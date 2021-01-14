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Группа «Аквилон» планирует построить в Северодвинске целый квартал

Новый жилой комплекс «АквилOnline» разместиться в квартале, ограниченном ул. Железнодорожная - ул. Первомайская - пр. Беломорский.

 

Этот район города корабелов располагает необходимой социально-бытовой инфраструктурой. В шаговой доступности: детский сад №15, гуманитарная гимназия №8, Северодвинский технический колледж, корпус филиала САФУ, два крупных многофункциональных торговых центра, остановки общественного транспорта. Важным преимуществом локации является близость градообразующего предприятия – ПО «Севмаш», на котором работает значительное число горожан. 

На участке площадью 3,62 га, приобретенном у частных собственников, планируется построить порядка 35 тыс. кв. м нового, современного жилья. При этом почти 3 га площади участка отводится под благоустройство. Также в рамках проекта рассматриваются варианты реновации привокзальной площади.

- Поскольку участок примыкает к площади у железнодорожного вокзала, он в градостроительном отношении образует, образно говоря, «одежду города» для приезжих, по которой принято встречать, формируя первое впечатление от Северодвинска. Реализация проекта позволит существенно преобразить городскую среду в данном районе и выгодно презентовать въезд в город, - отметил автор концепции проекта архитектор Геннадий Калиненков.

По градостроительной документации эта территория расположена в зоне ЦДЖ – «Центральная деловая и жилая зона». Проектом соблюдаются все градостроительные регламенты, действующие в Северодвинске. Все квартиры обеспечены естественным освещением и соответствуют нормативным требованиям по инсоляции. Проект 1-й очереди ЖК проходит экспертизу.

Основная идея развития этого квартала – замещение обезличенной и неухоженной территории современной жилой застройкой. Она формируется отдельно стоящими 8-этажными домами, между которыми располагаются хорошо освещенные дворовые зоны со всеми необходимыми элементами благоустройства. Дворы и тротуары выделяются газонами с посадкой кустарников и деревьев, предусматривается просторная гостевая автопарковка. На территорию квартала предусматривается пять въездов с прилегающих улиц.

Необходимо отметить, что данная территория долго использовалась под стоянку автобусов и большегрузного транспорта, которые вместе расположенными здесь мастерскими создавали повышенный уровень шума, на который неоднократно жаловались жители домов на ул. Первомайской. С реализацией проекта эта проблема будет полностью решена.

 

16 март 14:35 | : Экономика

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