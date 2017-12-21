Драчёв и мрак. Что происходит в архангельском МУП "Горсвет"?

Вы, конечно, помните: «В городе Сочи тёмные ночи». Наверное, написавший эту строчку поэт Владимир Агатов никогда не бывал в Архангельске. Особенно зимой…

Четыре года назад примерно в это же время моя супруга ездила на журналистский семинар в Норвегию. По самому удобному отсюда маршруту – самолётом до Мурманска, а там на автобусе, предоставленном принимающей стороной. Уезжала с запасом времени - в той столице Заполярья у неё близкие родственники, с которыми хотела успеть пообщаться.

В итоге провела там две ночи. И, вернувшись, рассказывала больше не о красотах Киркенеса, а о том, как освещён ночной Мурманск. Для неё, автомобилиста, это много значит. В Архангельске того периода в это время суток было темно, как у африканца в дупе.

Что ж, посидели, повздыхали, особо ни на что не рассчитывая. Тогдашний директор МУП «Горсвет» Роман Захаров как раз находился под следствием по коррупционному обвинению… какое уж тут освещение…

Но уже на второй встрече нового архангельского градоначальника Игоря Годзиша с главными редакторами городских СМИ я рассказал про грустное сравнение темного Архангельска со светлым Мурманском. Игорь Викторович сочувственно покивал и сказал, что свет в конце тоннеля уже виден – как раз подбирается наиболее оптимальная по качеству и стоимости программа уличного освещения.

А в «Горсвете» к тому времени был уже новый директор. Андрей Супалов относится к новому типу руководителей – молодой (то есть, не старый), открытый в общении, креативный, горящий на работе. И жена моя через некоторое время заметила, что за рулём ей вечером стало значительно легче. В тёмное время суток она в основном ездит по одному маршруту, так что сравнить легко. И светофоры вдруг заработали.

В те годы сайт администрации областной столицы часто рассказывал о делах «Горсвета», так что несложно проследить динамику.

Однако вряд ли есть руководитель, который устраивает абсолютно всех. В определённый момент Супалов занялся оптимизацией своего предприятия: хотя оно и муниципальное, но в идеальном варианте должно приносить прибыль. Из бюджета «Горсвет» получает только на уличное освещение, установку и обслуживание светофоров. Остальное - коммерческие заказы или работа на собственных ресурсах - установка новых линий, ремонт старых и т.д.

Для начала он сократил должность главного инженера, так как её дублировала должность заместителя директора по техническим вопросам. Под сокращение попал Александр Майданов. Потом была сокращена ставка одного замдиректора, и с предприятия ушёл Александр Гурьев. Думаю, можно предположить, что рачительный директор, старающийся сохранить положительный микроклимат на своём предприятии, расставался с теми, без кого действительно можно было обойтись.

Ещё была уволена бухгалтер Анна Карельская, по которой перед этим проводилось внутреннее расследование на предмет кассовой дисциплины и возможной фальсификации кассовых документов. Это важный момент в нашей истории, подробности вы узнаете чуть позже.

Когда директор увольняет близкий к нему менеджмент, обществом это воспринимается благосклонно. Вой вокруг кадровой политики Супалова поднялся тогда, когда он решил сократить несколько ставок рабочих профессий. Причём СМИ это было преподнесено как массовые увольнения пролетариата. Наше агентство обратилось к директору за разъяснением. Отрывок из того интервью:

- Да, действительно, в целях снижения издержек МУП «Горсвет» проводит процедуру сокращения. Однако речь идет не об озвученных в СМИ тринадцати сокращаемых работниках, а о значительно меньшем их числе. К настоящему моменту уведомления о сокращении получили 4 работника: 2 водителя и 2 слесаря. При этом, стоит отметить, что работа по сокращению издержек предприятия ведется постоянно, и в дальнейшем также не исключается вероятность сокращения работников, однако в настоящий момент крайне преждевременно говорить о сокращении б о льшего их числа, а уж тем более о сокращении тринадцати человек.

Вроде бы тогда информационное напряжение спало. Но в декабре прошлого года Андрей Супалов неожиданно для всех получает уведомление, что в его услугах больше не нуждаются.

