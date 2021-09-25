Суровая жизнь мусоровозов на дорогах Поморья

Нечищеные дворы и проезды осложняют вывоз твердых коммунальных отходов уже несколько дней подряд. К Региональному операторы поступают жалобы от водителей из Архангельска, Новодвинска, Няндомы, Котласа, Вельска и районов области. В Онежском районе нечищеная дорога стала причиной аварии - мусоровоз снесло с проезжей части.
- Машина направлялась из Онеги в Уну и Луду, забрать отходы из контейнеров. Но дорога в таком отвратительном состоянии, что водитель не справился с управлением и машину буквально вынесло на обочину. Не чистится, скользкая, песком не посыпается. Боле того, мы сейчас не можем найти спецтехнику, чтобы вытащить мусоровоз, потому что организации боятся гнать автокраны, чтобы самим не застрять - рассказала Светла Задворная, руководитель обособленного подразделения регионального оператора г. Онеги
По-прежнему есть вопросы по расчистке контейнерных площадок - сугробы не позволяют выкатить заполненные мусором контейнеры. Там, где баки удается вытащить и опустошить, водители вынуждены оставлять их на дороге. В день машина обслуживает порядка 200 контейнерных площадок и каждый раз вытаскивать баки весом по 250 кг -невозможно. Жителям домов, оставленные на проезжей части баки, безусловно, не нравятся, но другого варианта нет. Для того, чтобы контейнеры оставались на площадках и обслуживались своевременно, должна производиться расчистка подъездных путей и самих площадок. Региональный оператор в очередной раз призывает управляющие компании и муниципалитеты обратить внимание на этот вопрос.