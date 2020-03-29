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Фермеры в шоке. В Архангельской области один за другим закрываются молочные комбинаты

В наших городах хорошо знают продукцию Онежского молзавода - в былые годы павильоны под этим брендом работали во всех кварталах и снабжали народ местным молоком, творогом, сметаной и прочей молочкой.

В последнее время количество мест продажи этой продукции заметно сократился - и вот пришло сообщение, что к июню завод будет закрыт, оборудование распродано, вместо него владелец планирует создать более доходный бизнес - автомастерскую...

Уже с мая завод перестал брать на реализацию молоко у местных фермеров. Они сейчас в полной прострации - как же так, куда девать молоко, тем более что сейчас начало лета, коровы дают максимум от возможного... Пока думают - всё молоко идёт в канавы.

В прошлые года такие же проблемы были у фермеров Верхнетоемского и Красноборского районов - они тоже выливали ценное качественное молоко на землю, в то время, как население пьёт порошковое...

В чём проблема в Онеге? Всё как всегда - хотя власти и назвали её Территорией Опережающего Развития. Но как видим, опережающими темпами там идёт лишь деградация. То, что называют "дорогой на Онегу", не позволяет возить молоко на реализацию в областной центр, уже подсчитано, что это даёт убыток.

Организовать бы кооператив по переработке и общему сбыту, но планы развития зарубаются на корню областным правительством...

В этот раз тоже - фермеры и министру агропрома звонили, предупреждали об этом, и другим ответственным за экономику, в тоже АРР, но никому дела до того, что вслед за молзаводом помрут все тамошние фермеры из-за отсутствия сбыта своей продукции, нет...

Так что на карте области появляется очередное белое пятно, где нет бизнеса на селе, где нет доходов у бюджетов, где нет жизни - это ТОР Онега...

На мой взгляд, там объёмы производимой молочки весьма небольшие. И их при грамотном подходе не хватило бы даже закрыть все потребности бюджетной сферы Онеги. Но туда своё натуральное молоко не пускают. В торговые сети тоже. Всё это благодаря деятельности госпожи министра, что довела область до полной ликвидации фермерства!

Кстати, Шенкурский молзавод тоже рассматривает вопрос о закрытии... За ним пойдёт ликвидация тамошнего крестьянства...

Михаил Силантьев  

16 май 14:58 | : Экономика / Скандалы

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