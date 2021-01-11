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Мусорного коллапса не случилось. «ЭкоИнтегратор» работал все праздники

В новогодние каникулы вывоз твердых коммунальных отходов проходил без сбоев. В течении всех праздников региональный оператор ООО «ЭкоИнтегратор» осуществлял он-лайн мониторинг за соблюдением графиков вывозов ТКО. С нового года Архангельскую область обслуживают 5 перевозчиков – ООО «ЭкоПрофи», ООО «Универсал-Сервис», ООО «Спецавтотранс», МКУ «Управление делами» и МУП «Мирнинская ЖКХ». Несмотря на новые маршруты, и довольно обширные территории, транспортные операторы справились с вывозом ТКО в период новогодних каникул, отметил генеральный директор регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор» Дмитрий Кузнецов.

- В прошлом году в декабре разыгран конкурс на осуществление транспортирования ТКО на территории Архангельской области. Было 8 лотов, определены перевозчики по 7 из них, кроме Новой Земли. Перевозчик обслуживает по 3-5 районов. Объем работы очень значительный. Но могу отметить, что в новогодние каникулы перевозчики справились с работой хорошо, несмотря на увеличившийся объем мусора. Обращения по задержкам вывоза решались оперативно. Осложняло работу в основном сложная обстановка во дворах: огромное количество машин и неправильно припаркованные автомобили, которые преграждают подъезд к площадкам. Службы контроля регионального оператора работали все новогодние праздники. Взаимодействовали как с перевозчиками, так и коммунальными службами. Кроме того, в договорах предусмотрены серьезные санкции за срывы графиков, поэтому перевозчики значительно повысили качество своей работы. Сейчас все работают в штатном режиме, - подводя итоги работы в новогодние каникулы, рассказал генеральный директор регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор» Дмитрий Кузнецов.

С работой справились, но без потерь не обошлось.  Четыре евроконтейнера испорчены зажжёнными петардами. Возгорания фиксировались 31 декабря и в первые январские дни. Сейчас производится замена испорченных баков. Сильно осложняли работу во дворах и брошенные у контейнерных площадок автомобили. По словам водителей мусоровозов, такие препятствия сильно задерживают график работы.  

- Плотность движения значительно возросла в городе в новогодние праздники. Пробки, а значит мы до полигона едем дольше. Нагрузка серьезно увеличилась еще и потому, что машин во дворах в праздники было больше. Буквально пробирались к контейнерным площадкам, чтобы убрать мусор. Часто блокировали площадки автомобилями, приходилось возвращаться за мусором вечером, старались, чтобы не копился и не было задержек – рассказал водитель мусоровоза Яков Палтусов.

Фиксировались случаи, когда забрать мусор мешали горы снега. Так случилось на ул. Выучейского. Там бункер с ТКО снегоуборочная техника забросала снегом и льдом. Поднять белую шапку в несколько тонн мусоровоз просто не смог.  

Региональный оператор напоминает, что ТКО образуется в ходе жизнедеятельности каждого человека и стоит ответственно относится к их утилизации. Не ломать контейнеры, не преграждать подъезд к площадкам и своевременно оплачивать услуги за вывоз мусора. Стоит отметить, что с 1 января отменяется мораторий на санкции при задолженности. Неплательщикам, снова могут начислять пени и штрафы за неоплаченные вовремя коммунальные услуги. 

  

11 январь 17:06 | : Экономика

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