Группа "Аквилон" приступает к реставрационным работам на пивзаводе Суркова

Инспекция по охране памятников Архангельской области выдала разрешение на проведение реставрационных работ по воссозданию комплекса зданий завода А. Суркова. Инвестором сохранения знакового для столицы Поморья является Группа «Аквилон».
Проектная документация прошла государственную строительную экспертизу и получила положительное заключение ГАУ АО «Управление государственной экспертизы». Получено разрешение на проведение на объекте строительных работ.
Общая площадь трех являющихся предметом охраны и подлежащих реставрации с приспособлением для современного использования исторических зданий завода составляет 8,4 тыс. кв. м. В настоящее время выполнен монтаж временных удерживающих металлоконструкций вдоль стен главного корпуса. Проведены статические испытания грунтов с погружением пробных свай. Осуществляется подготовка работ по усилению фундаментов и разборке аварийных конструкций.
Напомним, что проект реставрации архитектурного ансамбля пивзавода А. Суркова в столице Поморья также получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. В рамках проекта на территории памятника Архангельским отрядом Поморской экспедиции Института археологии РАН были выполнены необходимые археологические исследования.
Проект выполнен на основе историко-архивных и библиографических изысканий, а также натурных исследований технического состояния объекта. Реставрация будет выполняться с соблюдением принципа максимально возможного сохранения подлинных архитектурных и конструктивных элементов конца XIX - начала XX веков, с учетом установленной проектом возможности их сохранения. Сохраняется наиболее характерное, стилистически выраженное архитектурно-художественное оформление фасадов зданий. Приспособление зданий под современное использование не оказывает влияния на визуальное восприятие объекта с набережной Северной Двины и ул. Попова.
Проектом предусмотрены: частичная разборка аварийных надземных конструкций и фундаментов зданий ввиду их значительных повреждений и невозможности выполнения их усиления; усиление бутовой кладки фундаментов под наружными стенами железобетонной двухсторонней обоймой; демонтаж руинированных и грозящих обвалом неработоспособных конструкций и их воссоздание, из материала, аналогичного
историческому, после усиления фундаментов; укрепление несущих конструкций зданий. Все предусмотренные проектом мероприятия соответствует требованиям заключенного охранного обязательства и законодательства Российской Федерации.
Кроме того, разработаны Мероприятия по защите охраняемого объекта культурного наследия «Особняк Суркова», обеспечивающие его сохранность при проведении работ по воссозданию комплекса зданий пивоваренного завода. Они также имеют положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Здание особняка находится в муниципальной собственности, и будет по-прежнему использоваться школой искусств №42 «Гармония».
Пивоваренный завод архангельского купца 1-й гильдии, промышленника, общественного деятеля Альберта Юльевича Суркова был построен с 1883 по 1913 годы на ул. Финляндской (теперь ул. Попова). Часть зданий была возведена уже в советское время. Как объект культурного наследия три корпуса завода были поставлены на государственную охрану в 1987 году. Производство было закрыто в начале 1990-х. Более двадцати лет помещения не использовались, не проводилось их надлежащее содержание и обслуживание. В результате здания были признаны аварийными. Группа «Аквилон» предложила вариант решения чрезвычайно сложной и дорогостоящей задачи по воссозданию объекта. При этом городской бюджет получил 34,2 млн. рублей. Общий объем инвестиций в проект оценивается в более чем 0,5 млрд. рублей.