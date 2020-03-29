Архангельская область: Как правильно начать капремонт

Фонд капремонта Архангельской области в ходе работ все чаще сталкивается с несоответствием предоставленных ведомостей объемов работ фактическому состоянию многоквартирных домов. Такая ситуация – по большинству муниципалитетов региона. Особенно тревожат Устьянский, Верхне-Тоемский, Приморский, Онежский районы. Оттуда, по словам специалистов планового отдела Фонда, вообще невозможно допроситься дефектных ведомостей. Их, как показывает практика, попросту некому сделать – в штатах МО и управляющих компаний отсутствуют строители, способные их составить. А если их все-таки предоставляют – при выходе подрядчика на выполнение работ то и дело «всплывают» несоответствия…
Как результат – после начала выполнения работ на объектах возникает необходимость внесения существенных изменений в локальные ресурсные сметные расчеты. Это приводит к увеличению сроков выполнения работ, что негативно сказывается на комфорте проживания граждан, а также к ощутимым затратам подрядных организаций, связанных с приобретением материалов, использование которых становится невозможным.
Директор Фонда капремонта Архангельской области Александр Бараев призывает всех ответственных лиц обратить особое внимание на качество ведомостей объемов работ, направляемых в адрес регионального оператора, с целью недопущения возникновения подобных ситуаций.
К примеру, в Коряжме на ул.Архангельской,7, был запланирован капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения. В технической документации перед ремонтом указаны не те параметры, которые оказались в реальности – были заужены диаметры труб. Теперь недовольны жители – они считают, что по этой причине в их доме плохой напор воды.
И таких примеров по каждому муниципальному образованию – масса. Вплоть до того, что на капремонт пытаются запихать дома, в которых из 12-ти квартир люди живут от силы в двух-трех… Потом в соцсетях появляются комментарии типа такого: «Зачем Фонд ремонтировал этот дом? В нем все равно никто не живет!»...
«Первые годы мы начинали выполнение мероприятий без специализированной оценки состояния домов. Брали ту информацию, которую предоставили органы местного самоуправления, и на ее основе планировали работы, - рассказывает Александр БАРАЕВ. - Но при выходе подрядной организации на объект и вскрытии конструкций выяснялось, что ситуация с домом более плачевная, чем мы изначально предполагали. Приходилось увеличивать финансирование, проводить дополнительные аукционы, потому что объем работ вырастал в разы. Можно сказать, что подобный сценарий развивался с большей частью деревянного жилфонда. В связи с этим в 2017 году мы решили самостоятельно проводить оценку текущего состояния домов, чтобы выяснить, подлежат ли они вообще капитальному ремонту? Эти мероприятия мы назвали «экспертное обследование дома». И теперь весь деревянный жилищный фонд, независимо от того, с каким видом работ он входит в программу, мы сначала обследуем. Через открытый аукцион привлекаем экспертную организацию, сотрудники которой описывают состояние конструктивных элементов дома, применяя, в соответствии с ГОСТом, установленные нормы. Серьезное отхождение от этих норм и является основанием для отказа от ремонта дома».
Напомним, что при формировании программы капремонта в 2013-2014 гг. дома в краткосрочных периодах расположились на основании направленных муниципальными образованиями техпаспортов. В них главными критериями были ввод дома в эксплуатацию и износ его конструктивных элементов. В 2015-2016 гг. специалисты Фонда сами выезжали на объекты и сами дефектовали дома, но с 2017 года эта обязанность была возложена на управляющие компании. При актуализации программы на предстоящий год им необходимо достоверно заполнить шаблон такой ведомости, где должны быть указаны текущие технические параметры. Но, как показала практика, делается это не в полном объеме и некачественно, зачастую - без предоставления фотографий. Или шлют такие, по которым невозможно определить состояние МКД…
Руководство Фонда предвидело такую ситуацию – и с 2017 года все деревянные дома, которые должны идти капремонт, попадали на обследование. Это серьезно поменяло ситуацию – теперь по каждому МКД мы знаем, что там происходит. И если его нельзя ремонтировать, то Фонд капремонта за такой дом не возьмется. Правда, в районах Архангельской области есть и кирпичные малоэтажные дома, которые из-за своего исполнения не попадают к экспертам, - их дефектовки – на совести УК. Так, в Верхне-Тоемском районе, например, есть один такой домик – отдефектовать его за неимением во всем МО специалистов некому… В таких – крайних - случаях на место выезжают наши специалисты – и делают работу за тех, кто ее выполнить не может.
Сегодня, когда активно идет работа по планированию капитального ремонта на 2021 год, в адрес глав всех муниципалитетов Архангельской области направлены письма с требованием направить в адрес Фонда:
Важно: направляемые фотографии должны давать исчерпывающее представление о состоянии объекта и объеме необходимых для выполнения работ.
Вся информация должны быть направлена в адрес регоператора в срок до 1 июня 2020 года.