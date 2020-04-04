"ЭкоИнтегратор" - во всех районах Архангельской области

Руководитель Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Архангельской области - ООО «ЭкоИнтегратор» Анатолий Назаров встретился с председателем комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству Архангельского областного Собрания депутатов Виктором Зарей.
Региональный политсовет «Единой России» провел рабочее совещание, на котором Виктор Заря отметил, что в работе Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоИнтегратор» заметны явные улучшения.
- Пройдены первые очень сложные этапы вхождения в реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Региональный оператор начал деятельность на всей территории Архангельской области, урегулированы вопросы с перевозчиками отходов. Сегодня в центре внимания региональных властей и депутатов – охват услугой по вывозу отходов из труднодоступных поселков, - подчеркнул Виктор Заря.
Руководитель оператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоИнтегратор» Анатолий Назаров отметил, что за последние два месяца региональный оператор значительно усилил свое присутствие в районах Архангельской области. Охват услугой по вывозу ТКО для населения значительно расширился, запущены очень сложные и важные маршруты в труднодоступных местностях.
- Сегодня решается вопрос по Вельскому району. Там планируем в ближайшее время начать вывоз отходов из 15 поселений. Местный перевозчик обслуживает только райцентр, поэтому потребуется помощь транспортного оператора. Будем заводить в район машины, сейчас формируем графики, маршруты в принципе проработаны и понятны. Три месяца в постоянном диалоге работаем и с другими муниципальными образованиями. Понимание по формированию инфраструктуры у всех сеть. Муниципалитеты с помощью областных субсидий закупают контейнеры, устанавливают, мы запускаем технику. Большая работа проделана в Холмогорском Верхнетоемском районах: сформированы не только маршруты, там уже графики есть, по которым начинают работать мусоровозы и обслуживать труднодоступные поселения. В Устьянском районе уже обслуживаем отдаленные деревни, в Ленском районе тоже, а в Онежском районе запустили маршруты, которые позволяют обслуживать не только труднодоступные поселки, но и национальный парк «Онежское Поморье». Остаются те деревни, у которых транспортной доступности вообще нет и вывоз отходом никогда не осуществлялся. А некоторые из них отрезаны от райцентра реками, там вывоз только по зимнику. Поэтому в плане охвата услугой, мы к концу года дойдем до 100%. Сегодня этот показатель по региону приблизился к 90%,- рассказал генеральный директор ООО «ЭкоИнтегратор» (Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области) Анатолий Назаров
Еще один вопрос, который на повестке дня, не только у депутатов, но и у Регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор» - состояние контейнерных площадок. Если в районах строят новые за счет субсидий областного и муниципальных бюджетов. То в агломерации состояние мест накопления ТКО далеко не всегда соответствует нормативам.
По словам директора департамента городского хозяйства администрации Архангельска Владимира Шадрина, - не все управляющие компании хотят обеспечить необходимое количество контейнеров и должное состояние площадок во дворах домов, которые обслуживают. Некоторые и вовсе не склонны к диалогу. В Архангельске сегодня 9 тысяч контейнеров и 3500 площадок. Но лишь десятки построены в соответствии с правилами - имеют твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение.
Региональный оператор проводит ревизию мест накоплений с последующим внесением их в автоматическую систему управления «Управления отходами», что позволит видеть в режиме он-лайн, как обслуживаются данные площадки мусоровозами. Для того, чтобы они оставались чистыми и опрятными, необходимо обязать управляющие компании следить за ними. А главное договориться, как обслуживать. В Архангельске есть случае, когда 6-10 контейнеров на одной площадке принадлежат нескольким управляющим компаниям. По словам Владимира Шадрина, надзорные органы и администрация не станут разбираться по какому принципу коммунальщики убирают места накоплений ТКО, в случае не надлежащей уборки штрафы выпишут всем.
Региональный оператор в свою очередь считает, что состояние дворов заметно улучшится с переходом агломерации на современный вид уборки ТКО. Данная технология уже внедрена в Северном округе, частично в Маймаксе, Соломбале, Варавино-Фактории и Новодвинске. Там везде установлены евроконтейнеры, которые обрабатывают бесшумные мусоровозы с задней загрузкой. Жители данных районов преимущества уже оценили.