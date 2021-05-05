Экскурсии по новостройкам Архангельска и Северодвинска от Группы "Аквилон". В эту субботу

В субботу 17 июля Группа Аквилон проведет в Архангельске и Северодвинске Экскурсию по новостройкам*.
Участники мероприятия смогут увидеть локации строящихся жилых комплексов и перспективных объектов, оценить своими глазами технологии и ход строительства, уровень и качество отделки White box, в которой сдаются все квартиры, и многое другое.
Участники экскурсии могут приобрести квартиры с максимальной скидкой до 550 тыс. рублей в столице Поморья и 470 тыс. рублей – в городе корабелов!
На экскурсии специалисты компании помогут найти квартиру с удобным эргономичным решением и чудесным видом из окна в удобном районе. По окончании мероприятия все участники получат бесплатную консультацию ипотечного брокера о самом выгодном варианте ипотечного кредитования. Предварительная запись по телефонам: в Архангельске 8(8182) 60-40-31 и Северодвинске - 8(8182) 63-91-73 обязательна. Количество мест ограничено. Мероприятие строго для лиц старше 16 лет.
Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» для перспективного строительства в двух городах составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м. Реализация новых проектов позволит существенно показатели по возведению нового жилья в Архангельской области.
*Сроки проведения акции 17.07.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 60-32-12 и (8182) 52-00-00. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Скидка рассчитана исходя из площади квартиры: в Архангельске 68.28 кв. м; в Северодвинске - 75.84 кв. м при 100% оплате/ипотеке + дополнительная скидка 50 000руб. при предъявлении купона. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщики: ООО СЗ «ЖилСтрой». Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81 по адресу: Архангельская область, ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.