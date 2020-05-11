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Чиновники федерального Минкульта воровали на Соловках миллионами

Речь идет о хищении средств, выделенных из госбюджета на реставрационные работы.

Главными фигурантами дела выступают бывший глава департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Владимир Цветнов и его заместитель Павел Мосолов.

Схема знакомая – откаты, обналичка, мошенничество при получении госконтрактов, перевод денег в офшоры и на счета фирм-однодневок, и т.д.

Из публикации «Коммерсанта»:

«Владимир Цветнов «влиял на позицию конкурсной комиссии, обеспечивавшей победу компаниям, которые в дальнейшем получали подряды на реставрацию объектов в Соловецком монастыре». Впрочем, хищения денежных средств, выделенных именно на реставрацию объектов культурного наследия, остались за рамками выделенного дела, и расследование этих эпизодов еще продолжается.

Сейчас же фигурантам вменяются лишь хищения при «заключении с подконтрольными им компаниями государственных контрактов на выполнение работ по сбору, подготовке и уточнению сведений и проведению историко-культурных экспертиз объектов культурного наследия». Ключевую роль в этом, по версии следствия, играл Павел Мосолов, якобы занимавшийся фальсификацией документов для внесения определенных объектов культурного наследия в соответствующий реестр. При этом многие из них либо вовсе не нуждались в реставрации, либо смета на их восстановление сильно завышалась. Легитимность решениям Павла Мосолова, говорится в деле, придавали соответствующие акты и экспертные заключения, выданные ООО «Сфера» Сергея Семикова. В мае 2019 года эта фирма прекратила свое существование.

Обналичиванием и ведением бухгалтерии в этой группе, как считают в СКР, занималась Татьяна Магдеева. Во время обыска у нее нашли реквизиты 77 фиктивных организаций»

Наши наблюдатели почему-то уверены, что дело не обошлось без участия тогдашних местных чиновников… и продолжают наблюдать.

12 август 11:40 | : Экономика / Скандалы

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