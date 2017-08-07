Архангельская область: Выборы цвета "Хеннесси". Не верьте самовыдвиженцам!

О прошедших выборах в общем и целом. 17 % по области… 11.5 % в Северодвинске. В последнем случае на фоне смены городского руководства. Кто знает, как там у Игоря Скубенко сложится, а горсовет - это сила, субъект влияния. И полное отсутствие заинтересованности.

И полно всё валить на неудобный для голосования сентябрьский день, когда народ больше на речке с удочкой или в лесу с корзинкой. От коллег слышал вздохи по советским временам, когда на избирательный участок заманивали не столько конституционным долгом, сколько продовольственным дефицитом типа родного майонеза Провансаль. Может, в Архангельске так оно и было., советская Туркмения тоже голосовала на 98 % и без всяких чебуреков.

А я помню, как в 6 классе дежурил у избирательной урны в родной школе, такое мне было пионерское поручение. Зима, центр Москвы, начало брежневского застоя (1971). За четыре часа три с половиной старушки пришли, чуть челюсть не свернул, зевая, только халявный коржик с лимонадом скуку и сгладили. Потом специально интересовался… в тот раз Замоскворечье дало больше 60 % единому блоку коммунистов и беспартийных. От депутатов в принципе ничего не зависело в условиях политического единообразия.

И у меня, пытливого не по возрасту, стала пропадать вера в социалистическую систему… покорность народа оставалась загадкой.

Народ очень быстро наигрался в демократию в 90-х. Помню первую эйфорию, когда в списках кандидатов на выборах любого уровня появились не безликие фамилии, а конкретных и уважаемых людей, состоявшихся в своих профессиях. Только они первые и наигрались, вернулись туда, откуда пришли – стихи писать, спектакли-фильмы снимать, науку двигать. Их место привычно занял шлак… теперь весьма состоятельный шлак.

За сим быстро наигрался и избиратель, уже в конце 90-х на выборах местного уровня всё чаще стала побеждать неявка. Пришлось ликвидировать её порог… и что? Да, формально выборы состоялись. Только в нашем регионе возникают причинно-следственные цепочки, когда какому-нибудь 10-процентному горсовету доверяют выбирать мэров и глав. После такого, разговоры о легитимности того или иного ГМО остаётся только замалчивать.

Опытные партийцы это понимают. Чиновники – не всегда. Мне рассказывали, как в ночь с воскресенье на понедельник в штабе «Единой России» один такой оптимист уровня замгубернатора бодро подскакивал и предлагал разлить коньяк за победу. А мудрый Виталий Фортыгин его тормозил – «хладнокровней нужно, хладнокровней, не всё так радужно, посмотрите на явку… да и «Хеннесси» вашим вы здесь никого не удивите».

Региональные политологи обсуждают феномен самовыдвиженцев, как самостоятельной партии, в отдельных районах она стала второй после «Единой России». По идее, так и должно быть, особенно в тех местах, где все знают друг друга как облупленных. Однако я помню, как эти же якобы независимые кандидаты, а именно за их независимость и голосовали, только получив депутатский мандат, тут же высказывали свои истинные политические пристрастия. Сам чуть не попался в середине 90-х, когда в списке кандидатов на выборы в районный Совет муниципалитета встретил знакомую мосфильмовскую фамилию. Хорошо, догадался позвонить друзьям со студии, подвериться. Ты что, говорят, не вздумай… он давно нацбол (член ныне запрещенной партии Эдички Лимонова), исключительно зигой здоровается.

Это я вам описал экстремальный случай. В обычном же варианте самовыдвиженцы чудесным образом оказываются в одной из политических фракций. В основном в правящей – там и вкуснее, и теплее, и лоббистичней.

Больше всего, конечно, расстраивает северодвинский конфуз с явкой. Уж в этом-то моногороде можно было не проводить никакой агитации. Всем и так известно кто, и за кого, и когда-куда приходить. Целые блоки с родного Севмаша, шумный праймериз, чуть ли не открытое противостояние людей с одной идеологией (тут я не согласен с Фортыгиным – внутрифракционная борьба на пользу и партии, и зрителям, только повышает интерес к политике)… и такое показное равнодушие граждан. Верили, что и без них изберут? Или полное неверие в саму процедуру, где даже депутаты – шайбочки без резьбы? Успокоенная стабильность? Или болото застоя, которое может взбурлить?

Кстати, результат в Новодвинске меня тоже не шибко обнадёжил, несмотря на добрые личные отношения с региональной верхушкой ЛДПР. Альтернатива «Единой России», конечно, здорово… но не слишком ли много спортсменов на один моногород, что я видел на победной фотографии? Сила у парней есть, вижу… а мозги, а интеллект?

И уже лично порадовало фиаско местной КПРФ, давно жду её естественного ухода с политической арены, как расплаты за преступления старшей сестрицы КПСС. Пусть мне доказывают, что коммунисты переиграли на областном уровне эсеров… не в этом дело. По трём районам - Вилегодскому, Шенкурскому, Ленскому - партия не выдвинула НИ ОДНОГО КАНДИДАТА. И пусть их региональный геноссе Новиков сваливают вину на плохую работу районных партячеек, не в этом суть. Просто депутатами от этой партии не хотят идти мало-мальски известные, состоявшиеся люди. И стесняются, и брезгуют, да и не видят особого смысла. Вот, где свет гаснет в конце тоннеля.

А дальше что? А дальше президентские. Забьёмся на явку?

Леонид Черток