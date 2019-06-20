Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Поморская Фукусима? За ночь число погибших на полигоне в Нёноксе выросло до пяти

«Росатом» сообщил, что при взрыве ракетного двигателя на военном испытательном полигоне в Нёноксе, что в 40 км от насквозь атомного Северодвинска (Севмаш, «Звёздочка») погибло 5 их сотрудников, ещё 3 получили ранения и ожоги различной степени тяжести.

До этого сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших.

«По стечению обстоятельств, в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания» - такой комментарий дает Министерство обороны. Из чего можно сделать заключение, что радиационная опасность в регионе присутствует.

  Тем временем, интернет продолжает пополняться угрожающей аналитикой доморощенных физиков-ядерщиков, из которой можно сделать однозначный вывод, что 8 августа в Архангельской области произошла настоящая атомная катастрофа, сравнимая, если не с украинским Чернобылем, то точно с японской Фукусимой.

Это плюс к той панике среди гражданского населения Большой Архангельской агломерации, которая имела место в день взрыва – с прилавков сметали йод, морскую капусту, водку и красные сухие вина.

Наблюдатели видят причину в том бездарном режиме секретности, которое установило военное ведомство вокруг инцидента с его непосредственным участием.

Па́ника, Панический страх — внезапный, безотчётный страх, состояние интенсивной тревоги перед реальной или предполагаемой угрозой, овладевающей отдельными лицами, чаще всего толпой и так далее. Паника является сильной стрессовой реакцией организма на часто неожиданные и пугающие ситуации и идет вместе с совокупностью разнообразных вегетативных и соматических симптомов. При этом, при известных обстоятельствах, могут ограничиваться базовые человеческие навыки. (Википедия)

10 август 08:05 | : Горячая тема / Происшествия

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2019 (76)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20