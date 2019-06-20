Поморская Фукусима? За ночь число погибших на полигоне в Нёноксе выросло до пяти

«Росатом» сообщил, что при взрыве ракетного двигателя на военном испытательном полигоне в Нёноксе, что в 40 км от насквозь атомного Северодвинска (Севмаш, «Звёздочка») погибло 5 их сотрудников, ещё 3 получили ранения и ожоги различной степени тяжести.
До этого сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших.
«По стечению обстоятельств, в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания» - такой комментарий дает Министерство обороны. Из чего можно сделать заключение, что радиационная опасность в регионе присутствует.
Тем временем, интернет продолжает пополняться угрожающей аналитикой доморощенных физиков-ядерщиков, из которой можно сделать однозначный вывод, что 8 августа в Архангельской области произошла настоящая атомная катастрофа, сравнимая, если не с украинским Чернобылем, то точно с японской Фукусимой.
Это плюс к той панике среди гражданского населения Большой Архангельской агломерации, которая имела место в день взрыва – с прилавков сметали йод, морскую капусту, водку и красные сухие вина.
Наблюдатели видят причину в том бездарном режиме секретности, которое установило военное ведомство вокруг инцидента с его непосредственным участием.
Па́ника, Панический страх — внезапный, безотчётный страх, состояние интенсивной тревоги перед реальной или предполагаемой угрозой, овладевающей отдельными лицами, чаще всего толпой и так далее. Паника является сильной стрессовой реакцией организма на часто неожиданные и пугающие ситуации и идет вместе с совокупностью разнообразных вегетативных и соматических симптомов. При этом, при известных обстоятельствах, могут ограничиваться базовые человеческие навыки. (Википедия)