"На мне лежит отпечаток Севмаша". Tea for three с Игорем Годзишем и его пресс-секретарём

...Мэр с пресс-секретарём умчались, а я спохватился – надо же, не спросил про любимый фильм, про киногероя, с которого хочется брать пример… вообще опросник Марселя Пруста выпустил из внимания. Но потом успокоился. И хорошо, будет повод для новой встречи. Лично мне понравилось…
Этими словами заканчивалось моё прошлогоднее интервью с главой администрации Архангельска… нет, не нравится мне такое определение, всё-таки Игорь Годзиш - МЭР. Хотя бы потому, что не уходит от контактов и не боится брать ответственность на себя. А вот как он исполняет свои обязанности, об этом и поговорим…
…всё в том же гостеприимном vip-зальчике ресторана грузинской кухни «Старый Тифлисъ» (проспект Ломоносова, 281). На этот раз без кулинарных изысков, несмотря на вечер пятницы, все участники встречи куда-то спешили… такая жизнь.
И всё-таки вопрос по любимое кино я оставил на потом. Начал с того, что рассказал главе города такую историю. В мае в Архангельск приезжала на разведку съёмочная группа сериала «12 стульев», в составе которой был мой старинный друг. После их похода в городскую администрацию «засвидетельствовать почтение», спрашиваю впечатления от мэра.
- Нормальный мужик… деловой… явно отставник…
Когда я рассказал, что Игорь Годзиш отслужил только срочную и пришёл на дембель с чистыми погонами (читай предыдущее интервью), сама собой возникла немая сцена:
- Но как похож!
- И чтобы это значило? - задаю вопрос сегодняшнему собеседнику.
Ого, Годзиш, кажется, слегка смущён… хотя присутствующая на встрече его пресс-секретарь, очаровательная Ирина Буйновская, сигнализирует – так оно и есть.
- Наверное, это школа Севмаша наложила отпечаток… там дисциплина не хуже армейской. Да и жизнь в Северодвинске некоторым образом отличалась и отличается от архангельской.
Вот он сам и напомнил, что северодвинец. Чего ему не забывают, как минимум, в социальных сетях, в наиболее агрессивно настроенных группах. Только что прошёл День города, юбилейный. В моих ощущениях, этот день является своеобразным отчётом за прошедший год, от июня до июня. Если удался праздник, значит…
Годзиш праздником остался доволен.
- Мы его провели исключительно на внебюджетные средства. Подтянули спонсоров из числа предпринимателей - "Североалмаз", "Титан", 25 лесозавод. Хорошо вложилась «АГД-Даймонд». Эта компания расширяет своё участие в городской жизни, вкладываясь в благоустройство территорий, социальные и культурные программы. (автор тут же с ностальгией вспомнил те благословенные времена, когда «АГД» при директоре Алексее Баринове была чуть ли не главным окормителем спортивной и культурной жизни Архангельска… куда всё утекло?!).
Но в обществе к Дню города есть вопросы. Например, почему главное празднование перенесено с площади Ленина на площадь Профсоюзов. Как оказалось, в немалой степени из-за того, что постамент каменного Ильича давно каши просит… то есть, ремонта, рядом ставить сцену просто опасно.
Да и вообще, у площади Профсоюзов может начаться совсем другая жизнь в связи с новой градостроительной концепцией расширение улицы «Набережная Северной Двины», перенос многострадального фонтана и пр. Плюс удобная транспортная развязка – День Архангельска всё больше становится Днём Большой Агломерации, в этом году многие приехали из Северодвинска и Новодвинска, конечные остановки автобусов вот, рядом. А по данным статистики, участие в празднике в этом году приняли 123 000 человек (для сравнения: в 1018-м – 58 000), это плоды новой технологии создания соответствующего настроения через соцсети. Ещё аргументы – концертная площадка на площади Профсоюзов удалена от жилых домов и своими размерами удовлетворяет запросы столичных гастролёров… на меньшую кое-кто может просто не приехать.
Вроде бы всё понятно… единственное меня смущает близость храму, недаром в народе площадь уже переименовали из Профсоюзной в Храмовую.
- А я непросто так еду после нашей встречи в епархию, - парирует градоначальник, - будем разговаривать и об этом, у нас разработана концепция зонирования. Пока с полным неприятием мы не столкнулись… объяснять и даже уговаривать неотъемлемая часть моей сегодняшней должности. В самой недалёкой перспективе площадь Профсоюзов ожидает большой ремонт…
…ох, зря он произнёс последнее слово, я в него аж вцепился. Рассказал, как на это 9 мая впервые прошёл по Троицкому проспекту в колонне Бессмертного экипажа… точнее, проехал (есть соответствующие видео и фото- документы). И пересчитал собственным тухасом (идиш) все выбоины и рытвины главной парадной городской магистрали… это же кошмар!
- Кошмар,- подтверждает Годзиш, глядя мне прямо в глаза.
- - И доколе?!
- А уже…
…и объяснил, что 2018 год был очень сложным в части финансирования дорожных работ. Зато в этом только на Новгородский проспект уйдёт до 500 млн. (Тут я узнаю, что не только деньги всё решают… те мощности и людские ресурсы, что есть у местных дорожников, позволяют освоить не более 1 млрд. в год, и это касается не только дорожной отрасли). Даже не строить, а фактически отстраивать заново. В чём заинтересована и область…
- И зачем нам её интерес?
- Без этого никуда, - объясняет мэр, - федеральные средства выделяются муниципалитетам только под гарантии и с согласия региональных правительств… таковы реалии сегодняшнего дня. Иначе все программы для нас закроются… (теперь понятно, для чего нужны хорошие отношения с Троицким, 49? - прим. автора).
Ещё бы не понятно. Вот только много претензий к качеству самого ремонта… типа просто ямку песочком засыпали и асфальтиком лакирнули. Плюс вспоминаю, как в советское время дорожники специально переносили ремонт полотна на осень-зиму, там расценки на работы были гораздо выше.
Было такое, соглашается мэр… но именно было. Теперь при ремонте верхнего слоя дорожного покрытия применяется щебёночно-мастичный асфальтобетон (ШМА), хорошо зарекомендовавший себя на ремонте Ленинградского проспекта. Что касается второй части… так современным дорожникам мухлевать не выгодно, себе дороже выйдет. Это раньше всё было колхозное, сейчас на каждый отремонтированный участок заказчик (муниципалитет) требует с исполнителя гарантию. Проверяет соответствующая комиссия и, если какие-то недоделки, тем паче, мухлёж, такие штрафы выставим, что – мама, не горюй!
Вдогонку на меня столько цифр и технических подробностей высыпалось, что насквозь гуманитарные мозги автора окончательно вскипели.
Пришлось заказать себе ещё чайку. Зелёного. С мятой.
(продолжение следует)
Леонид Черток