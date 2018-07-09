Валерий Гауптман: "Им нас не поссорить!". Ответ из Ашдода на инсинуации архангельской и израильской прессы вокру "Звезды Севера"

Об открытии в Архангельске самой северной синагоги на территории России узнали и на Земле Обетованной. Но даже там не все отреагировали адекватно.
Так, израильский жёлтый дайджест скандальных новостей (по обложке видно) «Перемена» вместо поздравления своих собратьев в галуте разразился сенсационным разоблачением. Оказывается, праздник открытия «Звезды Севера» оставил Няндомский район Архангельской области… без топлива на зиму. Такой вывод израильские журналисты сделали из скоропалительных публикаций в некоторых архангельских СМИ, иногда грешащих сомнительными параллелями.
Мало того, некий израильский публицист Камянов, на блог которого ссылается жёлтенькая «Перемена», предрёк Архангельску скорые еврейские погромы, мол, отольётся вам, поморские аиды, визит главного раввина России Бер-Лазара и его общение с первыми лицами области. Типа, последнюю рюмку водки выпили… а могла бы и детям достаться.
Как комментировать бред с погромами, я теряюсь. Разве что так – идиоты и провокаторы, увы, есть в обеих наших странах. Зато именно открытие «Звезды Севера» ещё раз продемонстрировало – с чем в Архангельской области всё в полном порядке, так это с религиозной терпимостью и толерантностью в национальном вопросе.
Что же касается зимнего топлива, вовремя не поставленного в Няндому, то даже депутаты местного районного Совета назвали виновного – «Архоблэнерго» (если, конечно, это не гнездо северных масонов), а суд подтвердил их догадку. Обо всём этом мы писали ещё 14 октября… но, видно, кто-то в Израиле RUSNORD читает не полностью, а выборочно. Теперь пусть пеняют на себя.
Но и это ещё не всё в той явно провокационной статье. Безымянный журналист, ссылаясь на одно из местных архангельских изданий, связал неприезд на открытие синагоги Валерия Гауптмана, ныне проживающего в прекрасном приморском городе Ашдод, с его неприятием самого факта строительства «дворца из стекла и бетона» (цитата из «Перемены»). Сразу видно полное незнание матчасти, Валерий Анатольевич назван советником мэра израильского города Ашдода, хотя по факту он является советником мэра (на общественных началах) российского города Архангельска.
Кто не в курсе, Валерий Анатольевич Гауптман один из основателей еврейской общины Поморья, много сделавший не только для местного Совета национальностей, наладившего доброжелательный диалог между местными диаспорами, но и для того, чтобы Архангельск и Ашдод стали городами-побратимами. Про культурный обмен и экономические связи вы в курсе не хуже меня.
Я горжусь дружбой с семьёй Гауптманов. Поэтому сразу набрал израильский номер Валерия Анатольевича, чтобы задать один лишь сакраментальный вопрос – что за фигня?! В ответ услышал следующее:
- Сам только хотел тебе звонить. Что за чушь?! 11 числа я всей душой, всем сердцем был с вами на открытии «Звезды Севера». Увы, другие больные органы не пустили… ну, ты в курсе. Я снимаю шляпу перед Толей Обермейстером, вытащившим на своих плечах и нервах такой труд, в строительстве я хорошо разбираюсь. И в первой же свой приезд в Архангельск, который навсегда МОЙ город, обязательно приду в «Звезду Севера»… если Бог даст сил и здоровья. Что же касается журналистов… да пошли они… им нас не поссорить!
По-моему, таки исчерпывающе…
Леонид Черток