницу в 5 дня – самое ходовое время – а они уже были все закрыты. Да и не нужны они там! Сколько раз говорить – презентации районов устраивайте не там, где торговля! Они всего лишь проспекты о себе раздают. На ярмарку же люди идут ПОКУПАТЬ. Или районы должны устраивать ряды своих производителей, или вон из зала! Есть деловая часть, где лекции читают – вот там им самое место, во САФУ ли, в огороде…
Кстати, про деловую часть. Краем уха услышал, что приезд некоего лектора по фамилии Левитас стоил столько, что хватило бы на пару концертов Кадышевой… Интересно – а кто оплачивал, кто определял кого приглашать, какие мероприятия важнее провести? С кого спросить-то? Я вижу, что всё проводилось для галочки, никого эта деловая часть не интересует, как и в прошлом году – к ней нет внимание ни прессы, ни делового сообщества, так, чиновничий междусобойчик… Пустой зал, заполняемый для видимости студентами за зачёты… Это позор! На мой взгляд, лучше бы действительно за эти средства бесплатный концерт для народа провели…
И ещё пару слов вдогонку. Насчёт бессмысленных чиновничьих трат. На деловой программе всем раздавали пакеты с презентационными журналами. У меня в пакете, кроме разного бумажного мусора, оказалось 4 толстенных дорогущих таких изданий. Все выполнены на дорогой бумаге и видно, что недёшево обошлись. А куда они обычно идут после раздачи? Валяются в приёмных до получения новой порции, бесплатно раздаются на вокзалах и подобных мероприятиях. При этом найдите хоть одного чудака, который скажет, что он их читает! А на них тратятся громаднейшие бюджетные средства. В пустоту - «Чтобы было», «Потому что так нужно»… Надо понимать – что траты на них и им подобную ерунду исчисляются в десятки миллионов рублей! Есть ли кто-то во власти, кто скажет этому «Хватит»?! Где там наша свежевыбранная оппозиция, где здравомыслящие депутаты? Вам завтра принимать бюджет на следующий год – покажите себя – там подобной ненужной чепухи на сотни миллионов! Потрудитесь – изучите бюджет, внесите поправки, хотя бы найдите эти траты в нём, хотя понятно, что чиновники их прячут под разными красивыми словами. Кстати, и поставьте, наконец, уже вопрос о необходимости ликвидации гаражей администраций всех уровней: чиновник должен ездить как все – либо на личном, либо на общественном транспорте, а не на бюджете!!!
Архангелогородская Маргаритинская ярмарка – это один из немногих ярких брендов нашего Поморья. Он с громадным трудом появился на свет. Но сегодня власть всё делает для того, чтобы его угробить. Несмотря на это нам нужно ярмарку сохранять. Но хватит пустых слов – для того, чтобы она у нас осталась нужны конкретные действия. Нужно подобрать и выделить участок земли под строительство ярмарки, лучше всего на набережной у Ленинградского проспекта. Участок должен быть не меньше, чем 2-3 ТЦ «Макси» со всеми парковками! Нужно найти заинтересованного строителя, который построит помещения и всю инфраструктуру для неё. Нужно подобрать нового оператора ярмарки, который понимает, как это всё работает и что делать нужно. Время для наших, которые могут лишь снимать деньги за расстановку драных палаток, прошло! Нужно развивать программу сельхозкооперации – дабы на ярмарке мы могли бы видеть и архангельских сельхозпроизводителей…
Кто сможет этим заняться? Я пока не знаю. Сможете ли вы мне подсказать?
Михаил СИЛАНТЬЕВ
(фото автора)