Что ж, в данной ситуации хозяин-барин город, ему виднее. Другой вопрос, кого назначат на это место. Перед глазами живой пример «Архкомхоза», где новый директор Мохначёв так ничего и не смог сделать для оздоровления ситуации, за что был отправлен в отставку.

Месяц с небольшим - слишком малый срок, чтобы говорить о профессионализме нового директора. Тем более, что Сергей Драчёв, назначенный на эту должность, совсем не чужой «Горсвету» - уже подиректорствовал. Почему ушёл в 2009-м? Мне так и не удалось выяснить. Знаю, что в те годы он пытался избираться в депутаты, но неудачно. Потом работал в управлении ЖКХ мэрии Архангельска. Позже перешёл на работу в областное правительство, где, по моим сведениям, ничем особым не выделялся.

Возвращение в МУП – повышение или понижение? Не берусь судить, не разбираюсь я в этих табелях о рангах. Однако, какова цель такой номенклатурной перестановки? Смущает возраст руководителя - мужчина глубоко пенсионного возраста. Сотрудники «Горсвета», работавшие с Супаловым говорят – будто из другой эпохи явился. Впрочем, есть в народе поговорка – старый конь борозды не портит (но и глубоко не вспашет).

Да и не в возрасте дело. Первое, что сделал Драчёв, водрузившись в кресло директора МУПа, вернул уволенного Майданова, которого, по моим сведениям, нигде не брали на работу. Он даже в Петербург собирался переезжать. А вот Гурьев не вернулся, нашёл себя в департаменте экономики городской администрации. Зато в «Горсвет» теперь ходит, как на работу… ностальгия, наверное.

Но самое настораживающее – была возвращена на ту же должность уже упомянутая выше бухгалтер Анна Карельская. Сей факт так взволновал главного бухгалтера МУП «Горсвет», что она направила и Драчёву, и в городскую администрацию письма, в которых поясняла, почему не может доверять такому сотруднику.

Параллельно началось давление на сотрудников, которых приглашал на работу непосредственно Супалов. Так, 9 января была вынуждена подать по собственному главный бухгалтер предприятия, не пожелавшая работать с сотрудницей, к которой у неё нет доверия. На следующий день был уволен начальник внутренний безопасности, выявлявший нарушения и злоупотребления внутри предприятия (когда-то по Архангельску ходили легенды, у чьих монтёров можно дешевле всего приобрести с рук осветительное оборудование). Есть также сведения, что с приходом Драчёва в офисе «Горсвета», где располагаются бухгалтерия и архив, было отключено наружное и внутреннее наблюдение. Экономия (на чём?)… или появилось, что скрывать?

Впрочем, начальник службы безопасности - это только начало кадровой чистки. Сотрудников, входивших в «команду Супалова», Драчёв вызывает к себе на беседу по одному и предлагает уволиться по собственному.

- Увольняйте по сокращению.

- У нас на это денег нет (предусматривается компенсация).

Кстати, бывший директор, из которого сделали чуть ли не врага пролетариата, если кого-то и увольнял, то с максимальными выплатами (эти сведения непосредственно из бухгалтерии МУПа).

Вообще ходят разговоры, что вернутся все, кого обидел Супалов. А параллельно сокращается бюджет: на 9% по уличному освещению и на 17% по обслуживанию светофоров. Это суммарно 13 млн. 180 тыс. Представитель профсоюза Ольшевская, когда-то инициировавшая информационную войну против Супалова, довольна происходящим и даже смирилась с тем, что на этот год новый директор отменил индексацию по зарплате для всего коллектива.

Вообще, довольное молчание профсоюзного босса Ольшевской при новом директоре наводит на законные подозрения. Судите сами: работникам МУП до сих пор не выплатили премию за последний квартал 2017 года (при Супалове это делали регулярно и всегда перед Новым годом), ходят разговоры, что и не выплатят… профсоюз молчит. Можно предположить, что ранее Ольшевская точечно била по директору Супалову «на вылет», выполняя чей-то хитрый план. Вот только чей и с какими последствиями для города?

Впрочем, автор Итогов понимает, что в подобном конфликте интересов всегда есть две правды (а то и больше), а посему готов предоставить слово противной стороне.

Просто за Архангельск боязно… вдруг опять в мрак погрузимся?

Леонид Черток