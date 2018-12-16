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Вы в тюрьму захотели?! Координатор ОНФ "оценила" архангельские дворы и квартиры для холмогорских сирот

На прошедшей неделе столицу региона посетила Светлана Калинина. СМИ как-то вяло (за редким исключением) освещали её визит – кому-то было неинтересно, на кого-то цыкнули. Последнее вполне объяснимо, ибо приехал серьёзный проверяющий, имеющий полномочия говорить то, что видит и думает, особо не переживая за самолюбие и карьерное будущее слушающих.

Полностью должность Калининой звучит так - координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член Центрального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда». Мне говорили, что в последние годы в Народном фронте, особенно в его центральном аппарате, появились настоящие опричники, и сам уже не та гигиеническая прокладка (не будем показывать пальцем) между обществом и «Единой Россией», что был в начале. Мочить так мочить, увольнять так увольнять… иначе страна неизвестно куда сползёт, и так народ над властью уже смеётся как в худшие брежневские годы.

Как обычно бывает в таких визитах, самое интересное было не на итоговом заседании, на которое официоз как раз и прислал свои телекамеры, а во время рабочей поездки. Ох, там и наслушались чиновники… не только содержательно, но и интонационно. Мне повезло слушать диктофонную запись, получил удовольствие.

Но расшифровывать лениво. Поэтому своими словами.

В Холмогорах Калининой показали квартиры, которые по закону предоставили сиротам, отправившимся в самостоятельную жизнь. Женщина в шоке… из той серии, когда «дай им, боже, что нам негоже». И это детям-подранкам… и так обделённым по жизни. Им же приходится учиться жить с нуля, ощущать себя полноценными членами общества, а они изначально поставлены на нижнюю ступеньку цивилизации, в таких халупах только и переживать собственную ущербность.

В отповеди проверяющей прозвучало грозное – вы что тут, под суд захотели?! И обещание наслать сюда с проверкой Следственный комитет. Зачем? Чтобы выяснить, на каком из этапов украли деньги на причитающееся сиротам жильё – у части наблюдателей есть мнение, что это произошло не на районном уровне.

А в Архангельске так просто елей на душу автора! Досталось парку «Зарусье», который позиционировали как экологический оазис в центре города. Ещё в позапрошлом году депутат областного Собрания Виктор Заря, курировавший этот проект, обещал, что это будет маленький рай для инвалидов-колясочников и просил меня поддержать его информационного. Я согласился… но с условием, что меня туда привезут и лично проверю. Заря согласился… и всё, с тех пор ни ответа ни привета, хотя под это дело он переизбрался в следующий созыв.

Местный народ уже давно в голос ржёт над таким «оазисом», где деревья будут шуметь, бог даст, для следующего поколения архангелогородцев. Но сил (или желания) не хватило даже на инфраструктуру… Калинина незамыленным глазом верно подметила -  нет ни одной точки питания, ни одного туалета… Понятно, что не дело администрации города устанавливать кафе и полагающиеся к ним голубые кабинки задумчивости. Но, если бизнес туда сам не рвётся, например, тот, что управляет стоящим рядом кинокомплексом, значит, место выбрано неудачное. Заря, между прочим, не только депутат и общественник, он бизнесмен, в том числе, его деловые интересы лежат и в сфере обслуживания. Неужели не мог просчитать?! Или по фиг было… не на свои же деньги строил.

(Кстати, от своих слов поехать и проверить «Зарусье» я не отказываюсь, только пусть станет потеплее. Другое дело, кто меня туда первым отвезёт – городская администрация, региональное отделение ОНФ или Заря…).

А потом Светлана Калинина проехалась по архангельским дворам, которые стоят в программе благоустройства. И честно призналась, что… такого убожества она больше нигде не видела. Ни фантазии, ни желания, хотя, по моим сведениям, в Северодвинске есть мастера, режущие целые сказочные городки из дерева. Всё банально закатывается в асфальт, дай бог, если где-то что-то подкрасят. К слову, именно со двора в нашей российской традиции у детей начинается восприятие окружающего мира, настоящая школа коммуникации. У меня, увы, такого не было, до сих пор чувствую себя обделённым. Зато большинство мальчишек моего поколения на коньки вставали именно в дворовых хоккейных коробках… и далее вплоть до олимпийских медалей.

Но это эмоции. А есть и факты. На благоустройство такого безликого двора уходило… 11 миллионов рублей по смете, такая цифра прозвучала из уст проверяющей. Вы хотя бы зрительно представляете эту сумму… пусть и с учётом всех северных надбавок? Мне кажется, дворы в московском Сити и то обошлись дешевле.

Короче, у нас появился шанс проверить полномочия Общероссийского народного фронта в целом. Или вышесказанные разносы останутся личным делом координатора Светланы Калининой, или по кому-то будут сделаны серьёзные оргвыводы. Как минимум - увольнение с должности (или лишение депутатского мандата), как максимум – уголовные дела с их неприятными последствиями.

Но мы же с вами не жаждем чей-то крови, верно? Для нас главное, чтобы город хорошел, сироты жили в человеческих условиях, а бюджет не расхищался.

Не так уж много желаний, если разобраться…

(на фото: Светлана Калинина ищет в снегу парк «Зарусье»)

Леонид Черток

10 февраль 08:24 | : Горячая тема / Общество

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